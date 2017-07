Il Guardian: "173 kamikaze dell'Isis pronti a colpire l'Europa"

L'Interpol ha ricevuto una lista di 173 militanti dell’Isis che sarebbero stati addestrati per organizzare attacchi suicida in Europa per vendicarsi delle sconfitte militari del gruppo in Medio Oriente. Lo scrive in esclusiva il Guardian online, secondo cui la lista sarebbe stata stilata dall’intelligence Usa. Il cancelliere austriaco Christian Kern rassicura il premier Gentiloni «mai contro l’Italia». E bacchetta il suo ministro degli esteri Sebastian Kurz: «così non va», riferendosi anche alla funzione tutrice di Vienna dell’Alto Adige.

CAPITALE ALL’ASCIUTTO, ZINGARETTI: STA FINENDO L’ACQUA A ROMA

FIAMME IN AUTOSTRADA, CHIUSO TRATTO DELLA A1, KM DI CODE

«Sta finendo l’acqua a Roma», è l’allarme del governatore del Lazio, Zingaretti preoccupato per il rischio di «catastrofe ambientale» con l’abbassamento del livello dell’acqua del lago di Bracciano. Al punto da fermare i prelievi di risorsa idrica da parte dell’Acea tra sette giorni. Una scelta che per l’Acea rappresenta un atto «abnorme e illegittimo ma soprattutto inutile rispetto alla tutela del lago». La sindaca Raggi auspica che «Regione e Acea trovino una soluzione condivisa». Per il ministro galletti condizione «per l’avvio delle procedure per il sostegno agli agricoltori e aprire lo stato di emergenzà Fiamme ai bordi della A1 nel pomeriggio con code e disagi per la chiusura di un tratto tra Orte e la Diramazione Roma nord verso Roma e tra il bivio per la A24 Roma-Teramo e Ponzano Romano in direzione Firenze. Criticità risolte nel tardo pomeriggio.

NUOVE SCOSSE TRA LE PROVINCE DELL'L’AQUILA E RIETI, TORNA LA PAURA

NOTTE ALL’APERTO PER I TURISTI A KOS, ITALIANI RIENTRATI

Un scossa di magnitudo 4.2, registrata alle 4:13 di questa mattina con epicentro tra Amatrice e Campotosto, ha riportato indietro il calendario della paura in tutta la zona tra Rieti e L'Aquila. Il nuovo evento sismico, è il più alto registrato negli ultimi mesi dalla sequenza sismica del 24 agosto e del 30 ottobre 2016. Nessuna è rimasto ferito. Centinaia tra turisti e cittadini hanno trascorso la notte all’aperto a Kos dopo il sisma intensità 6.7 che ha colpito l’isola greca, provocando la morte di due turisti, un turco e uno svedese, e il ferimento di 500 persone tra Grecia e Turchia. Sono 168 i turisti italiani provenienti da Kos rientrati in Italia.

PUGNO DURO DI MINNITI CONTRO L’AUMENTO DI MORTI SULLE STRADE

PIU' DI 800 VITTIME DA INIZIO ANNO, AGIRE SUI COMPORTAMENTI

Per fermare le stragi sulle strade il ministro dell’Interno Minniti interviene con una direttiva che favorisce l’impiego diffuso delle tecnologie per individuare e prevenire comportamenti scorretti alla guida e ridurre drasticamente gli incidenti stradali. Dall’inizio dell’anno si contano infatti più di 800 morti, in aumento costante (+1% dal 2016) che fanno del 2017 già l’anno nero degli incidenti stradali.

«ARANCIA MECCANICA» IN VILLA, ANCHE UN BABY RAPINATORE

CACCIAVITE IN MANO, IL RAGAZZINO CONVERSAVA CON LA VITTIMA DISABILE

Rapina in villa in stile «Arancia Meccanica» quella andata in scena lo scorso giugno, a Massa Lubrense, sulla Costiera sorrentina. La gang, composta da tre fratelli di etnia rom, di 30, 17 e 12 anni, è già stata identificata. Il dodicenne, armato di cacciavite, durante il colpo fruttato 50 mila euro, ha dialogato del più e del meno con il proprietario dell’ abitazione, disabile e in carrozzella, contro cui si sono accaniti picchiandolo per sapere dove fosse il caveau.

IL SUN TOGLIE NAPOLI DA LISTA 10 CITTA' PIU' PERICOLOSE

MARCIA INDIETRO DEL TABLOID, L'ARTICOLO MODIFICATO IERI SERA

Marcia indietro del Sun. Nella classifica compilata dal quotidiano britannico sulle 10 città più pericolose al mondo, Napoli non risulta più nella lista. L’articolo del tabloid, pubblicato l’11 luglio scorso, è stato aggiornato a ieri sera, ma non si sa cosa abbia portato il Sun a modificarlo.