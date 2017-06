Migranti, l'Italia pensa al blocco dei porti per le navi straniere

Il governo italiano sta valutando la possibilità di negare l'approdo nei porti italiani alle navi che effettuano salvataggi dei migranti davanti alla Libia ma battono bandiera diversa da quella italiana. Per l’Italia è ormai 'insostenibilè che tutte le imbarcazioni che operano nel Mediterraneo portino le persone soccorse in Italia. Gentiloni, Paesi Ue smettano di voltare faccia. Mattarella, se avanti così situazione sarà ingestibile anche per un Paese grande e aperto come l’Italia. Roma ha effettuato anche un passo formale con la Commissione Europea sul tema dell’immigrazione. L’ambasciatore presso la UE Massari ha incontrato il commissario per le migrazioni spiegando che 'la situazione in Italia è grave, ai limiti della capacita». Avramopoulos ha convenuto che 'l'Italia ha ragione nel dire che la situazione sulla rotta del Mediterraneo centrale è insostenibilè. Nelle ultime 48 ore 12mila migranti sono sbarcati da 22 navi.

LA CONFINDUSTRIA RIALZA LE STIME DEL PIL, NEL 2017 +1,3%

AGENZIA S&P PREVEDE AUMENTO PER L’ITALIA DA +0,9% A +1,2%

Confindustria rivede in forte rialzo le stime sul Pil per il 2017, indicando una crescita del +1,3%, contro il precedente +0,8%. Secondo le nuove previsioni del Csc, il Centro studi di Confindustria, va meglio anche il Pil del 2018, al +1,1% (dal +1,0%). Anche Standard&Poor's rivede al rialzo le stime di crescita dell’Italia per il 2017. Dalla precedente previsione di +0,9% l’agenzia, nell’analisi Global Ratings sull'Eurozona, fissa ora la crescita del Pil a +1,2%.

LEGGE ELETTORALE, RIFORMA IN AULA ALLA CAMERA A SETTEMBRE

BAGARRE E POLEMICHE NEL CENTRODESTRA E NEL CENTROSINISTRA

La Camera esaminerà la riforma della legge elettorale nel mese di settembre. Intanto fioccano le polemiche a destra e a sinistra negli schieramenti politici. 'Salvini sostiene che Silvio Berlusconi strizza l’occhio a Matteo Renzi. Non corrispe al verò, ha detto il leader di Forza Italia, osservando che 'il centrodestra unito è il primo polò. Proposta Salvini: 'lancerò un incontro aperto a tutti quelli che si ritengono parte del centrodestra per parlare di programmì. Bagarre anche nel Pd. Lotti, non si può sempre rimettere tutto discussione. 'Abbiamo votato, pochi giorni fa, abbiamo fatto le nostre primarie: in due milioni hanno espresso il loro voto a Renzi, fine della discussione. No al logoramento internò. Franceschini a Lotti, discussione appena iniziata. Orfini, auspicio è che Prodi smonti tenda e torni.

MINISTRO UCRAINO: LA RUSSIA DIETRO ALL'ATTACCO HACKER'

ALLARME VOTO, "CERCHERANNO DI MANIPOLARLO ANCHE IN ITALIA"

'La Russia potrebbe certamente essere dietro l’attacco hacker mondialè di ieri, 'ne sono convintò. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino Pavlo Klimkin in un forum all’ANSA in collaborazione con il CeSI. Per Klimkin 'la Russia sta cercando di attaccare la democrazia in tutto il mondo, non solo negli Stati Uniti, e cercherà di manipolare le elezioni anche in Italia, perchè l’Italia è molto importante per la Russià.

ALLARME BREXIT PER BILANCIO UE, BUCO DI 10 MILIARDI ALL’ANNO

SARANNO NECESSARI TAGLI, "IMPOSSIBILE FAR FINTA DI NIENTE"

Con la Brexit 'mancheranno 10-11 miliardi ogni anno al bilancio Ue, perchè nonostante lo sconto la Gran Bretagna era un contributore nettò. Questo l’allarme del commissario Ue Oettinger. 'I tagli saranno necessari nei prossimi 10 annì, 'non possiamo far finta che niente sia cambiato con la Brexit'.

BAMBINA MORTA PER MORBILLO AD APRILE NON ERA VACCINATA

BAMBINO SENZA COPERTURA RICOVERATO PER TETANO A ORISTANO

Una bambina di 9 anni è morta lo scorso 28 aprile all’Ospedale Bambino Gesù di Roma a causa delle complicanze dovute al morbillo contro il quale non era stata vaccinata. La piccola era stata ricoverata dal 19 aprile ed era affetta da una malattia genetica. Un bambino di 10 anni, in vacanza in Sardegna con la famiglia, è ricoverato per tetano a Oristano. La malattia infettiva acuta è causata dal batterio Clostridium tetani per la quale esiste un vaccino a cui però il piccolo non era stato sottoposto. Sarebbe il primo caso tra i bambini dopo 30 anni.

LA CASSAZIONE CONFERMA LA CONDANNA A STASI PER IL DELITTO DI GARLASCO

RESPINTA LA RICHIESTA DI REVOCA DELLA PENA E APPELLO TER

Rimane in carcere Alberto Stasi e per lui non ci sarà un processo di appello ter. Lo ha deciso la Cassazione dichiarando inammissibile il ricorso dei suoi legali per riaprire il caso, sospendere la pena e riesaminare in un nuovo processo di appello i testi già sentiti in primo grado. Stasi sta scontando la condanna a 16 anni di reclusione per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nell’agosto 2007.