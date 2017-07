Dietrofront dell'Austria: niente esercito al Brennero

MINNITI ALLA VIGILIA DI TALLIN, 'LA UE CI HA ASCOLTATO' Retromarcia dell’Austria, nessuno schieramento di forze armate al confine con l’Italia. Lo ha chiarito il cancelliere Christian Kern dopo un colloquio telefonico con il premier Gentiloni. L'Italia prende atto e apprezza. Per il presidente del Parlamento europeo Tajani quella di Vienna è una 'scelta saggià. Il ministro dell’Interno, Minniti, alla vigilia del vertice di Tallin, apprezza che la Commissione Ue abbia accolto le proposte dell’Italia, a cominciare dal codice di comportamento per le ong che 'devono collaborare con la polizia giudiziarià. Il ministro ha annunciato una riunione con i sindaci della Libia a Tripoli 'per discutere con loro su come sganciarsi dal giogo dei trafficanti di esseri umanì.



JOHNSON A ALFANO, 'E' IMPOSSIBILE PORTARE CHARLIE A ROMA'

MA AL BAMBINO GESU' SI LAVORA A UN PROTOCOLLO SPERIMENTALE Londra non accoglie la richiesta dell’Italia di ricoverare il piccolo Charlie Gard all’ospedale Bambino Gesù. Il ministro Boris Johnson ha spiegato ad Alfano che ci sono 'ragioni legali impediscono alla Gran Bretagna di accoglierlà. Intanto i medici dell’ospedale Bambino Gesù sono al lavoro con altri esperti internazionali per mettere a punto un protocollo di trattamento sperimentale per il piccolo Charlie. Il problema etico però rimane: l’ospedale romano infatti non sarebbe disposto, come chiede la Gran Bretagna, a dare seguito alla sentenza della Corte Suprema l’ospedale.

LA SCURE DEL PIANO UE SU MPS, 5.500 ESUBERI, VIA 600 FILIALI

EBA, CON SALVATAGGI BANCHE VENETE RISCHIO DISPARITA' IN UE L'utile netto di Mps al 2021 sarà superiore a 1,2 miliardi di euro, con un Roe pari al 10,7%. Lo prevede il piano di ristrutturazione approvato dalla Ue che punta su 5.500 esuberi nel gruppo tra il 2017 e il 2021. Per 4.800 è previsto il fondo di solidarietà. Gli esuberi sono 5500, le filiali da chiudere circa 600 (su 2000). Allarme dell’Eba sul salvataggio delle banche venete. Secondo il presidente Andrea Enrìa 'sembra essere emersa la possibilità che l’interesse pubblico sia valutato in modo diverso a livello europeo e nazionalè.

PORTE CHIUSE ALLA DIREZIONE DEL PD, ADDIO DIRETTA STREAMING

RIUNIONE DOPO LE COMUNALI. CUPERLO, RENZI NON E’ COMANDANTE Renzi cambia la comunicazione nel Pd: la Direzione di domani, la prima dopo le Comunali, non sarà in diretta streaming ma a porte chiuse. La decisione riguarderà forse anche le prossime riunioni. Intanto, mentre si lavora ad una tregua tra le varie anime dei Dem, Gianni Cuperlo avverte il segretario: 'Mi aspetto che capisca che il partito è una comunità e non una caserma, che il segretario non è il comandante in capo. In un partito si discute e ci si confrontà.

TENSIONE CON LA COREA DEL NORD, RIUNIONE DI EMERGENZA ALL’ONU

INCONTRO XI-MERKEL VERSO IL G20, PECHINO SOSTIENE LA GERMANIA Sale la tensione tra Usa e la Corea del Nord. Dopo il lancio di un missile intercontinentale di Pyongyang, dalle basi militari Usa in Corea del Sud sono stati lanciati missili di precisione in acque territoriali sudcoreane. Riunione di emergenza all’Onu. Trump avverte la Cina: 'Cresce il commercio con Pyongyang'. Kim promette nuovi test. Intanto, incontro Xi-Merkel verso il G20: 'La Cina è pronta a sostenere la Germania al vertice, perchè si possa fare un passo avanti sulla base del vertice di Hangzhou al summit di Amburgò, assicura Xi. 'Spero che si possano superare alcuni scoglì, dice Merkel.

LAUREATO MA PRECARIO, PER I GIOVANI RISCHIO BASSA PENSIONE

LAVORATRICI A TERMINE, 40% E’ MAMMA. FISCO, +1,9% NEL 2017 La laurea non aiuta a trovare un lavoro. Secondo i dati Istat, 'l'occupazione atipica cresce all’aumentare del titolo di studio e riguarda il 21,2% per chi ha concluso la scuola dell’obbligo e al 35,4% per chi ha un titolo di studio universitariò. Tra le donne, il 41,5% delle occupate con lavoro atipico è madrè. Inoltre, il lavoro precario è 'più diffuso tra i giovani di 15-34 annì, 'circa un occupato su 4 svolge un lavoro a termine o una collaborazionè. Cresce il gettito fiscale dell’1,9% nei primi 5 mesi dell’anno grazie anche al recupero dell’evasione.

RIVOLUZIONE VOLVO, DAL 2019 SOLO AUTO ELETTRICHE

SVEDESI PRIMI A ABBANDONARE I MOTORI A COMBUSTIONE Dal 2019 la Volvo costruirà solo autoveicoli a motore elettrico. Quella svedese è la prima grande casa automobilistica a abbandonare i motori a combustione interna. 'La gente domanda sempre di più auto elettriche e noi vogliamo rispondere alle necessità presenti e future dei nostri utentì, ha detto il Ceo di Volvo Hakan Samuelsson. Tra il 2019 e il 2021 lancerà cinque modelli di auto elettriche: tre di marca Volvo e due Polestar, la divisione che produce auto di grandi prestazioni.

ARU STACCA TUTTI IN SALITA, TRIONFO TRICOLORE AL TOUR

IL CAMPIONE D’ITALIA IN FUGA NEGLI ULTIMI 3 CHILOMETRI Impresa di Fabio Aru al Tour de France. Il corridore sardo, fresco campione d’Italia, si è imposto per distacco nella 5/a tappa a Blance des Belles Filles, staccando tutti negli ultimi tre chilometri. 'E' stata durissima, ma è una grande soddisfazione vincere al Tour con la maglia tricolore. E’ il mio premio dopo una primavera difficilè.