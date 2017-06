Banche venete, ok al salvataggio da 5 miliardi

Via libera del governo al salvataggio delle banche venete. Serviranno circa 5 miliardi di soldi pubblici. Il decreto approvato in 20 minuti dal Consiglio dei ministri, però, ne mette in moto 17. Veneto Banca e Popolare di Vicenza, messe in liquidazione, passano a Intesa Sanpaolo per la cifra simbolica di un euro. "Abbiamo evitato un fallimento disordinato", dice il premier Paolo Gentiloni. "Non c'erano alternative", sottolinea il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan. Ora si attende il giudizio dell’Europa, oltre che il via libera dei Cda delle tre banche interessate e la nomina dei coimmissari da parte della Banca d’Italia.

BALLOTTAGGI IN 111 COMUNI, ALLE 12 AFFLUENZA IN CALO

E' del 14,9% l’affluenza alle urne alle 12 per i ballottaggi in corso in 111 Comuni, 22 dei quali capoluogo di provincia. Il dato segna un calo di circa 4 punti rispetto al primo turno dell’11 giugno. Le città dove si è votato di più sono state Lecce, Padova e Rieti; fanalini di coda Belluno e Trapani, dove ha votato solo il 7,72%. Qui è in corsa un unico candidato ed è lontano il quorum del 50% degli elettori.

SHOW ITALIANO AL GP DI ASSEN, ROSSI TRIONFA NELLA MOTOGP

Valentino Rossi su Yamaha trionfa nel Gp d’Olanda, ottava prova del Mondiale della MotoGp. Sul circuito di Assen, il "dottore" torna a vincere dopo un anno davanti a Petrucci e Marquez. Quarto Crutchlow. Il quinto posto di Dovizioso vale la leadership nella classifica generale. Il pilota romagnolo ha adesso 115 punti, 4 in più di Vinales, caduto, e 7 in più di Rossi. "Me la godo, anche nel 2017 una l’abbiamo vinta", è il commento raggiante di Valentino dopo la gara. Poi la frecciata a Zarco che, partito dalla pole, lo ha urtato maldestramente. "Non è cattivo - sorride Rossi -, è proprio che non è capace".

F1, VETTEL-HGAMILTON FANNO A RUOTATE, A BAKU VINCE RICCIARDO

Daniel Ricciardo vince un movimentato Gran Premio di Azerbaigian precedendo Bottas e il giovane Stroll. Ma scoppia la polemica dopo che, in regime di safety-car, la Mercedes di Hamilton frena bruscamente e la Ferrari di Vettel lo tampona. Arrabbiatissimo, il ferrarista lo raggiunge e pianta una ruotata. I giudici decidono per uno stop and go di 10 secondi che compromette la gara. Alla fine il tedesco non ci sta: "Ha frenato un paio di volte, non si fa così, è pericoloso per chi sta dietro. Perchè punire solo me e lui no?".

E’ LIBERO MATTEO BOE, TAGLIO' L’ORECCHIO A FAROUK KASSAM

E' uscito questa mattina dal carcere di Opera dove era detenuto Matteo Boe, il bandito sardo responsabile, tra l’altro, del rapimento il 15 gennaio del 1992 a Porto Cervo del piccolo Farouk Kassam, che all’epoca aveva sette anni e al quale lo stesso Boe tagliò il lobo dell’orecchio che fu poi recapitato al padre del bambino all’interno di una busta. Farouk fu poi liberato dopo 177 giorni di prigionia in seguito al pagamento di un riscatto. Boe, 59 anni, ha terminato di scontare 25 anni.

L’ITALIA DIVISA IN DUE. TEMPORALI AL NORD, ANCORA AFA AL SUD

Italia divisa in due dal meteo nella prima domenica d’estate. Forti temporali al Nord continueranno anche domani, mentre il Centro-Sud soffre la siccità. La pioggia sarà quasi un miraggio, con ancora più caldo a metà settimana. Intanto, a Roma per l'emergenza acqua si pensa di mettere a secco i "nasoni", storiche fontanelle della città. Per la Coldiretti, gli eventi estremi degli ultimi 10 anni (gelate e siccità, bombe d’acqua e grandinate violente), hanno fatto danni all'agricoltura per 14 miliardi.

OMICIDIO STRADALE PER L’ATTORE DIELE, VERSO CONVALIDA ARRESTO

Si sono svolti i funerali di Ilaria Dilillo, la 48enne morta in un incidente stradale la notte tra venerdì e sabato. A tamponare il suo scooter, nel Salernitano, l’attore Domenico Diele, alla guida della sua Audi A3 sotto l’effetto di stupefacenti. Domani la convalida dell’arresto. "Si disperava e urlava, incredulo per quello che aveva fatto", racconta Ferdinando Giordano, ex del Grande Fratello 11, primo a transitare sul luogo dell’incidente. "Pare che si fosse distratto per colpa del cellulare. All’arrivo della polizia non ha più detto una parola. Non sembrava che fosse sotto effetto di droga".

SCUOLA FOLLE A NISCEMI IN CLASSE A LUGLIO PER RECUPERARE ORE

Milleduecento studenti e 120 professori dell’Istituto di "Leonardo Da Vinci", di Niscemi, dovranno tornare a scuola, dal 17 al 22 luglio, per completare il numero di ore di presenza obbligatoria dell’anno scolastico 2016-2017, ridotto a dicembre e a gennaio per il mancato funzionamento degli impianti di riscaldamento. L’ordinanza è stata emessa dal preside ed ha suscitato grandi proteste: un docente ha presentato ricorso, i genitori si apprestano a fare altrettanto.