Gentiloni pressa l'Ue: "L'aiuto all'Italia sia concreto"

«Siamo sotto pressione e chiediamo il contributo concreto degli europei», così Paolo Gentiloni, nella conferenza stampa al termine del vertice preparatorio del G20 a Berlino. Il premier vuole discutere con la Ue «del ruolo delle ong, della missione di Frontex, delle risorse a disposizione per lavorare in Libia e negli altri Paesi africani». E il presidente della commissione europea Juncker si schiera con l’Italia, definendola, insieme alla Grecia, «eroica». Risposte positive anche da Angela Merkel e Mariano Rajoy. La cancelliera tedesca promette: «Aiuteremo l'Italia, ci sta a cuore». Ma Emmanuel Macron frena: «c'è il problema di rifugiati economici, e questo non è un tema nuovo: l'80% dei migranti che arrivano in Italia sono migranti economici. Non dobbiamo confondere». Mentre per Donald Tusk il documento finale del G20 dovrà contenere «un riferimento alla lotta contro i trafficanti di esseri umani». Intanto è arrivata al Molo Manfredi di Salerno la nave spagnola Rio Segura con a bordo 1216 migranti, il doppio di quelli previsti e consentiti.

IL CARDINALE PELL INCRIMINATO PER ABUSI, MA LUI NEGA TUTTO

PAPA GLI CONCEDE CONGEDO PER DIFENDERSI. ANDRA' IN AUSTRALIA

Il cardinale George Pell, prefetto per l’Economia in Vaticano, è stato formalmente incriminato in Australia per abusi sessuali che sarebbero avvenuti negli anni settanta. Il cardinale ha respinto ogni accusa ed ha ottenuto dal Papa, che è stato informato della vicenda, un «congedo» perchè possa «difendersi». L'alto prelato, che partirà per l’Australia per comparire davanti alla corte nel suo Paese, ha fermamente ribadito la propria «completa» innocenza, affermando che le accuse a suo carico sono «totalmente false».

RENZI CONTRO LE POLEMICHE, MA GRILLO LO INCALZA SU MIGRANTI

STANDING OVATION PER PRODI: «SERVE RINASCITA DELLA POLITICA»

L'ex premier Renzi parla da Facebook ed invita a lasciare le polemiche a chi le fa di professione, occupandosi invece di questioni vere. Ma Beppe Grillo lo incalza: «Renzi è responsabile del disastro immigrazione. Con il suo governo è entrata in vigore l’operazione Triton che autorizza le navi di 15 Stati europei a pattugliare il Mar Mediterraneo». Intanto Romano Prodi ottiene una standing ovation al congresso della Cisl dove afferma: «Contro la disuguaglianza nel lavoro serve la necessità della rinascita della politica». Non cambia intanto l'agenda della sindaca di Torino, Chiara Appendino, dopo le notizie secondo cui sarebbe indagata per i fatti di piazza San Carlo. La prima cittadina sarà a Londra un paio di giorni.

L’ESERCITO CONQUISTA LE ROVINE DELLA MOSCHEA-SIMBOLO A MOSUL

IL PRIMO MINISTRO DELL’IRAQ: "IL FALSO STATO DELL’ISIS E’ FINITO"

Le forze lealiste irachene hanno occupato a Mosul le rovine della storica moschea Al Nuri, distrutta alcuni giorni fa, da dove nel luglio del 2014 Abu Bakr al Baghdadi proclamò la rinascita del Califfato. Secondo il governo di Baghdad è stato l'Isis a far saltare in aria la moschea e il suo storico minareto pendente di Hadba, ma l’autoproclamato Stato islamico ha negato ogni responsabilità. «Stiamo assistendo alla fine del falso Stato di Daesh (Isis), e la liberazione di Mosul lo prova», ha detto il primo ministro iracheno Haidar al Abadi.

IL PIL USA SOPRA LE ATTESE, BALZO DI FIDUCIA NELLA UE

IL CLIMA ECONOMICO TORNA IN EUROPA A LIVELLI PRE-CRISI

L'economia americana è cresciuta nel primo trimestre oltre le attese, con il pil salito dell’1,4%. Il dato è superiore alle attese degli analisti, che scommettevano su una crescita dell’1,2%. Migliora anche il clima di consumatori e produttori in Europa che tocca i massimi da prima della crisi. A giugno il

«sentimento economico» (ESI) è aumentato di 1,9% punti nella zona euro e di 1,6 punti nella Ue-28, raggiungendo il livello più alto dall’agosto 2007.

MATTARELLA: IL GOVERNO HA MESSO IN SICUREZZA LE BANCHE

PADOAN: SONO FIDUCIOSO, IL PARLAMENTO VOTERA' IL DECRETO

«Nei giorni scorsi il governo con un intervento che ha riguardato le ultime due banche in difficoltà ha messo in sicurezza il sistema bancario italiano, con un sostegno finanziario anche molto minore di quello che hanno dovuto sostenere alcuni altri paesi d’Europa». Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella ad alcuni opinionisti economici canadesi che gli chiedevano della stabilità dell’Italia. Sulle banche venete interviene anche Pier Carlo Padoan: «Sono fiducioso che il Parlamento voterà il decreto».

VIGILE URBANO UCCIDE IL SUO SUPERIORE E SI SUICIDA

NEL MILANESE, PROBABILE UN ATTRITO PER MOTIVI DI LAVORO

Ha sparato al suo superiore uccidendolo e poi si è ammazzato. E' successo negli uffici del Comune di San Donato Milanese (Milano). L’agente ha sparato al petto del vicecomandante e poi si è puntato la pistola alla testa e si è ucciso. All’origine del gesto ci potrebbero essere attriti sul posto di lavoro.

DOMANI VERRA' STACCATA LE SPINA AL PICCOLO CHARLIE

DOPO IL VIA LIBERA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI

Saranno staccati domani i macchinari che tengono in vita il piccolo Charlie Gard, il neonato di dieci mesi ricoverato al Great Ormond Street Hospital di Londra per una rara malattia che secondo i medici è incurabile. Lo hanno annunciato i suoi genitori, che hanno perso la battaglia legale arrivata fino alla Corte europea dei diritti umani per portare a proprie spese il bimbo negli Usa e sottoporlo a una cura sperimentale.