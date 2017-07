Attacco antisemita a Fiano, bufera su Corsaro

Renzi rivela la sua verità sull'avvicendamento con Letta a Palazzo Chigi: «Un’operazione politica voluta in primis dall’allora minoranza del Pd, che io ho pagato a livello reputazionale, ma a livello politico ha smosso l’Italia. E quindi lo rifarei». Da allora «Enrico è entrato in modalità broncio». Dura la replica di Letta: «il silenzio esprime meglio il disgusto e mantiene meglio le distanze». Ancora tensione intorno al ddl sul reato di apologia del fascismo. Il deputato fittiano Massimo Corsaro posta su Facebook sopra una foto del relatore Emanuele Fiano il commento: «Porta le sopracciglia così per coprire i segni della circoncisione...». «Fascista antisemita», replica il deputato del Pd. «Parole inaccettabili», è il richiamo della presidente della Camera Laura Boldrini.

MIGRANTI, GENTILONI VEDE MERKEL E MACRON CHE FA AUTOCRITICA

Il premier Paolo Gentiloni, al termine del trilaterale con la Merkel e Macron, chiede una «politica migratoria condivisa da tutta l’Ue». Solidarietà da parte dei due leader. Macron ha ammesso che la Francia «non sempre ha fatto la sua parte», confermando però di pretendere la distinzione fra rifugiati e migranti economici. Da Bruxelles attacca Di Maio: «Ci hanno svenduti per 80 euro trasformandoci nel più grande porto d’Europa, convinti che saremmo rimasti in silenzio. Bisogna chiudere i porti agli sbarchi dalle navi di chi non rispetta le regole». l’Italia ha messo a punto un Codice di condotta per le ong, trasmesso agli uffici europei. Il ministro dell’Interno Minniti ha sollecitato «una politica di rimpatri comuni».

MOSCOVICI FIRMA LA LETTERA ALL’ITALIA, «CAMMINO COSTRUTTIVO»

La lettera della Commissione Ue all’Italia sui conti è in arrivo. Lo ha annunciato il commissario agli Affari economici Perre Moscovici: «Abbiamo tracciato un cammino costruttivo tra i margini delle regole e le deviazioni non autorizzatè. All’assemblea dell’Abi, Padoan ha avvertito sull'ipotesi di ridurre le tasse: «Non tutti i tagli hanno gli stessi effetti su crescita e occupazione». La Camera conferma la fiducia al governo sul decreto per le banche venete. Ora saranno esaminati i 142 ordini del giorno, tutti gli 83 del M5s saranno illustrati, nell’ottica ostruzionistica annunciata dai 5Stelle.

PAURA A SAN VITO LO CAPO, FIAMME VICINO A VILLAGGIO TURISTICO

Un incendio divampato a San Vito Lo Capo (Trapani) ha coinvolto il villaggio turistico Calampiso dove erano presenti 700 villeggianti, tutti evacuati così come si trovavano a bordo di barche. Era stato il sindaco Matteo Rizzo a lanciare un appello sui social network per chiedere a chiunque fosse in possesso di imbarcazioni di raggiungere il porticciolo per dare un aiuto nelle operazioni. Il ministro dell’Ambiente, Galletti, sta valutando con la ministra della Difesa Pinotti la possibilità di utilizzare l’esercito per combattere gli incendi sul Vesuvio.

HA UCCISO LA MADRE E LA SORELLINA, SOLOMON HA CONFESSATO

Solomon Nyantakyi, 21 anni, il giovane di origini ghanesi fermato a Milano, ha confessato di avere ucciso nel loro appartamento a Parma la madre Nfum Patience di 43 anni e la sorellina di 11 Magdalene. Il pm sta predisponendo il decreto di fermo nei suoi confronti. Il ragazzo è un promessa mancata del calcio: con il Parma è stato convocato diverse volte per la prima squadra. «Era un ragazzo pacifico e taciturno, non avrebbe mai fatto male a una mosca. Ma ha sofferto di depressione», dice Cristiano Lucarelli, che lo ha allenato nel Parma.

TRUMP, MIO FIGLIO E’ INNOCENTE, UNA CACCIA ALLE STREGHE

«Mio figlio Donald ha fatto un buon lavoro ieri notte. E’ stato aperto, trasparente e innocente. Questa è la più grande caccia alle streghe nella storia politica. Triste!», scrive il presidente americano Donald Trump in un tweet, che contesta le notizie su una Casa Bianca paralizzata dal Russiagate: «Sta funzionando perfettamente, concentrata sulla riforma sanitaria, sulla riforma fiscale e sui tagli delle tasse. Ho pochissimo tempo per guardare la tv». Intanto, il Cremlino nega di essersi rivolto ad un imprenditore immobiliare russo e a suo figlio per organizzare un incontro tra un legale russo e Donald junior.

L’INVESTITORE DEI DUE RAGAZZI IN MOTO, «NON VOLEVO UCCIDERE»

«Non volevo uccidere. Ho solo cercato di raggiungerli per recuperare il numero di targa, visto che il ragazzo mi aveva dato un colpo allo specchietto del furgone». Lo ha detto al gip, durante l’udienza di convalida dell’arresto, Maurizio De Giulio, il 51enne che domenica ha travolto una coppia di fidanzati in moto sulla statale di Condove. Il giudice si è riservato di decidere sulla richiesta di scarcerazione.

SUPER ICEBERG SI STACCA DALLA PIATTAFORMA LARSEN IN ANTARTIDE

Si chiama A68 ed è uno dei più grandi iceberg mai visti: è il risultato del distacco di un pezzo di ghiaccio grande quasi quanto la Liguria dalla piattaforma Larsen C, lungo la costa orientale della penisola antartica. Gli ultimi 13 chilometri della frattura sono avvenuti nell'ultimo mese. L’iceberg pesa mille miliardi di tonnellate.