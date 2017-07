Sinistra in piazza. Renzi-Pisapia, duello a distanza

PISAPIA IN PIAZZA, 'NOI LA CASA COMUNE DEL CENTRO-SINISTRA Duello sul futuro del centrosinistra. A Milano Renzi conclude l'assemblea nazionale dei circoli del Pd e attacca: 'fuori dal Pd c'è la sconfitta della sinistrà. Poi l’affondo: 'senza dem Pisapia non avrebbe vinto a Milanò. E una parziale apertura: 'Sono pronto a ragionare con tutti, ascoltiamo chiunque, ma sui temi del futuro dell’Italia non ci fermiamo davanti a nessunò. Dalla piazza di Roma il lancio di Insieme, progetto alternativo dell’ex sindaco di Milano e di Bersani: 'oggi nasce la nuova casa comune del centro-sinistra, da soli non si va da nesssuna parte, serve discontinuità nettà.

L’INCHINO DELL’EUROPA AD HELMUT KOHL, 'DIRE NO AI MURI'

MERKEL A STRASBURGO, 'SENZA DI LUI NON SAREI QUI' Al Parlamento europeo di Strasburgo i funerali dell’ex cancelliere tedesco Helmut Kohl, i primi funerali di Stato mai organizzati dall’Ue. La bara è coperta con una bandiera europea. Presenti alla cerimonia numerosi leader politici e dell’Unione. 'Il suo esempio ci guidi, dire no ai murì, sottolinea il presidente dell’Europarlamento Tajani. E il presidente del Consiglio europeo Tusk invita tutti a fare un esame di coscienza in nome di un sì all’Unione, sì alla libertà e al rispetto dei diritti umani. Il cordoglio del ministro Alfano per la scomparsa del padre della riunificazione tedesca. Merkel: 'Senza Kohl la vita di milioni di persone che fino al 1990 hanno vissuto al di là del muro sarebbe stata diversa, anche la mia. Oggi non avrei potuto essere quì.

MIGRANTI, MINNITI A PARIGI PER STRAPPARE UN ACCORDO

VERTICE CON FRANCIA, GERMANIA E UE. L’EMERGENZA CONTINUA Domani il ministro dell’Interno Minniti vola a Parigi per un vertice con gli omologhi e Francia e Germania e commissario per gli affari interni Ue Avramopoulos. Minniti, che non si aspetta nulla da Tallin, cercherà di strappare un accordo sul protocollo di azione per le navi delle Ong straniere e su una più equa distribuzione dei migranti. Intanto l’emergenza continua: oltre 83 mila arrivi sulle coste italiane in sei mesi, +18,7% rispetto al 2016. L’Unhcr parla di 'tragedia in atto, che non può essere solo un problema italianò. A Catania oggi arrivata una nave militare svedese con a bordo 650 migranti: ci sono anche i corpi di 7 donne e 2 uomini.

PAPA NOMINA LADARIA PREFETTO DOTTRINA FEDE, SUCCEDE A MUELLER

IL CARDINALE BETORI NELLA CONGREGAZIONE PER CAUSE DEI SANTI Papa Francesco ha nominato lo spagnolo monsignor Luis Francisco Ladaria Ferrer, gesuita, nuovo prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, uno dei principali dicasteri di Curia. Ladaria Ferrer, finora segretario della Congregazione, succede al cardinale tedesco Gerhard Ludwig Mueller, il cui mandato quinquennale, che scade domani, non è stato rinnovato. L'arcivescovo di Firenze, il card.Giuseppe Betori diventa membro della Congregazione vaticana per le Cause dei Santi.

IL QATAR GELA LE MONARCHIE DEL GOLFO, NO A LISTA DI RICHIESTE

'NOI FINANZIATORI DEL TERRORISMO? LE ACCUSE VANNO PROVATE' Il Qatar respingerà la lista di richieste, inviata dalle monarchie del Golfo ed Egitto e la cui scadenza è prevista il 3 luglio. Lo ha detto il ministro degli Esteri del Qatar al Thani a Roma. Il ministro ha però ribadito che il Qatar è disposto al dialogo. «Noi cerchiamo di essere più costruttivi con gli altri Paesi del Golfo, attraverso la mediazione del Kuwait e il sostegno degli Usà.Quanto alle accuse di finanziare il terrorismo 'vanno provate e comunque gli stessi Paesi che le hanno avanzate sono in cima alla lista dei finanziatorì.

UNA RAGAZZINA GUIDA I SOCCORSI, NAUFRAGHI SALVATI

BARCA IN BALIA MARE FORZA 5, LEI GESTISCE LE COMUNICAZIONI A 12 anni è riuscita a gestire le comunicazioni con le sale operative della Guardia costiera di Imperia e Genova, dando riferimenti ai soccorritori, mentre la barca a vela era in balia di un mare forza 5. E’ accaduto ieri sera 13 miglia a sud di Imperia. La piccola era con il padre di 57 anni e i fratelli di 14 e 11 anni. Nonostante le difficoltà del mare agitato, la ragazzina è riuscita a segnalare alla Guardia costiera la posizione, poi ricevuta anche dal Gps della barca.

SVOLTA NELL’OMICIDIO DEL FOTOREPORTER IN UCRAINA, UN ARRESTO

NEL 2014 ANDY ROCCHELLI RIPRENDEVA LA GUERRA NEL DONBASS I Ros di Milano e i carabinieri di Pavia hanno arrestato a Bologna un italo-ucraino ritenuto responsabile dell’omicidio del fotoreporter italiano Andrea Rocchelli, dell’interprete russo Andrej Mironov e del ferimento del fotoreporter francese William Roguelon, il 24 maggio 2014 a Sloviansk (Ucraina). Rocchelli, 31 anni, era nel Donbass per documentare il conflitto tra forze regolari ucraine e separatisti filorussi dell’autoproclamata Repubblica Popolare del Donetsk.

STASERA A MODENA CON VASCO ROSSI IL CONCERTO DEI RECORD

PARCO GIA' GREMITO, NEL POMERIGGIO OLTRE 100MILA PERSONE Stasera a Modena il concerto di Vasco Rossi, che festeggia i 40 anni di carriera. Partecipazione record: al Park attese 220mila persone; lo show sarà trasmesso anche in diretta su Rai1. Nel pomeriggio, nell’area del Modena Park, erano già più di 100mila. La situazione della viabilità è tranquilla e non si registrano disordini. I consigli della polizia in un tweet: no ad alcolici, bevande in lattina, in bottiglie di vetro e borracce di metallo.