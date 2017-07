Renzi sfida la Ue: "Il no è un film già visto, vinceremo noi"

Matteo Renzi non allenta lo scontro con l’Ue: "E' un film già visto. Tre anni fa, quando abbiamo fatto la battaglia per la flessibilità, l’Europa diceva 'non esiste'. E invece nel giro di sei mesi la flessibilità ce la siamo presa, 20 miliardi. La proposta segnerà il dibattito e la partita la vinceremo". Il ministro dell’economia Padoan, al termine dell’Ecofin, ha sottolineato che "il governo attualmente in carica" farà una legge di bilancio "in coerenza con quello che è stato fatto, per la semplice ragione che quello che è stato fatto va nella direzione giusta in termini di più crescita e meno debito".

RESPINTE LE PREGIUDIZIALI SU DL VACCINI, BATTAGLIA SULLA FIDUCIA

L'Aula del Senato ha respinto per alzata di mano le questioni pregiudiziali presentate dalle opposizioni al decreto sui vaccini. Hanno votato contro le pregiudiziali: FI, il gruppo "Federazione per la Libertà" di Gaetano Quagliariello e il gruppo di Gal. La lega, intanto, sta raccogliendo le firme per chiedere il voto segreto su alcune parti del provvedimento. Nel caso in cui la richiesta di voto segreto venisse presentata ufficialmente, il governo potrebbe chiedere il voto di fiducia.

IL GOVERNO PONE LA FIDUCIA ALLA CAMERA SUL DL BANCHE VENETE

Il governo ha posto la questione di fiducia nell'Aula della Camera sul dl banche venete. La fiducia è stata posta sul testo licenziato dalla commissione Finanze, che contiene come modifica il decreto che sospende il rimborso di un bond di Veneto Banca, confluito nel provvedimento sul salvataggio. Non c'è stato spazio, nonostante il pressing parlamentare in particolare dell’area del Pd vicina a Michele Emiliano, per approvare altre modifiche. Protesta dei deputati M5S con decine di salvadanai con dentro monetine che hanno fatto risuonare.

INCENDI, 18 RICHIESTE D’INTERVENTO AEREO, SOPRATTUTTO A SUD

Anche oggi sono in azione i Canadair della flotta aerea dello Stato, coordinati dalla Protezione Civile, nelle operazioni di spegnimento dei tanti incendi boschivi che da giorni stanno interessando gran parte dell’Italia. Sono 18 le richieste di concorso aereo ricevute. In Sicilia è sotto controllo l’incendio di ieri vicino ad Enna; interrotta la linea ferroviaria Catania-Palermo. A Messina la situazione sta migliorando, ma si stimano danni per centinaia di migliaia di euro.

ISIS, NUOVE VOCI SULLA MORTE DI AL BAGHDADI

La Tv irachena Al Sumariya ha detto di avere saputo da "una fonte nella provincia di Ninive" che la morte di Abu Bakr al Baghdadi, capo dell’Isis, è confermata. La stessa emittente aveva dato altre volte in passato notizie, poi smentite, sul ferimento del Califfo. La "fonte", non precisata, riferisce che l’Isis che si appresterebbe ad annunciare il nome del successore. Amnesty International denuncia intanto la catastrofe per i civili nella battaglia di Mosul: l’Isis ha usato "intere famiglie come scudi umani" e, sul fronte opposto, le forze irachene e della coalizione a guida Usa hanno utilizzato "armi inappropriate rispetto alle circostanze".

PERIZIE E VIDEO INCHIODANO L’INVESTITORE DEI FIDANZATI

Non c'è alcun segno di frenata lasciato sull'asfalto né dal furgone guidato dall'investitore né dalla moto sulla quale viaggiava la coppia di giovani colpiti, dopo una lite. Sono le conclusioni del procuratore di Torino, Armando Spataro, che fanno riferimento ad un video registrato da un impianto di sorveglianza della zona e ai rilievi fotografici e planimetrici, oltre allo stato e dei danni riportati dai veicoli coinvolti nello scontro. La Procura di Torino ha chiesto quindi di modificare in omicidio volontario il capo d’imputazione per Maurizio De Giulio, l’uomo che ha travolto la moto con la coppia, causando la morte di Elisa Ferrero.

ALLARME DEI MEDICI PER RIINA, "RISCHIA LA MORTE IMPROVVISA"

La cardiopatia di cui soffre Totò Riina lo espone al "rischio di una morte improvvisa". E’ quanto si legge nella relazione dell’ospedale di Parma depositata nel processo milanese che vede il "capo dei capi" di Cosa Nostra imputato per minacce nei confronti del direttore del carcere di Opera Giacinto Siciliano. Ma secondo i giudici milanesi che hanno respinto la richiesta della difesa di sospensione del processo, "ha la piena capacità di intendere e di volere" e di "stare in giudizio".

AGCOM, TLC CRESCONO DOPO 10 ANNI, SORPASSO DATI SU VOCE

Dopo 10 anni di contrazione, nel 2016 le telecomunicazioni tornano a crescere, con ricavi in aumento dell’1,5%. La spesa di famiglie e imprese in servizi tlc mostra un incremento vicino all’1% contro un -1,8% nel 2015. Lo rileva l’Agcom sottolineando che nel 2016 si registra per la prima volta un 'sorpassò dei ricavi da servizi dati su quelli da servizi voce. Mostra "segnali di ripresa" anche il settore televisivo, mentre nel mercato dei media "la stampa evidenzia i segnali di maggiore sofferenza" e "i quotidiani continuano a mostrare il declino strutturale". Internet, l’Italia resta penultima in Europa con appena i 60% di popolazione che usa il web.