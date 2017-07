Mafia Capitale, Carminati condannato a 20 anni

A fronte dei 5 secoli di carcere richiesti dalla Procura di Roma per i 19 imputati nel processo di «Mafia Capitale» i giudici della decima Corte, presieduta da Rosanna Ianniello, hanno inflitto oltre 250 anni di carcere ed escluso l’accusa di associazione mafiosa. Così le pene: a Massimo Carminati 20 anni di reclusione; a Salvatore Buzzi 19; 11 anni all’ex capogruppo del Pdl in Comune, Luca Gramazio. All’ex capo dell’assemblea Capitolina Mirko Coratti (Pd) 6 anni; a Luca Odevaine, ex responsabile del tavolo per i migranti, 6 anni e 6 mesi. Su 46 imputati tre sono stati assolti. Carminati: «Ora mi devono togliere subito dal 41 bis».

L’AUSTRIA CONTRO L’ITALIA, "LASCIATE I MIGRANTI A LAMPEDUSA"

BOERI: GLI IMMIGRATI "REGALANO" UN PUNTO PIL IN CONTRIBUTI

L'Austria 'chiuderà il Brennero se l’Italia dovesse applicare il lasciapassarè. L’ha assicurato il ministro degli esteri austriaco Sebastian Kurz, dopo un incontro a Vienna con il suo omologo italiano Angelino Alfano, chiarendo che 'pretendiamo che venga interrotto il traghettamento di migranti illegali dalle isole italiane, come Lampedusa, verso la terrafermà. L’allarme del presidente dell’Inps, Tito Boeri: i migranti 'ci hanno regalato circa un punto di Pil di contributi sociali a fronte dei quali non sono state loro erogate delle pensionì. Versano 8 miliardi l’anno di contributi sociali e ne ricevono 3.

DRAGHI CONFERMA IL QE, PRONTI AD AUMENTO SE NECESSARIO

LA RIPRESA PROCEDE MA E’ RALLENTATA DA RIFORME LENTE

La Bce conferma il piano di quantitative easing a 60 miliardi di euro mensili, sottolineando di essere pronta ad ampliarlo «di entità o durata» in caso di peggioramento dell’economia. I rischi sulla crescita dell’area euro sono in gran parte bilanciati, ma la ripresa che procede - ha detto Mario Draghi - è rallentata dal lento tasso delle riforme. «Dopo un periodo lungo stiamo finalmente sperimentando» una «ripresa robusta": ora «dobbiamo aspettare che i prezzi e i salari seguano». Nel primo trimestre 2017, intanto, il debito italiano sale al 134,7%, e si conferma il più alto dell’Ue dopo la Grecia.

GRASSO: A SETTEMBRE SI RIMETTA MANO ALLA LEGGE ELETTORALE

IN SICILIA NON MI CANDIDO. CON BOLDRINI PRESSING IUS SOLI

Il presidente del Senato non si candiderà alle prossime elezioni in Sicilia. La legge elettorale, invece, potrebbe benissimo riprendere, a settembre, il suo iter al Senato dove non sono previsti voti segreti. Grasso, come aveva fatto anche la presidente della Camera Boldrini, parla inoltre della necessità di approvare in tempi rapidi lo «Ius soli».

VIA LIBERA SENATO AL DL VACCINI, TORNA L’OBBLIGO A SCUOLA

GENTILONI: E’ UN PASSO AVANTI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

Con 171 Sì il decreto legge sui vaccini incassa il via libera del Senato. I no sono stati 63 e 19 gli astenuti. Il provvedimento, in scadenza il 6 agosto, ora passa alla Camera. Plaude il premier Gentiloni, che parla di 'passo avanti per la tutela della salute degli italianì. Per la ministra della Salute Lorenzin si afferma «l'obbligatorietà delle vaccinazioni, restano le sanzioni e si aggiunge un richiamo attivo nei confronti dei genitori».

CALCIO: FRODE SPORTIVA E MIGRANTI ILLEGALI A PRATO

PROCURA HA CHIESTO ATTI A INTER, FIORENTINA E CITTADELLA

Alcuni dirigenti del Prato calcio (Lega Pro) avrebbero alterato i risultati di alcune partite e favorito l’ingresso illegale in Italia di minorenni africani, alcuni dei quali poi ceduti a ignare squadre di serie superiore. Inter, Fiorentina e Cittadella hanno ricevuto una richiesta di accesso agli atti societari dalla procura di Prato. I magistrati indagano, in particolare, sul trasferimento di due giovani africani che - nell’ipotesi accusatoria - avrebbero fatto ingresso in Italia con documentazioni fittizie.