Vince il centrodestra, ma Berlusconi lo vuole "moderato"

Il centrodestra trionfa ai ballottaggi in 16 capoluoghi, ne restano solo 6 al centrosinistra. Cadono roccaforti rosse come Genova e Pistoia. Ma si divide sul futuro. Salvini chiede di 'esportare a livello nazionale il modello delle Comunalì. Non è la tesi di Berlusconi che avverte: 'Serve una coalizione con un profilo liberale-moderatò. La moderazione 'non esistè, ribatte la Meloni, 'conta il programmà. Il Pd fa flop, ma Renzi posta un grafico di Youtrend sui sindaci eletti nei Comuni sopra 15mila abitanti: 67 al centrosinistra, 59 al centrodestra, 20 a liste civiche, 8 al M5s, 2 al centro e 2 alla sinistra. Orfini attacca Mdp: 'A Genova perde il modello Pisapià. Sul fronte M5s, Grillo avverte: 'Cresciamo a ogni elezione, il governo è vicino. Ma o lavoriamo come squadra o saremo annientatì.

BANCHE VENETE A INTESA, GENTILONI DIFENDE L’OPERAZIONE

"NON E’ UN REGALO". PADOAN: "RECUPEREREMO I 5 MILIARDI"

Il premier Paolo Gentiloni difende la scelta di intervenire per le banche venete consentendo la cessione a Intesa per un euro. Un intervento legittimo, anzi doveroso e rivolto non ai responsabili, ma ai clienti, alle pmi, al territorio, dice: 'Chi parla di regalo ai banchieri fa cattiva propagandà. Il ministro Padoan assicura: 'Non è un salvataggio, non regaliamo soldi ai privati. Non indeboliamo l’unione bancaria. Siamo fiduciosi di poter recuperare i cinque miliardi di eurò di esborso immediato e 'Non ci aspettiamo che altre banche abbiano bisogno di aiuti di Stato. Vola in Borsa il titolo di Intesa che aumenta di 1,5 miliardi la capitalizzazione. L’Ue precisa: 'Le regole applicate in linea con il quadro dell’Unione bancarià. Per Bankitalia 'lo Stato non perde, anzi guadagna. Svolta per il sistema Italià.

PRIMA VITTORIA DI TRUMP SUL BANDO, TORNA PARZIALMENTE IN VIGORE

LA CORTE: NON ENTRA DA PAESI MUSULMANI CHI NON HA LEGAMI IN USA

Prima vittoria di Trump sul bando all’ingresso negli Usa da alcuni Paesi musulmani. I giudici della Corte Suprema hanno stabilito che tra 72 ore tornerà parzialmente in vigore: si potrà applicare solo a chi non ha legami con una persona o con una entità negli Usa. Il provvedimento sarà esaminato nel suo complesso a ottobre, quando saranno ascoltate le parti. Esulta il presidente: 'Chiara vittoria per la nostra sicurezzà.

A DIELE ARRESTI DOMICILIARI CON BRACCIALETTO ELETTRONICO

"DIPENDO DALL’EROINA, MA MI SONO DISTRATTO CON IL CELLULARE"

Arresti domiciliari nella sua casa di Roma e braccialetto elettronico per Domenico Diele. Lo ha deciso il gup di Salerno nell’udienza di convalida dell’arresto dell’attore accusato di omicidio stradale aggravato per la morte di Ilaria Dilillo, sbalzata dallo scooter e travolta nella notte di venerdì. 'Sono dipendente dall’eroina, ma la droga non c'entra con l’incidente. Mi sono distratto col cellularè, ha detto l’attore in un colloquio in cella con il consigliere regionale dei Verdi Borrelli, riportato dal Corriere della Sera. 'Non ho scuse, ho sbagliato e devo pagare. Ma non sono un criminalè. Padre e fratello della vittima valutano se costituirsi parte civile.

DA LUGLIO DEFIBRILLATORI IN TUTTI GLI IMPIANTI SPORTIVI

DECRETO LORENZIN-LOTTI, L’OBBLIGO ANCHE PER I DILETTANTI

'Da luglio obbligo di defibrillatori negli impianti sportivi, anche dilettantisticì. Lo annuncia con un tweet la ministra della Salute Beatrice Lorenzin. Il decreto è stato firmato di concerto con il ministro dello Sport Luca Lotti. L’urgenza di disporre di defibrillatori in tutti gli impianti sportivi è emersa tragicamente il 14 aprile del 2012, con la morte in campo di Piermario Morosini, calciatore del Livorno, durante una partita di Serie B con il Pescara allo stadio Adriatico.

ACCORDO DI GOVERNO MAY-DUP, CORBYN ALL’ATTACCO

LA PREMIER: VOGLIAMO CHE GLI EUROPEI RESTINO IN GB

E' stato concluso dopo un lungo negoziato l’accordo fra i Tory della premier Theresa May e gli unionisti nordirlandesi del Dup sull'appoggio esterno al governo di minoranza. 'Tra noi molti valori comunì, hanno detto dopo la firma a Downing Street. Contro l’intesa il leader del Labour Jeremy Corbyn: 'E' solo un modo per May di restare aggrappata al poterè. La premier, intanto, conferma ai Comuni la sua proposta sulla Brexit: 'Vogliamo che i cittadini europei restino in Gran Bretagnà.

PECHINO RILASCIA IL DISSIDENTE LIU XIAOBO, E’ MALATO TERMINALE

CONDANNATO A 11 ANNI NEL 2009, NOBEL PACE PER DIRITTI UMANI

Il dissidente cinese e premio Nobel per la Pace Liu Xiaobo ha ottenuto la libertà condizionale per motivi medici dopo che gli è stato diagnosticato un tumore terminale al fegato: lo ha reso noto il suo avvocato. Liu, il più noto prigioniero politico cinese, fu condannato nel 2009 a 11 anni per aver lanciato un documento che chiedeva la democratizzazione del sistema politico. L’anno dopo vinse il premio Nobel per la pace, riconoscimento che mandò su tutte le furie Pechino.