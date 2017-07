Strappo nel governo: si dimette il ministro Costa

Il ministro per gli affari regionali Enrico Costa si è dimesso. Costa ha comunicato la sua decisione di lasciare l’esecutivo con una lettera a Gentiloni, in cui ha espresso «la convinzione che sia il momento di lavorare ad un programma politico di ampio respiro che riunisca le forze liberali» e il «dissenso su alcuni provvedimenti (ius soli, processo penale)». «Non posso far finta - ha proseguito - di non vedere la schiera di coloro che scorgono un conflitto tra il mio ruolo ed il mio pensiero». Gentiloni ha assunto l’interim degli Affari regionali.

MATTARELLA: TROPPI ERRORI NELLE INDAGINI SU BORSELLINO

RIINA: NON MI PENTO, POSSO FARE ANCHE 3000 ANNI DI CARCERE

Parole dure del presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante l’anniversario dei 25 anni della morte di Borsellino: «Troppe incertezze ed errori hanno accompagnato la ricerca della verità sulla strage di mafia di via D’Amelio», in cui morirono 25 anni fa a Palermo il magistrato Paolo Borsellino e i suoi cinque agenti di scorta. Cerimonie di ricordo anche a Palermo, dove la figlia del magistrato Fiammetta polemizza contro «25 anni di schifezze e menzogne», ma ha anche chiesto «scusa agli innocenti che sono stati condannati all’ergastolo». Riina alla moglie: «non voglio chiedere niente a nessuno. Mi posso fare anche 3000 anni no 30 anni».



BOERI: FUGA DI PENSIONI ALL’ESTERO: SONO 373 MILA, 1MILIARDO DI EURO

CONFINDUSTRIA: BASTA CONTENTINI AI GIOVANI, SONO DETONATORE

Il presidente dell’Inps Tito Boeri, punta il dito contro le pensioni pagate all’estero: su 160 Paesi, nel 2016 sono state oltre 373 mila, per un valore «poco superiore ad un miliardo di euro». Boeri definisce tali prestazioni «un’anomalia», visto che

«non c'è un quadro di reciprocità» con il Paese in cui si risiede e si pagano le tasse, ed il fenomeno è in aumento. Per Confindustria, il vero 'detonatorè sociale sono i giovani ed è a loro che va data l’assoluta priorità, partendo dal taglio del cuneo fiscale per i neoassunti.

TRUMP EBBE UN SECONDO COLLOQUIO INFORMALE CON PUTIN AL G20

IL TYCOON ATTACCA I MEDIA: "LO DIPINGONO COME EPISODIO SINISTRO"

Donald Trump ebbe un secondo colloquio con il presidente russo Vladimir Putin a margine del G20 in Germania. A riferire la circostanza, che finora non era stata resa nota, è proprio la Casa Bianca. L’episodio ebbe luogo ad Amburgo nello stesso giorno in cui i due leader avevano tenuto il loro primo e attesissimo faccia a faccia di due ore. Secondo il Washington Post, la conversazione, più informale, si svolse nel corso di una cena in cui il presidente americano era da solo mentre con Putin vi era soltanto il suo traduttore ufficiale. E su twitter il tycoon ha accusato i media di presentare come «sinistro" perfino «una cena organizzata per 20 leader in Germania».

PRIME GRANE PER MACRON, SI DIMETTE CAPO ESERCITO IN FRANCIA

DE VILLIERS: TROPPI TAGLI,NON POSSO GARANTIRE PROTEZIONE AL PAESE

Il primo 'schiaffò al presidente Emmanuel Macron arriva con le dimissioni del capo di Stato maggiore dell’esercito francese. 'Troppi tagli alla Difesa, in questo modo non si può più garantire un modello di esercito che assicuri protezione al Paese e ai francesi, ha spiegato il generale a cinque stelle Pierre de Villiers, che già negli scorsi giorni aveva duramente criticato le proposte sul bilancio della Difesa annunciate dal governo. Dimissione accettate da Macron, mentre sul caso la leader di Fn Marine Le Pen attacca l’Eliseo: 'Gravi derivè.

OK ALL’EMENDAMENTO PER SOMMINISTRARE I VACCINI NELLE FARMACIE

RIFIUTA INTERVENTO CON ANESTESISTA DONNA: "NON SONO BRAVE"

L'Aula del Senato ha approvato l’emendamento al decreto vaccini, che prevede la possibilità di somministrarli nelle farmacie: 198 i sì e 48 i no. All’ospedale di Savona un settantenne ha rifiutato l’intervento per la presenza di un’anestesista donna.

«Non mi faccio operare con una anestesista donna - ha detto l'uomo spalleggiato dalla moglie - nulla di personale, ma in giro dicono le donne anestesiste del San Paolo non sono brave».