Migranti e Fiscal Compact, Renzi litiga con l'Europa

'L'ITALIA NON DECIDE DA SOLA'. 'PENSINO AI MIGRANTI' "Rottamare" il fiscal compact, restando al 2,9% del deficit per 5 anni, propone Matteo Renzi. L’Europa non ci sta. "L'Italia non può decidere da sola, nell’Unione si sta insieme", replica il presidente dell’Eurogruppo Dijsselbloem. "E' interesse dell’Italia ridurre deficit e debito" per il commissario Moscovici. 'I commissari Ue pensino agli impegni sui migrantì, replica il segretario del Pd. Taglia corto Padoan: "Un tema per la prossima legislatura".

APOLOGIA DEL FASCISMO, NO DEL M5S AL DDL. 'E' LIBERTICIDA'

SALVINI, LE IDEE NON SI PROCESSANO. RENZI, ALMENO LA STORIA! Scoppia la polemica sulla proposta di legge Fiano, del Pd, per il reato di propaganda del regime fascista. Per il M5s è un provvedimento "liberticida". "Le idee non si processano", dice Salvini. Renzi replica: "Liberticida era il fascismo. Almeno la storia!". Intanto, una ordinanza 'per l’immediata rimozione di ogni riferimento al fascismo in cartelli, manifesti e scrittè nello stabilimento balneare Punta Canna a Chioggia è stata firmata dal prefetto di Venezia. Al gestore viene ordinato "di astenersi dall’ulteriore diffusione di messaggi contro la democrazia".

STACCATA LA TESTA ALLA STATUA DI FALCONE A PALERMO

GENTILONI: 'MISERI VIGLIACCHI'. APERTA UN’INCHIESTA E' stata staccata la testa alla statua di Giovanni Falcone davanti alla scuola Falcone-Borsellino al quartiere Zen di Palermo. Insieme a un pezzo del busto, sono stati usati come ariete contro il muro dell’istituto. Sulla vicenda è stata aperta una indagine. 'Oltraggiare la memoria di Falcone è una misera esibizione di vigliaccherià, scrive su Twitter il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. 'Non ci arrenderemò, è la reazione della sorella del magistrato ucciso dalla mafia, Maria Falcone.

SPESE PERSONALI CON I SOLDI DELLA LEGA, CONDANNATO BOSSI

DUE ANNI E 3 MESI AL SENATUR, UN ANNO E MEZZO AL FIGLIO RENZO Due anni e tre mesi a Umberto Bossi e un anno e mezzo al figlio Renzo sono stati inflitti dal Tribunale di Milano per aver usato fondi della Lega a fini personali. Condannato per appropriazione indebita anche l’ex tesoriere del Carroccio Francesco Belsito a 2 anni e 6 mesi. "E' stato sfruttato dopo la malattia", commenta il presidente della Lombardia Robarto Maroni, mentre Matteo Salvini dice: "Diaspiace sul piano umano, ma fa parte di un’altra era politica. La Lega ha rinnovato uomini e progetti".

CUCCHI, RINVIATI A GIUDIZIO I CINQUE CARABINIERI

PER L’INCHIESTA BIS, PROCESSO AL VIA IL 13 OTTOBRE Il gup del Tribunale di Roma ha disposto il rinvio a giudizio dei cinque carabinieri imputati nell’inchiesta bis sulla morte di Stefano Cucchi, il geometra romano deceduto nell’ottobre 2009 a Roma una settimana dopo il suo arresto per droga. Il processo comincerà il 13 ottobre davanti alla III Corte d’Assise. 'Un processo a chi si nasconde dietro la divisà, dice la sorella, Ilaria Cucchi. 'Non si può essere accusati per l’errore di un medicò, è la reazione di uno dei legali dei militari.

CHARLIE, SI' AD UNA NUOVA UDIENZA SULLA CURA SPERIMENTALE

GIOVEDI' SI RIUNISCE L’ALTA CORTE, GENITORI TORNANO A SPERARE Il tribunale britannico ha deciso che si dovrà tenere una nuova udienza sulla cura sperimentale per il piccolo Charlie Gard. La prossima udienza è stata fissata per giovedì prossimo. Il giudice Nicholas Francis al termine di quella preliminare di oggi ha affermato che i genitori potranno quindi esporre le 'nuove informazionì che dicono di avere sulla cura sperimentale per il bimbo di 11 mesi ricoverato a Londra.

AIUTO AL SUICIDIO DI DJ FABO, IMPUTAZIONE COATTA PER CAPPATO

ESPONENTE RADICALE, 'PROCESSO A UNA LEGGE DELL’ERA FASCISTA' Il gip di Milano Luigi Gargiulo ha disposto l’imputazione coatta per Marco Cappato, l’esponente dei Radicali che ha accompagnato in Svizzera il dj Fabo per la pratica del suicidio assistito. La Procura dovrà quindi chiedere il rinvio a giudizio di Cappato che è accusato di aiuto al suicidio. Secondo il giudice, non solo Cappato avrebbe agevolato il suicidio di Dj Fabo ma avrebbe avrebbe anche 'rafforzato la volontà dell’uomo di togliersi la vita. "Il processo sarà un’occasione per processare una legge sbagliata dell’era fascista", commenta l’esponente dell’ Associazione Coscioni.

ADDIO ALLA CASALINGA DI VOGHERA, IN 10 ANNI CALATE DEL 7%

LAVORANO PIU' DEGLI OCCUPATI, SONO ANZIANE E AL CENTRO-SUD Nel 2016 l’Italia conta 7 milioni 338 mila donne che si dichiarano casalinghe, 518 mila in meno rispetto a 10 anni fa. La loro età media, rileva l’Istat, è di 60 anni. Le anziane di 65 anni e più superano i 3 milioni e rappresentano il 40,9%, quelle più giovani (fino a 34 anni) sono meno di una su dieci. Vivono prevalentemente nel Centro-Sud (63,8%). Lavorano in media 49 ore a settimana, più degli occupati, una su 5 è povera.