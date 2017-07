G20, accordo sul clima: avanti senza gli Usa

PER G20 ACCORDO PARIGI 'IRREVOCABILE'. LOTTA A PROTEZIONISMO L'accordo di Parigi sul clima è «irreversibile». I leader del G20 lo hanno messo nero su bianco. Si va avanti su questa strada, ma senza gli Gli Usa che «si impegneranno a lavorare a stretto contatto con altri Paesi per aiutarli ad accedere e utilizzare i combustibili fossili in modo più pulito ed efficiente». Raggiunto un accordo su un compromesso sul libero commercio e contro il protezionismo, ma riconosciuto anche il ruolo legittimo di strumenti di difesa. Attesa per la tregua Trump-Putin nel sud della Siria. A margine del G20, dopo la trilaterale sull'Ucraina, Merkel, Macron e Putin sono d’accordo sulla «necessità di realizzare complessivamente la tregua prevista dagli accordi di Minsk». Dopo gli scontri ad Amburgo, città devastata e 213 poliziotti feriti. L’Osservatore Romano boccia il G20 definito «una grande occasione persa».

GENTILONI, MIGRANTI PROBLEMA GLOBALE, DA SOLI E’ INSOSTENIBILE

MA G20 DIFENDE IL DIRITTO DEI PAESI A CONTROLLARE I CONFINI

«L'Italia è dalla parte della ragione» a prescindere dai «passi avanti, del tutto insufficienti": così il premier Paolo Gentiloni, al termine del G20, dopo aver ribadito che la questione migranti è un problema globale, insostenibile per l'Italia, se lasciata da sola. «Sottolineiamo il diritto sovrano degli Stati di gestire e controllare i loro confini e stabilire politiche» nell’interesse della sicurezza nazionale, si legge nel documento finale del G20, nella parte sull'immigrazione che invita però anche a mettere in campo «sforzi globali e azioni coordinate». Intanto ennesimo naufragio di migranti al largo della Libia. Alfano vede nella stabilità della Libia una soluzione sul tema migranti e auspica che il Mediterraneo possa diventare hub dell’economia globale. La riunione della Guardia Costiera italiana con le Ong che operano nel Mediterraneo centrale per prestare soccorso ai migranti, prevista per il 13 luglio, è stata rinviata a data da stabilire. Saltata anche la proposta di Tusk di sanzioni Onu agli scafisti.

GIUGNO RECORD, CONTENDE AL 2003 IL PRIMATO DEL CALDO

SONO STATI I MESI PIU' TORRIDI MAI REGISTRATI DAL 1800 Il caldo record del giugno 2017 sfida quello torrido del 2003 e gli contende il primato del giugno più caldo dal 1800. Lo indicano i dati allo studio dell’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche. «Se quello del 2017 non è il primo giugno più caldo dal 1800 è di sicuro il secondo», ha detto Bernardo Gozzini, direttore del consorzio Lamma che riunisce Regione Toscana e Cnr. Fine settimana bollente, ma l’estate non sarà torrida.

FERMATO IN PUGLIA FOREIGN FIGHTER CECENO, PRONTO A IMMOLARSI

ESPULSI ANCHE DUE FRATELLI ALBANESI E UNA DONNA RUSSA Era pronto a partire, probabilmente per il Belgio, il 38enne ceceno Eli Bombataliev in carcere a Foggia per terrorismo internazionale. E’ il sospetto degli investigatori della Digos che hanno eseguito tre giorni fa un fermo d’urgenza. L’uomo, intercettato, si diceva pronto ad immolarsi. Due fratelli albanesi di 26 e 23 anni, residenti a Potenza, e una donna russa di 49 che viveva a Napoli, sono stati espulsi per motivi di sicurezza nazionale nell’ambito della stessa indagine.

OMICIDA EVADE DA VOLTERRA GRAZIE A UN PERMESSO PREMIO

E’ UN TUNISINO DI 55 ANNI. INQUIRENTI, NON E’ RADICALIZZATO Ismail Kammoun, tunisino di 55 anni, detenuto per omicidio con una condanna definitiva nel carcere di Volterra (Pisa) è evaso da giorni e ora è ricercato su tutto il territorio nazionale. Lo straniero ha approfittato di un permesso premio di dieci giorni scattato martedì per far perdere le proprie tracce. Era considerato un detenuto-modello e secondo gli inquirenti che gli danno la caccia «non risulta essere un musulmano radicalizzato».

E’ MORTA A ROMA ELSA MARTINELLI, AVEVA 82 ANNI

SCOPERTA DA KIRK DOUGLAS, LAVORO' CON I GRANDI DEL CINEMA E' morta a Roma nella sua casa di via Flaminia l’attrice Elsa Martinelli. Nata nel 1935 a Grosseto, era malata da tempo. Scoperta da Kirk Douglas, ha lavorato con tutti i grandi del cinema da Orson Welles a Mario Monicelli, da Roger Vadim ad Alberto Lattuada. Lascia la figlia Cristiana, che insieme ai nipoti e alla famiglia era oggi al suo capezzale. I funerali a Roma,l'11 luglio alle 11 nella chiesa di S.Maria del Popolo.

PANE E VINO PER LA MESSA, DOVRANNO ESSERE 'DOC'

VERSO CERTIFICAZIONI. GLUTEN-FREE SOLO PARZIALMENTE. OK A OGM Attenzione al pane e al vino che vengono utilizzati a Messa: il Vaticano ha deciso di porre fine agli abusi e alle scelte fai-da-te da parte di vescovi e sacerdoti. Per questo il Prefetto della Congregazione per il Culto Divino, il cardinale Robert Sarah, ha scritto chiedendo maggiore attenzione in materia e l’avvio di percorsi che portino ad una sorta di certificazione affinchè il pane e vino da messa siano 'doc'.

CROLLO PALAZZINA: OTTO MORTI, NON SI SCAVA PIU'. PM AL LAVORO

INCHIESTA SULLE CAUSE. EVACUATE FAMIGLIE. SALVO UN CANARINO E' di 8 vittime il bilancio del crollo della palazzina di Torre Annunziata. Anche l’ultimo corpo senza vita, quello del piccolo Salvatore Guida, 8 anni, è stato individuato dai vigili del fuoco dopo aver scavato tra le macerie tutta la notte. Tutte le persone che mancavano all’appello sono state trovate. Sotto accusa i lavori di ristrutturazione in corso. Aperta un’inchiesta con l’ipotesi di crollo e omicidio colposo. Tra le macerie ritrovato vivo un canarino.