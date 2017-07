Focolaio di morbillo a Vietri sul mare: 700 turisti a rischio

Un focolaio di morbillo è stato segnalato in due Hotel di Vietri sul mare (Salerno): tre sono i casi confermati - due addetti alla reception e una cameriera di sala - ed i contatti sospetti coinvolti, ovvero gli ospiti presenti nei due hotel, sono circa 700. I tre casi riguardano tre donne di età compresa tra i 25 e i 34 anni, dipendenti di due strutture alberghiere della zona, mai sottoposte a vaccinazione. Per uno si è reso necessario nei giorni scorsi il ricovero in ospedale. «La situazione è sotto controllo e non è il caso di fare allarmismi» dice il direttore del servizio epidemiologico e prevenzione dell’Asl di Salerno, la dottoressa Annalisa Caiazzo.

L’AUSTRIA E’ PRONTA A CHIUDERE IL BRENNERO IN 24 ORE. LA REPLICA DELLA BOLDRINI: MINACCIA DEPRIMENTE

Vienna insiste nella polemica sui migranti. Se il numero degli illegali diretti verso l’Austria dovesse aumentare, il confine del Brennero verrà chiuso, dice il ministro degli Interni Sobotka, assicurando controlli severi con i soldati. E aggiunge che «la cooperazione fra sedicenti soccorritori e la mafia dei trafficanti deve finire». Tra le repliche italiane, quella del presidente della Camera Boldrini: «Ho già sentito la minaccia e non è successo nulla. La politica non si porta avanti con le minacce, che non risolvono i problemi, nè con le chiusure o con i militari. E’ deprimente». Il presidente austriaco Van der Bellen si è detto preoccupato per il botta e risposta.

RENZI: LO IUS SOLI E’ UN DOVERE, MA STO CON GENTILONI. SALVINI: IL PERCORSO E’ FINITO, HA FATTO PERDERE MESI

«Lo ius soli è un dovere, sacrosanto. Il governo ha deciso di non mettere la fiducia e io sto dalla parte di Gentiloni sempre: sto al suo fianco e accetto questa decisione con cooperazione e collaborazione». Lo dice il segretario del Pd Matteo Renzi. Sulla questione è intervenuta anche la presidente della Camera, Boldrini: «Mi auguro che il provvedimento sia approvato entro fine legislatura. E’ giusto. E’ necessario. Rimandarlo sarebbe un torto, e i torti non portano bene». Per il leader della Lega Salvini, invece, lo Ius soli «è finito come percorso e ha fatto perdere mesi di tempo al Parlamento».

NEL CORO DI RATISBONA 547 BAMBINI SONO STATI VITTIME VIOLENZA LEGALE, IL FRATELLO DI RATZINGER "FECE FINTA DI NON VEDERE"

Sono almeno 547 i bambini del Coro del Duomo di Ratisbona che, nel corso di decenni, hanno subito violenze secondo il rapporto divulgato dai media tedeschi. Stando al documento, 500 hanno subito violenze corporali e 67 anche violenze sessuali. Sono 49 i colpevoli già identificati. Il rapporto del legale Ulrich Weber attribuisce anche a Georg Ratzinger, fratello del papa emerito Benedetto XYI, delle «corresponsabilità». Il legale ha affermato che all’ex direttore del coro va «rinfacciato di aver fa tto finta di non vedere, e di non essere intervenuto nonostante sapesse».

I DISSIDENTI REPUBBLICANI AFFONDANO LA RIFORMA DELL’OBAMACARE. L’IRA DI TRUMP: SI RICOMINCI DA CAPO, NON CI ARRENDIAMO

Nuovo nulla di fatto sul fronte della Sanità per Trump: altri due senatori repubblicani hanno dichiarato la loro opposizione al nuovo testo. 'Intanto si voti la revoca dell’Obamacare e si ricominci da capò, incitano il president e Usa Donald Trump e il leader dei senatori repubblicani McConnell.

INCENDI, ANCORA ROGHI. IN 7 GIORNI IN FUMO L'AREA BRUCIATA IN TUTTO IL 2016

In una settimana è andata in fumo un’area della Penisola grande quanto quella bruciata in tutto il 2016. Dall’8 al 15 luglio, secondo lo European Forest Fire Information System (Effis) della Commissione europea, i roghi hanno interessato 27.167 ettari. Nel 2016, secondo il rapporto «Ecomafia» di Legambiente, erano andati a fuoco più di 27 mila ettari. Alle 18 sono stati 1.220 gli interventi delle squadre dei Vigili del fuoco oggi sul territorio nazionale. «Gli incendi sono spesso il risultato di azioni crim inali, che vanno punite con determinazione e severità» ha detto Mattarella dalla Valtellina dove si è recat o per ricordare i 30 anni dell’alluvione che fece 53 morti.

IL SUN DENUNCIA,NAPOLI FRA 10 CITTA' PIU' PERICOLOSE AL MONDO. DE MAGISTRIS: E’ SOLO UN GIUDIZIO FALSO E SUPERFICIALE

C'è anche Napoli fra le 10 città più pericolose del pianeta, a dar retta al britannico Sun. La cartina della paura prende in considerazione terrorismo, droga, omicidi, presenza di gang mafiose, guerra, disordini razziali, violazione dei diritti umani. Ne viene fuori una mappa in cui il capoluogo campano è additato come la città più pericolosa dell’Europa occidentale, accanto a luoghi come Mogadiscio (Somali) Raqqa (capitale dell’Isis in Siria), Saint Louis (Usa) e Perth (Australia).