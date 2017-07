Migranti, altre proteste. Sindaci dei Nebrodi in presidio davanti all'hotel

DALL’UE OK A CODICE DI CONDOTTA DELL’ITALIA PER LE ONG Sindaci dei Nebrodi sul piede di guerra: dopo l’ingresso di 50 migranti nell’hotel Canguro, nel Messinese, hanno deciso di effettuare un presidio permanente, senza blocchi, davanti all’albergo in attesa di una convocazione della Prefettura. Via libera dell’Ue al codice di condotta delle Ong per i soccorsi in mare: a chi non lo sottoscrive potrà essere vietato l’attracco nei porti. Orfini: l’hotspot di Civitavecchia serve. Manconi: visti temporanei all’attenzione di Minniti. Giro: nell’Ue non atti di forza ma negoziato. La Merkel è contro il tetto in Germania. Mentre Sarraj annuncia le elezioni in Libia nel 2018.



BERLUSCONI: 'MAI CON RENZI, ORA L’OBIETTIVO E’ VINCERE'

SALVINI, 'BUONA NOTIZIA'. STRAPPO DI COSTA DAL GOVERNO Berlusconi "scarica" Renzi: 'Non c'è nessuna probabilità di un governo insieme. Il mio obiettivo è vincere, non far accordi fuori dal centrodestra', dice il leader di Forza Italia al Mattino, difendendo il proprio sostegno alla legge elettorale proporzionale. Per Matteo Salvini 'è una buona notizia. Pronti a confrontarci con tutti. Chi governerà sarà L’allenatore: non mi interessano i Maradona, ma la squadrà. Strappo del ministro Enrico Costa al governo: 'L'appello lanciato da Berlusconi va raccolto da tutti coloro che guardano ad un programma politico di ampio respiro'.

ORFINI CHIUDE SULLE ALLEANZE,'UNA GROTTESCA PERDITA DI TEMPO'

MA SPERANZA RILANCIA, RIDARE CASA AL POPOLO TRADITO DAL PD Il Pd chiude il discorso sulle alleanze. Matteo Orfini taglia corto definendo la questione 'un’enorme perdita di tempo'. 'Perché devo passare 8-9 mesi - domanda il presidente dei Dem - a discutere con D’Attorre, Fassina, Pisapia, Fratoianni, Bersani, D’Alema, di quanto ci vogliamo bene? Non interessa agli italiani. Ora rafforziamo il partito'. Il coordinatore di Mdp Speranza rilancia: 'Il Pd ha fallito, partito centrista e personale. Dobbiamo ridare una casa ad un popolo traditò. Fratoianni (Si): costruiamo il 'quarto polo'.

BRUCIA ANCHE LA CAPALBIO DEI VIP, EVACUATI DUE CAMPEGGI

FOCOLAI IN VARIE REGIONI. TROMBA D’ARIA A OSTIA CON 10 FERITI Un incendio a Capalbio ha costretto l’evacuazione di due campeggi: Costa Selvaggia, in località Pescia Romana (Viterbo), e il camping Capalbio. Le fiamme sono state spente sul versante laziale. Interrotta l’Aurelia. Ripresa la circolazione dei treni. Altri focolai all’Elba, ad Olbia, a Martignano (nord di Roma), alle Tremiti. Ad Anguillara fiamme vicino ad una comunità disabili, due intossicati. Brucia ancora il giardino segreto di Napoli. Scotto (Mdp), Galletti riferisca. Ad Ostia tromba d’aria in spiaggia, con 10 feriti lievi.

SEMPRE MENO ITALIANI SUI MEZZI PUBBLICI, A ROMA FUGA DAI BUS

NELLA CAPITALE -6% NEL 2015. IN RIALZO A MILANO, +4,1% In Italia si riduce la quota di chi sceglie di spostarsi con i mezzi pubblici, bus o metro. A certificarlo è l’Istat che ha aggiornato i dati sulla mobilità urbana al 2015. 'La flessione è spiegata quasi interamente dalle forti variazioni di segno opposto registrate a Roma e Milano (rispettivamente -6% e +4,1% di passeggeri trasportati)', spiega l’Istituto. Insomma, sul calo complessivo pesa il ribasso della Capitale. Flessione solo parzialmente controbilanciata dal rialzo nella città lombarda.

UCCISO COMMERCIANTE D’AUTO VICINO A ENNA, PISTA MAFIOSA

LA VITTIMA SFUGGI' AD UN AGGUATO 22 ANNI FA Si ipotizza la mano della mafia dietro l’omicidio di un commerciante di auto a Barrafranca (Enna). Filippo Marchì, 48 anni, sposato e padre di due figlie, è stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco mentre stava lavando l’auto nel suo terreno. L’uomo è stato poi finito con un colpo in pieno volto che lo ha sfigurato, modalità che fa propendere per la pista mafiosa. A dare l’allarme la moglie e la figlia della vittima che hanno sentito gli spari. Marchì 22 anni fa sfuggì ad un agguato; 10 anni fa venne assolto da un’accusa di omicidio.

NEL PRIMO SEMESTRE 2 MILIONI DI VISITATORI IN PIU' NEI MUSEI

FRANCESCHINI, 'SARA' UN NUOVO ANNO RECORD’. CRESCITA DEL 7,3% Crescono i visitatori di musei, monumenti e aree archeologiche statali nel primo semestre del 2017. Gli ingressi - secondo i dati del Mibact - sono saliti di oltre il 7% e gli introiti di più del 17%. In termini numerici sono stati 23.213.288 gli ingressi e 88.708.038 euro gli introiti. I più visitati restano luoghi simbolo come il Colosseo, Pompei o Uffizi, ma a far registrare dinamiche positive sono anche le realtà più piccole. 'Ci si appresta a registrare un’altra annata da record’, commenta il ministro Franceschini.

FEDERER OLTRE LA LEGGENDA, OTTAVO TRIONFO A WIMBLEDON

F1: A SILVERSTONE VINCE HAMILTON, VETTEL E’ SETTIMO Roger Federer oltre la leggenda: a 36 anni ha vinto il suo ottavo titolo a Wimbledon battendo in finale il croato Marin Cilic. Diventa il più anziano vincitore del torneo londinese nell’era Open. Il tennista svizzero: 'Tutto questo è troppo, grazie alla famiglià. Hamilton ha vinto il Gp di Gran Bretagna di Formula 1 precedendo il compagno Bottas. Terzo posto per la Ferrari di Raikkonen. Foratura per Vettel, settimo. Al termine della gara Vettel ha visto ridursi da 20 ad un punto il vantaggio su Hamilton nella classifica mondiale. Mondiali Tuffi: Tocci bronzo dal metro.