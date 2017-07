Migranti, Francia e Spagna contrarie agli sbarchi nei loro porti

La Commissione Ue è al lavoro per preparare alcune "misure concrete" sul dossier migranti dopo la "piena intesa" per il sostegno all’Italia da parte di Francia e Germania sui migranti raggiunta ieri a Parigi, e in vista dell’incontro informale dei ministri dell’Interno Ue a Tallin. Prodotto un documento su più punti che l’Italia presenterà giovedì all'incontro dei 28. Fra questi: un codice di condotta per le Ong, sostegno alla Guardia costiera libica, aiuti all’Oim e all’Unhcr. Ma Francia e Spagna sono contrari all’idea di permettere lo sbarco dei migranti nei loro porti. Il presidente francese Macron ha ribadito la differenza tra "rifugiati politici" e "migranti economici" '"enza abbandonare l’indispensabile mantenimento delle nostre frontiere". L’Onu non prevede cali del flusso di migranti.

BAMBINO GESU', STUDIAMO LA POSSIBILITA' DI ACCOGLIERE CHARLIE

La presidente dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, Mariella Enoc, ha chiesto di verificare con il Great Ormond Street Hospital di Londra se vi siano le condizioni sanitarie per un eventuale trasferimento di Charlie, dicendosi disponibile "ad accogliere il bambino presso di noi, per il tempo che gli resterà da vivere". Anche Donald Trump interviene sulla vicenda offrendo aiuto: "Se possiamo aiutare il piccolo #CharlieGard, come i nostri amici in Gb e il Papa, saremmo felici di farlo", scrive su Twitter. E la premier britannica Theresa May dice che "tutti i nostri pensieri sono con Charlie e la sua famiglia".

ADDIO A PAOLO VILLAGGIO, RIVOLUZIONARIO DELLA COMICITA'

E' morto questa mattina a Roma Paolo Villaggio. Aveva 84 anni ed era ricoverato dai primi di giugno in una clinica privata. Il decesso causato da "complicazioni del diabete", come ha riferito la figlia Elisabetta che su Facebook gli ha dato l’addio con un post: "Ciao papà, ora sei di nuovo libero di volare". Villaggio è stato scrittore, autore e protagonista di una stagione storica dell’intrattenimento, tra cinema, radio e tv. Con il ragionier Ugo Fantozzi ha rivoluzionato la comicità. "Il più grande clown della sua generazione, Fantozzi rappresenta tutti noi", così lo ha salutato Roberto Benigni.

ALTA TENSIONE NEL PD SULLE ALLEANZE, RENZI PREPARA DIREZIONE

Rimane alta la tensione nel Pd sul nodo delle alleanze, mentre il segretario Renzi prepara la direzione di giovedì. Il Pd deve lavorare a una legge elettorale maggioritaria e a costruire "un clima" diverso con la sinistra di Pisapia e Bersani, ha detto il ministro Andrea Orlando su Radio Rai definendo "strana" l'irritazione di Renzi a proposito della sua proposta di referendum su una eventuale intesa con Berlusconi. Intanto Michele Emiliano, governatore della Puglia e sfidante di Matteo Renzi al congresso, apre un nuovo fronte nel Pd e contro il governo. Il decreto sulle banche venete, minaccia Emiliano, è invotabile perché "tradisce i risparmiatori, abbandonando al loro destino centinaia di migliaia di piccoli azionisti".

MAGGIO NERO PER IL LAVORO, DISOCCUPATI ALL’11,3%

Il tasso di disoccupazione risale a maggio all’11,3%, +0,2% dopo il calo di aprile. Lo comunica l’Istat aggiungendo che nella fascia 15-24 anni il tasso è aumentato al 37% con un +1,8% da aprile. Nello stesso mese l’Istat stima 51mila occupati in meno su aprile e 141mila in più rispetto a maggio 2016.

ATTESA PER TRUMP AL G20, VEDRA' PUTIN DOPO IL RUSSIAGATE

Siria e Ucraina, ma anche lotta al terrorismo e relazioni bilaterali. Sono i temi che saranno al centro dell’incontro fra Donald Trump e Vladimir Putin a margine del G20 ad Amburgo nel fine settimana. Lo ha precisato il Cremlino. Intanto il premier Paolo Gentiloni ha ricevuto la telefonata del presidente Usa: si è parlato proprio dei temi in agenda del G20. I due hanno convenuto sull'importanza di ripartire dalle intese raggiunte al G7 di Taormina definite una "buona base".

TRENTADUENNE FERRARESE TROVATO STRANGOLATO A VALENCIA

Un barista 32enne di Ferrara, Marcello Cenci, è stato trovato morto strangolato, nella notte tra sabato e domenica scorsi, a Valencia. Il corpo senza vita del giovane, che si era da poco trasferito in Spagna per lavoro, è stato ritrovato poco distante dalla casa in cui abitava. Sul corpo evidenti i segni di una violenta aggressione. Un ex amico della vittima, suo coetaneo, Eder Guadarelli, è stato fermato a Ventimiglia, accusato dell’omicidio. Cenci era già stato aggredito diverse volte in passato da Guadarelli, brasiliano adottato da una famiglia ferrarese, pare per motivi sentimentali.



IDENTIFICATO A LONDRA IL CORPO DI GLORIA TREVISAN

"Ormai è ufficiale, il corpo di Gloria è stato ritrovato". A dirlo è Maria Cristina Sandrin, avvocato della famiglia di Gloria Trevisan, la ragazza di Camposampiero morta nell’incendio della Grenfell Tower a Londra il 14 giugno scorso. "La famiglia è stata contattata dalla Farnesina per il riconoscimento del corpo, avvenuto tramite le impronte dentarie", spiega il legale.