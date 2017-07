Mar Rosso: uccise due turiste tedesche, 4 ferite

Due turiste tedesche uccise a coltellate, 4 ferite. E’ il bilancio dell’aggressione sulla spiaggia di un resort a Hurghada in Egitto. Il killer è stato arrestato. Ventenne, t-shirt nera e jeans, un coltello in mano, è arrivato a nuoto in spiaggia. "Non voglio gli egiziani", avrebbe urlato in arabo. Le turiste ferite sono di varie nazionalità: serbe, ucraine e polacche. Terrore anche nel cuore di Gerusalemme: tre uomini armati, poi colpiti a morte, hanno aperto il fuoco sulla spianata delle moschee uccidendo due agenti e ferendone un terzo. Evacuata e chiusa la spianata. Hamas e Jihad islamica esaltano l’attacco, ma non ne rivendicano la paternità. Il presidente dell’Anp Abu Mazen lo condanna in una telefonata con il premier israeliano Netanyahu.

BANKITALIA RIALZA LE STIME DEL PIL, +1,4% NEL 2017

La Banca d’Italia rivede al rialzo le stime per la crescita del Pil nel 2017, fissandola a +1,4% contro lo 0,9% di gennaio, già in parte corretto +1,3% dopo la revisione del dato sul primo trimestre da parte dell’Istat. Nel bollettino economico, l'istituto centrale prevede ora un aumento dell’1,3 del Pil nel 2018 e dell’1,2 l’anno successivo. Per Banca d’Italia la spinta arriva soprattutto dalla domanda interna, con una espansione dei consumi e degli investimenti "a ritmi relativamente sostenuti". E' ancora record, invece, il debito pubblico a 2.278 miliardi.

SBARCANO ALTRI 5MILA MIGRANTI. L’ITALIA VUOL CAMBIARE SOPHIA

Altri 5mila migranti sbarcati nei porti italiani in un solo giorno, mentre il governo è impegnato nella correzione del mandato di "Sophia", la missione militare europea a largo della Libia, e la redazione del codice per le Ong in attesa del Consiglio del ministri degli Esteri dei 28 lunedì. Intanto, è polemica per l’ipotesi di fare del porto di Civitavecchia un hotspot: "Il porto non è pronto", tuona il sindaco M5s Antonio Cozzolino. L’ipotesi è che diventi un centro temporaneo.

MILLE EVACUATI IN GALLURA. FIAMME ANCHE IN CENTRO A SCIACCA

Ancora fiamme devastano l’Italia. Mille persone hanno dovuto lasciare il centro abitato di Sciacca. Stessa situazione in Calabria, a Gioia Tauro, per l’incendio di una discarica. In Sardegna un migliaio di persone, ha dovuto abbandonare gli alberghi in Gallura, le fiamme sono arrivate alle porte di Cagliari. In Maremma un vasto incendio ha colpito la zona di Castiglione della Pescaia. Dall’1 all’8 luglio, sono 49 gli incendi di grandi dimensioni.



VIOLENZA SULLE DONNE, UNA SCIA DI SANGUE NELLE ULTIME 24 ORE

Quattro donne uccise in 24 ore, una in fin di vita, per mano di ex mariti o fidanzati. Una scia di sangue inarrestabile. A Montepulciano (Siena), un operaio di 56 anni ha ucciso a coltellate l’ex moglie, romena di 42 anni, alla vigilia dell’ udienza per la separazione. A Roma un 79enne si è tolto la vita lanciandosi dal quinto piano dopo avere ucciso la moglie di 81 anni con una busta di plastica in testa. A Bari, Donata De Bello di 48 anni è stata ammazzata dal compagno, Marco Basile di 32 anni. A Cagliari, un giovane di 25 anni ha picchiato a sangue la fidanzata e, credendola morta, si è gettato da un cavalcavia.

L’INCHIESTA CONSIP VA AVANTI. LOTTI AI PM, "IO ESTRANEO"

Va avanti l’inchiesta Consip: il ministro Lotti, indagato per rivelazione del segreto istruttorio, è stato ascoltato dai pm romani per un’ora. "Ha risposto a tutte le domande", dicono i suoi legali e ha ribadito "la sua estraneità ai fatti contestati". Il governo, intanto, si divide sullo ius soli. A puntare i piedi è il ministro Costa di Ap: "Non può passare a colpi di maggioranza, è una legge che cambia il corpo elettorale e la comunità nazionale". Il Pd frena sulla fiducia. "La legge non sarà terreno di inciampo per Gentiloni", dice Richetti.

FALSI MODIGLIANI IN MOSTRA A GENOVA, SOSPESA L’ESPOSIZIONE

Tre persone indagate e 21 opere sequestrate nell'ambito dell’inchiesta sui presunti falsi esposti alla mostra su Modigliani a palazzo Ducale a Genova. Tra gli indagati il curatore Rudy Chiappini che si difende: "Io sono parte lesa". Gli altri due indagati sono un curatore di MondoMostre Skira e un collezionista di fama internazionale proprietario di alcune opere. I reati contestati sono falso di opere d’arte, truffa e ricettazione. Un esposto era stato presentato dal collezionista toscano Carlo Pepi. L’esposizione è stata chiusa in anticipo di tre giorni "per rispetto del pubblico e dei visitatori".

BONUCCI AL MILAN ACCOLTO DA RE, INSULTI BIANCONERI SUL WEB

Festa rossonera per Leo Bonucci, ultimo prestigioso acquisto del Milan cinese. Alla Juve 40 milioni e un problema in meno, quello del rapporto tra il centrale della Nazionale e Allegri dopo Cardiff. Ma i saluti bianconeri sono tutt'altro che cordiali: sul web solo insulti per l’ex colonna della difesa di Buffon. A Casa Milan, invece, tifosi in delirio, ressa e cori da stadio per il nuovo arrivato. Fassone e Martinelli ora sono pronti per Biglia, mentre Marotta è a caccia del sostituto in difesa.