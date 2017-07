"Chiudete i porti": scontro Italia-Ungheria sui migranti

DOPO VIENNA ANCHE ORBAN ATTACCA. GENTILONI, NIENTE LEZIONI Dopo l’Austria, l’Ungheria attacca Roma sui migranti: l’Italia dovrebbe "chiudere i porti" per arginare i flussi, secondo il premier Viktor Orban che, con gli altri leader del gruppo di Visegrad (anche Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia) scrive una lettera al presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Secondo Orban, che non esclude l’opzione militare, il problema deve essere risolto in Libia. A stretto giro la replica di Gentiloni: "Dall’Europa pretendiamo solidarietà, non improbabili lezioni".

L’ADDIO DI CATTANEO A TIM, DIVORZIO DOPO UN ANNO

LUNEDI' IL CDA. VERSO UNA BUONUSCITA DA 30 MILIONI Flavio Cattaneo lascia l’incarico di Ad di Tim. In una nota, il Gruppo fa sapere che il Comitato nomine e remunerazioni e il Cda saranno convocati per lunedì con all’ordine del giorno l’esame della proposta di "definizione consensuale" fra la società controllata dai francesi di Vivendi e il manager alla guida dal 2016. L’accordo economico prevedrebbe una buonuscita di circa 30 milioni di euro.

TRUMP SOTTO ASSEDIO RUSSIAGATE CAMBIA TUTTO, SPICER LASCIA

DONALD VUOLE FERMARE MUELLER, RIMPASTO NELLA SQUADRA LEGALE Terremoto alla Casa Bianca. Sotto assedio per il Russiagate, Donald Trump cambia tutto nei rapporti con i media: nomina il finanziere Anthony Scaramucci direttore della comunicazione e scarica il portavoce Sean Spicer che è costretto a dimettersi: 'Il presidente vuole persone nuovè. Al suo posto Sarah Huckabee Sanders. Secondo il Washington Post, Trump ha chiesto ai suoi avvocati di studiare come limitare l’inchiesta del procuratore speciale Mueller sul Russiagate. Inoltre, gli avvocati starebbero esaminando i termini della facoltà per il presidente di concedere a se stesso un’amnistia.

SOTTOSEGRETARIO DI AP LASCIA PER FI, TENSIONE SUL GOVERNO

GENTILONI, RIFORME PER LA CRESCITA O L’ECONOMIA NON RIPRENDE Il governo perde un altro pezzo centrista: si dimette per passare a Fi il sottosegretario al Lavoro di Ap Massimo Cassano, lo accoglie a braccia aperte il capogruppo azzurro al Senato Paolo Romani. Sull'esecutivo sale la preoccupazione. 'Siamo fuori dalla crisi, ma non dai suoi effetti. Serve la crescita per le sfide dell’economia che vanno affrontate qui ed orà, dice il premier Gentiloni. Dall’Inps gli ultimi dati sul lavoro: stabile solo un’assunzione su 4, dopo lo stop ai voucher il boom del lavoro a chiamata, +117%. Il tempo indeterminato -5,5%.

FORTE TERREMOTO NELL’EGEO, PAURA PER I TURISTI SULLE ISOLE

DUE MORTI A KOS, CENTINAIA DI FERITI. GLI ITALIANI IN FUGA Un turista turco e uno svedese sono morti e un centinaio sono rimasti feriti nell’isola greca di Kos, nel mar Egeo, per una scossa di terremoto magnitudo 6,7 con epicentro tra la città turca di Bodrum e le isole greche. Circa 200 in tutto i feriti. Il sisma ha provocato un piccolo tsunami a Bodrum, dove il mare è entrato nella terra ferma per cento metri. Paura per gli italiani in vacanza: "La casa sembrava una trottola", racconta una turista a Bodrum. "Scosse continue, ce ne siamo andati".

POST CONTRO GIULIANI, BUFERA SUL CONSIGLIERE PD DI ANCONA

IL GIORNO DOPO LA SENTENZA, PER I DEM LA MAFIA A ROMA C'E' Post contro Carlo Giuliani, bufera su un consigliere comunale del Pd di Ancona, Diego Urbisaglia. 'Stavo con il carabiniere di leva non con il ragazzo con l’estintore. Se fosse mio figlio in quella campagnola gli griderei di prendere bene la mira. Non mi mancherai Carlo Giuliani...'. Attaccano Si e Mdp. 'Vergognà, il commento dei genitori di Giuliani. Il Pd deciderà sanzioni. Il giorno dopo la sentenza di Roma, dal Pd Orfini e Zingaretti dicono che in città "la mafia c'è, è radicata ed è stata denunciata, la cosa peggiore sarebbe usarla per dire che a Roma non ci sono infiltrazioni mafiose".

STRETTA DI ISRAELE SULLA SPIANATA, 3 PALESTINESI UCCISI

BATTAGLIA CON LA POLIZIA NELLA PROTESTA DOPO LA PREGHIERA Israele vieta la Spianata delle Moschee agli under 50 nel venerdì della preghiera e scoppia la protesta. Negli scontri con la polizia, uccisi tre palestinesi a Gerusalemme est, 390 feriti. Stasera, fa sapere l’agenzia di stampa palestinese Maan, il presidente Abu Mazen, che ha convocato Olp e Fatah, parlerà alla Nazione.

SEQUESTRATI DUE IMPIANTI DEL PETROLCHIMICO DI SIRACUSA

ESPOSTI DEI CITTADINI DENUNCIANO L’INQUINAMENTO DELL’ARIA Sequestrati due impianti del polo petrolchimico di Siracusa, gli stabilimenti Esso e Isab Nord e Sud per inquinamento ambientale. la decisione senza precedenti della Procura, se si considera che si tratta di uno dei più importanti poli petrolchimici d’Europa, nasce dagli esposti e dalle denunce di cittadini, movimenti ambientalisti e amministratori che lamentavano la cattiva qualità dell’aria.