Rivolta contro Renzi nel Pd. Lui: "Solo polemiche e il centrodestra vince"

'Le continue esasperanti polemiche nel centrosinistra alla fine non fanno altro che agevolare il fronte avversario. Se pensano che il problema sia soltanto dentro il Pd, è chiaro che poi alle elezioni rischia di vincere qualcun altrò. Lo dice Matteo Renzi. Il segretario rivendica: 'i nostri hanno detto subito in tv che abbiamo perso. Sconfitte come Genova fanno malè. Ed ha aggiunto: «Non si rimettono in discussione battaglie come quella sullo ius solì. E arriva una replica di Romano Prodi ad una sua battuta: 'Leggo che il segretario del Pd mi invita a spostare un pò più lontano la tenda. Lo farò senza difficoltà: la mia tenda è molto leggerà. Rai: Cda in vigilanza. Freccero 'Dg riveda contratto Faziò. Maggioni, non so se Rai avrebbe retto a uscita Fazio. Diaconale, costretti a firmare contratto Fazio.

CONSIP: IL PM WOODCOCK INDAGATO CON LA SCIARELLI DALLA PROCURA DI ROMA

"FUGHERO' OGNI OMBRA E HO ASSOLUTA FIDUCIA NEI MIEI COLLEGHI"

Il pm di Napoli Henry John Woodcock è indagato dalla procura di Roma, nell’ambito dell’inchiesta Consip, per violazione del segreto d’ufficio. La sua reazione: 'Ho assoluta fiducia nei colleghi della procura di Roma e sono quindi certo che potrò chiarire la mia posizione, fugando ogni dubbio ed ombra sulla mia correttezzà. Con lui indagata anche la giornalista Federica Sciarelli. Intanto l’assemblea di Consip è stata riconvocata nel pomeriggio. L’assemblea, inizialmente prevista per le 12 di oggi, poi alle 15, era slittata ulteriormente a domani in mancanza di un accordo sul nome del nuovo amministratore delegato che dovrebbe subentrare a Luigi Marroni.

CORTE CONTI: CORRUZIONE DEVASTANTE E MISURE INSUFFICIENTI

'RIPRESA TROPPO MODESTA'. DRAGHI, CON QE PIL EUROZONA +3,6%

Occorre affrontare 'il fenomeno della corruzione in una logica sistematicà considerando 'l'insufficienza delle misurè. Questa la denuncia della Corte dei Conti che ha definito il sistema dei controlli 'scarsamente efficacè. In Italia 'il recupero della crescita del Pil appare ancora troppo modesto, e in ritardo rispetto alla ripresa negli altri Paesi europeì, afferma ancora la Corte. E aggiunge: 'l'elevato livello del debito pubblico impone alla politica economica di proseguire lungo un 'percorso di rientrò molto rigorosò. Dall’inizio degli acquisti di titoli pubblici a gennaio 2015 da parte della Bce, l’economia dell’Eurozona è cresciuta del 3,6%', ha detto Mario Draghi.

ATTACCO HACKER IN UCRAINA E RUSSIA, COLPITA CHERNOBYL

PREMIER UCRAINO: 'SENZA PRECEDENTI'. BLITZ IN TUTTO IL MONDO

Un attacco hacker ha colpito Russia e Ucraina e sta provocando una serie di disservizi e disagi anche in altre società nel mondo. Il sito della Rosneft, colosso petrolifero russo, è irraggiungibile e nella metropolitana di Kiev non si possono effettuare pagamenti elettronici. Anche la centrale nucleare di Chernobyl è stata colpita: i sistemi interni della centrale "funzionano regolarmentè, sono invece «parzialmente fuori uso" quelli che monitorano «i livelli di radiazione». Il premier ucraino, Volodomyr Groysman, lo ha definito su Facebook 'senza precedentì spiegando che gli specialisti informatici 'fanno il loro lavoro e proteggono le infrastrutture crucialì.

E’ EMERGENZA MIGRANTI, ALTRI 2.000 SALVATI, 10MILA IN 4 GIORNI

MINISTRO MINNITI RIENTRA IN ITALIA DA VIAGGIO A WASHINGTON

Altri duemila migranti sono stati salvati nella giornata di oggi al largo della Libia in 15 operazioni di soccorso coordinate dalla centrale operativa della Guardia Costiera. I migranti sono stati recuperati da diverse unità tra cui navi della Guardia Costiera, delle Ong e di Frontex. Con i soccorsi di oggi, sono oltre 10mila i migranti salvati nel Mediterraneo centrale a partire da sabato scorso. Marco Minniti è rientrato in Italia alla luce dell’emergenza migranti. Il ministro era diretto a Washington per una serie di incontri istituzionali. Renzi: Cifre non sostenibili

LA UE INFLIGGE UNA MULTA RECORD A GOOGLE, 2,42 MILIARDI

ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE PER SUO SERVIZIO SHOPPING

La Commissione Ue ha deciso di imporre a Google una multa record da 2,42 miliardi di euro, la più alta mai comminata dalla Ue, perchè ha abusato della sua posizione dominante nel campo dei motori di ricerca, dando un vantaggio illegale al suo servizio di comparazione degli acquisti. La risposta di Google: «Non siamo d’accordo, rivedremo la decisione della Commissione in dettaglio in quanto stiamo considerando di fare ricorso».



MORTE CIRO ESPOSITO, MAXI-RIDUZIONE DI PENA A DE SANTIS

DA 26 A 16 ANNI IN APPELLO. IL LEGALE DELLA FAMIGLIA: SCONTO ASSURDO

Sedici anni di reclusione, a fronte dei 26 inflittigli in primo grado. Questa la pena comminata in appello, a Roma, a Daniele De Santis, l’ex ultras giallorosso che uccise il napoletano Ciro Esposito poche ore prima della finale di Coppa Italia Fiorentina-Napoli il 3 maggio 2014. 'Incredibile, uno sconto di pena assurdò, è stato il commento degli avvocati Angelo e Sergio Pisani, legali della famiglia di Ciro Esposito.