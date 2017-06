Charlie, la Corte Europea stacca la spina. I genitori: "Noi abbandonati"

Saranno staccati oggi i macchinari che tengono in vita il piccolo Charlie Gard, il bimbo di 10 mesi ricoverato a Londra per una malattia secondo i medici incurabile. Lo hanno annunciato i suoi genitori, che hanno perso la battaglia legale arrivata fino alla Corte europea dei diritti umani per portare il bimbo negli Usa e sottoporlo a una cura sperimentale. «Non ci hanno nemmeno permesso di portarlo a casa"», il loro grido d’accusa. Il caso scatena un dibattito politico anche in Italia con Grillo che accusa l’Ue di insensibilità, Renzi che invoca più attenzione per «un cuccciolo d’uomo» e Salvini che si spinge a definirlo un «omicidio con l’Ue complice silente".

JUNCKER: SFORZI EXTRA PER AIUTARE ITALIA E GRECIA SUI MIGRANTI

NESSUNA RISPOSTA PER L’ITALIA DAI MINISTRI INTERNI DELL’UE

Dopo il pressing italiano sull'emergenza migranti, il presidente della commissione Ue Juncker annuncia che la settimana prossima vedrà i premier di Italia e Grecia, per valutare quali ulteriori sforzi Bruxelles può fare per aiutare i due paesi nella loro 'lotta eroicà. E sottolinea che Roma ed Atene non possono essere lasciate sole, trovando sponda a Berlino. Frena invece Parigi. Tajani invita Macron ad essere solidale e a fare la sua parte. Alla riunione dei ministri dell’interno Ue del 6 luglio a Tallinn non ci sarà una risposta alle richieste italiane. Mercoledì prossimo Minniti terrà un’informativa alla Camera.

RENZI-PISAPIA, SCONTRO A DISTANZA PER IL NUOVO CENTROSINISTRA

PRODI: SERVE UNA LEGGE ELETTORALE CON L’OBBLIGO DI ACCORPAMENTI

Scontro a distanza fra il segretario del Pd e il leader di Campo progressista. Renzi, che chiude domani l’assemblea dei circoli a Milano ha evitato le polemiche: «A noi interessa cambiare la vita delle persone, non inseguire le formule della politica del passato». Attesa per il discorso di Pisapia che sarà domani in piazza Santi apostoli per la kermesse romana del movimento. Romano Prodi, intanto, intervenendo a un appuntamento dell’Acer ha ribadito la sua posizione: «O abbiamo una legge elettorale che ci obbliga ad accorpamenti o non c'è mica niente da fare» perchè «in un Paese frammentato la legge elettorale non è fatta per fotografare un paese, ma per un governo stabile».

LA GERMANIA APPROVA IL MATRIMONIO GAY, MA LA MERKEL VOTA CONTRO

OK DAL BUNDESTAG. LA CANCELLIERA: PER ME E’ L’UNIONE UOMO-DONNA

Il Bundestag ha approvato a maggioranza il matrimonio per tutti. Un voto storico, che rende possibile la piena parificazione delle unioni gay con i matrimoni eterosessuali. Incalzata da alleati socialdemocratici e da opposizione, nei giorni scorsi Angela Merkel ha aperto a sorpresa al voto di coscienza. Ma la cancelliera ha votato contro: «Per me il matrimonio è fondamentalmente un’unione fra uomo e donna», ha spiegato.

REDDITI E CONSUMI IN RIALZO, +2,4% E +2,6% AL TOP DAL 2011

AL VIA I SALDI. SPESA FAMIGLIE 230 EURO, MA C'E' INCERTEZZA

Nel primo trimestre 2017 il reddito disponibile delle famiglie aumenta dell’1,5% rispetto al periodo precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell’1,3%. Lo rileva l’Istat, segnando per il reddito un rialzo annuo del 2,4% e per la spesa un aumento del 2,6%. Gli incrementi tendenziali più alti dal terzo trimestre 2011. Nello stesso periodo, il potere d’acquisto delle famiglie sale dello 0,8% sul periodo precedente (+1,2% su base annua), mentre la pressione fiscale va al 38,9%. Da domani scattano in tutta Italia i saldi estivi, per i quali si prevedono budget di spesa in linea con il passato, ma anche una crescente incertezza, legata soprattutto a ragioni economiche.

A BRESCIA PROCESSO D’APPELLO PER LA MORTE DI YARA GAMBIRASIO

IL PG: ERGASTOLO INECCEPIBILE. BOSSETTI: DICE SOLO IDIOZIE

A Brescia il processo d’appello a Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, 13enne trovata morta il 26 febbraio 2011 in un campo di Chignolo d’Isola (Bergamo) a 3 mesi dalla scomparsa. I legali di Bossetti depositano una fotografia satellitare che, secondo la difesa, potrebbe dimostrare che il cadavere non è rimasto in quel campo per tre mesi prima del ritrovamento. Il pg: la sentenza di primo grado è ineccepibile, ha una motivazione coerente, logica, completa e dà conto delle acquisizioni processuali. «Viene qua a dire idiozie», la replica di Bossetti.

ADDIO A SIMONE VEIL, FU LA PRIMA PRESIDENTE DELL’EUROPARLAMENTO

AVEVA 89 ANNI. MACRON: ESPRESSIONE DELLA FRANCIA MIGLIORE

Morta oggi a 89 anni Simone Veil, fu la prima presidente del Parlamento europeo e storica ministra francese. Con un orientamento di centro destra, è stata una figura chiave nella storia della Quinta Repubblica. A lei si devono importanti lotte per i diritti delle donne. L’omaggio con un tweet dal presidente francese Macron: era l’espressione della Francia migliore, possa il suo esempio ispirare i nostri connazionali. Tajani: l’Europa perde una grande donna e protagonista, ha lasciato il segno nella storia dell’integrazione.

CHIUDE EQUITALIA, ARRIVA L’AGENZIA. DA LUNEDI' IL CAMBIO

TEMPI DI ATTESA PIU' BREVI CON SALVACODE INTELLIGENTI

Chiude Equitalia e al suo posto nasce l’ente pubblico economico 'Agenzia delle Entrate-Riscossionè. Restano invariate le sedi degli sportelli ma a partire da lunedì 3 luglio cambia il logo, ci sarà la nuova modulistica e viene rinnovato anche il portale internet. Sarà garantita una riduzione delle code e dei tempi di attesa. In tutti i 200 sportelli della vecchia Equitalia saranno presenti i nuovi strumenti digitali salva fila.