Pd, scontro in direzione tra Renzi e Franceschini

Botta e risposta sulle alleanze alla Direzione del Pd sul risultato delle Comunali. La prima a porte chiuse dell’era Renzi. "Non parliamone, altrimenti i cittadini non vedono le riforme", dice il segretario. Replica Franceschini: "Le coalizioni servono, da solo il Pd non vince. Parliamone, ma non sui giornali. Teniamone conto per la legge elettorale. La critica non è un tradimento o un complotto", dice al segretario. Renzi risponde: "Non passerò mesi a parlare di coalizione: sono più importanti la legge sullo ius soli e il veto nei Trattati europei sul fiscal compact".



ORFANI DEI FEMMINICIDI. FI FRENA, LA BOSCHI ATTACCA

Scontro al Senato sul ddl che tutela gli orfani dei femminicidi. Fi, Gal e Lega dicono no all'esame in deliberante perché nel testo si "fa riferimento ai figli delle unioni civili". Replica la sottosegretaria alla presidenza Boschi con "stupore e dispiacere" perché così "si mette a rischio il risultato finale". A Palazzo Madama, intanto, via libera tra le polemiche alla riforma del Codice Antimafia. 129 i sì, 103 gli astenuti. Ma per il ministro Orlando "ci sono le condizioni per portare la riforma fino in fondo".

TRUMP A VARSAVIA ATTACCA LA RUSSIA, "E' DESTABILIZZANTE"

Donald Trump a Varsavia attacca la Russia alla vigilia del G20: "Con la Polonia stiamo elaborando come reagire ai comportamenti aggressivi e destabilizzanti" di Mosca, dice, parlando anche di "interferenze nelle elezioni americane", ma anche di altri Paesi. Poi, il discorso in piazza sull'Europa: "La Polonia, assieme agli altri Paesi della regione orientale, non deve mai più essere ostaggio di Mosca come unico fornitore di energia". Sul clima, tuttavia, gli Usa sono isolati nella bozza della dichiarazione finale del G20 di domani a Amburgo. Merkel: "Trattative aperte, sherpa al lavoro".

SCOPERTA AL CERN LA PARTICELLA XI, INSEGUITA DA ANNI

Scoperta al Cern la particella Xi: inseguita da decenni, potrà aiutare a studiare la "colla" che tiene unita la materia. Servirà per capire una delle quattro forze fondamentali della natura: la forza forte. La scoperta, annunciata a Venezia nella conferenza della Società Europea di Fisica e in via di pubblicazione sulla rivista Physical Review Letters, è avvenuta grazie all'acceleratore più grande del mondo, il Large Hadron Collider (Lhc).

MINNITI ALL’EUROPA, SUI MIGRANTI DISCUTEREMO CON FERMEZZA

Non cambia il mandato della missione Triton, no all'apertura di altri porti nel Mediterraneo per accogliere i migranti, stop sui nuovi fondi. Arrivano stop all'Italia dal vertice di Tallin. In particolare da Germania, Olanda e Belgio. La Spagna ha detto di avere porti "già troppo sotto pressione". Preoccupazione per la situazione dalla Francia. Ma sulla questione porti è il ministro Minniti a precisare: "La sede per discuterne è Frontex e l'Italia lo farà con la necessaria fermezza". Mentre "su tre punti - Libia, codice di condotta delle ong e rimpatri con la stretta sui visti - al vertice c'è stata una posizione unanime".

CONSIP, WOODCOCK DOMANI DAI PM, VANNONI RISCHIA ALTRE ACCUSE

E' fissato per domattina, salvo modifiche dell’ultima ora, l'interrogatorio del pm di Napoli Henry John Woodcock da parte degli inquirenti romani che, nell'ambito dell’inchiesta Consip, indagano anche sulla fuga di notizie che avrebbe consentito ai vertici della Centrale acquisti della pubblica amministrazione di apprendere dell’esistenza di un’inchiesta della procura partenopea. Rischia invece altre ipotesi di accusa Filippo Vannoni, presidente di Publiacqua Firenze, dopo aver ritrattato accuse al ministro Lotti. Nella relazione annuale dell"Anac, il presidente Cantone dice che non bisogna "assecondare l’idea che gli appalti si possano fare solo con il 'bollino' dell’Autorità Anticorruzione" .

DIMENTICA LA FIGLIA IN AUTO A MILANO, SALVATA DALLA POLIZIA

Una bimba di un anno dimenticata in auto dalla madre in un parcheggio della metro è stata salvata grazie all'intervento di un passante e della polizia che ha sfondato un finestrino per tirarla fuori. La piccola portata al'ospedale non è in pericolo di vita, ma ha subito un forte choc. E’ successo stamattina nel parcheggio della metropolitana di Bisceglie. La donna, 38 anni, dopo aver parcheggiato, ha preso un treno per andare al lavoro. La bimba sarebbe rimasta chiusa in auto per un’ora. "Non riesco a spiegarmelo, ero convinta di averla portata all’asilo...", ha detto la mamma alla Polizia.

CADE IN DISCESA AL GIRO DONNE, CRETTI IN PROGNOSI RISERVATA

Brutto incidente per Claudia Cretti al Giro donne: la ventenne ciclista bergamasca è ricoverata in ospedale a Benevento, in prognosi riservata dopo una caduta in discesa, a velocità sostenuta, durante la settima tappa Isernia-Baronissi. Cretti avrebbe battuto la testa contro il guardrail.