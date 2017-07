Orlando propone al Pd un referendum contro l'accordo con Forza Italia

«Se ci fosse l’alleanza tra Pd e Berlusconi, chiederei agli iscritti che ne pensano, attraverso un referendum». Lo afferma il Guardasigilli, Andrea Orlando, sottolineando a L’Intervista su Skytg24 che si tratterebbe di «uno scenario inquietante e improponibile», quello di un partito della Nazione con Berlusconi. «Mi pare - aggiunge Orlando - che anche Renzi lo abbia negato». Da Mdp, intanto, il coordinatore Speranza manda un messaggio al ministro: scelga, «o con noi o con Renzi». Nel fronte del centro-destra Toti dice no al proporzionale e alle larghe intese: «Non si può governare con Renzi».

L’ITALIA A PARIGI CERCA UN’INTESA A TRE SUI MIGRANTI

Stasera appuntamento cruciale per il ministro dell’Interno Minniti, con il vertice a Parigi tra Italia, Francia e Germania sul tema migranti, presente anche il commissario Ue Avramopoulos. L’agenda sull'emergenza migranti vede poi mercoledì a Strasburgo la plenaria con i presidenti di Commissione e Consiglio europeo; e giovedì e venerdì a Tallin, Estonia, il Consiglio Affari Interni. L’Italia punta a portare a casa un protocollo di azione per le navi delle Ong straniere e una più equa distribuzione dei migranti che arrivano via mare. «La partita fondamentale in questo momento si gioca in Libia: il confine meridionale della Libia è il vero confine meridionale dell’Europa», spiega il ministro al Messaggero.

MOLOTOV CONTRO HOTEL A BRESCIA, DOVEVA OSPITARE PROFUGHI

Due molotov sono state lanciate all'interno di un albergo destinato ad ospitare profughi la notte scorsa a Vobarno, in provincia di Brescia. La struttura, chiusa da 4 anni, avrebbe dovuto dare ospitalità a 35 richiedenti asilo. Il sindaco afferma di essere stato informato dell’arrivo dalla prefettura soltanto giovedì e che la popolazione non era d’accordo. Secondo una vicina il proprietario dell’hotel è un simpatizzante leghista della prima ora: «Fino a pochi giorni fa fuori dall’albergo Eureka erano esposte alcune bandiere della Repubblica di Venezia».

TRUMP ATTACCA I GIORNALISTI E IN UN VIDEO NE METTE UNO KO

«I fake media hanno tentato di fermarmi dall’andare alla Casa Bianca, ma io sono presidente e loro no». E’ questo il nuovo attacco ai media di Trump. Il tycoon poi rincara la dose twittando un video in cui lo si vede mettere Ko un uomo il cui volto viene coperto dal logo della CNN. Per la tv, è un giorno triste quello in cui il presidente degli Stati Uniti incoraggia la violenza contro i reporter. Ari Fleischer, ex portavoce di George W. Bush, invita sia la stampa che Trump ad abbassare i torni.

ISTANBUL, CARICHE DELLA POLIZIA CONTRO CORTEO TRANSGENDER

Attivisti transgender turchi sono scesi in piazza ad Istanbul malgrado il divieto delle autorità. Imponente lo schieramento di polizia, che ha anche caricato un gruppo di manifestanti che cercavano di raggiungere piazza Taksim. Ma l’accesso era presidiato e bloccato. Numerosi i fermi effettuati dagli agenti, e almeno 7 persone - secondo gli organizzatori della manifestazione - sarebbero detenute.

SIRIA: TRE AUTOBOMBA IN CENTRO DAMASCO, 12 MORTI 15 FERITI

E' di 12 morti e 15 feriti il bilancio dell’azione di tre autobomba nel centro di Damasco. Dopo averle inseguite mentre cercavano di entrare nella capitale, la polizia ha fermato due delle auto, ma la terza è riuscita ad eludere la sorveglianza, e il conducente si è fatto esplodere dentro il veicolo dopo essere stato circondato. La tv di Stato ha riferito che gli attentatori hanno pianificato di colpire zone affollate nel primo giorno lavorativo dopo il mese sacro del Ramadan.

BOOM DI DOMANDE PER CONCORSO BANKITALIA, 85MILA PER 30 POSTI

Boom di domande per aggiudicarsi 30 posti da vice-assistente in Banca d’Italia: le richieste di ammissione alla selezione sono state quasi 85 mila. Praticamente per ogni posto in palio si sono candidati quasi in tremila. In via Nazionale erano consapevoli che bisognasse procedere subito a una scrematura. E infatti nel bando erano già precisati gli step per ridurre la platea nel caso in cui fossero arrivate più di 3mila domande.



LA GIOIA DI VASCO PER MODENA PARK: «LA TEMPESTA PERFETTA»

«E' stata la tempesta perfetta». Così Vasco Rossi definisce, il giorno dopo, la lunga e magica serata al Modena Park per i suoi 40 anni di carriera. «E' una grandissima soddisfazione. Ma soprattutto devo sempre grazie a questa mia "combriccola" pacifica che ha invaso Modena, capitale del rock per un giorno». Boom di ascolti in tv e polemiche per il ruolo di Bonolis. Il presidente del Consiglio Gentiloni si complimenta con lui e con le forze dell’ordine. E anche Luciano Ligabue celebra i 220mila del maxi evento: «Complimenti Vasco, complimenti Modena!».