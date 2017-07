Emergenza siccità, a secco due terzi dell'Italia

10 REGIONI PER STATO CALAMITA', TURNI PER L’ACQUA A ROMA E' un’emergenza che si estende a tutta Italia quella causata dalla siccità nelle ultime settimane. Almeno 10 Regioni stanno per presentare la richiesta di stato di calamità naturale al ministero delle Politiche agricole. La misura prevede, per le aziende, sospensione delle rate dei mutui, blocco dei pagamenti dei contributi e accesso al Fondo per il ristoro danni, mentre, secondo una analisi della Coldiretti, i 2/3 dell’Italia e dei campi coltivati lungo la Penisola sono a secco a causa della siccità, e ammontano ad oltre 2 miliardi i danni provocati a coltivazioni e allevamenti. «Siamo pronti a dichiarare lo stato di eccezionale avversità atmosferica», afferma il ministro Martina. Intanto Acea lavora al piano per Roma che dal 28 luglio prevederà turni quotidiani di 8 ore senza acqua. Ma per il Pd del Lazio, quella di Acea è una ipotesi spropositata.

BLITZ ISRAELIANO IN CISGIORDANIA, ARRESTATI 25 CAPI HAMAS

TENSIONI A GERUSALEMME: PAPA CHIEDE 'MODERAZIONE E DIALOGO'

«Seguo con trepidazione le gravi tensioni e le violenze di questi giorni a Gerusalemme. Sento il bisogno di esprimere un accorato appello alla moderazione e al dialogo». Il Papa chiede

«riconciliazione e pace» dopo il blitz dell’esercito israeliano in Cisgiordania nella notte durante il quale sono stati arrestati 25 alti esponenti di Hamas, nel contesto di misure straordinarie adottate dopo le violenze degli ultimi giorni. Fra gli arrestati, secondo fonti palestinesi, figurano un deputato e 5 miliziani di Hamas liberati anni fa da Israele nel contesto di uno scambio di prigionieri.

SI RIAPRE DIBATTITO SU LEGGE ELETTORALE MA ACCORDO E’ LONTANO

TIM: ADDIO CATTANEO E’ UNA NUOVA FASE, NON C'ENTRA IL GOVERNO Mentre si riapre il dibattito sulla legge elettorale, con ogni ipotesi di accordo ancora lontana, e l’apertura di Renzi che viene stoppata dai paletti di M5s e Sinistra, il leader di Ap Angelino Alfano parla di «aggressione finale» nei confronti del suo partito, e assicura che non si farà sottomettere o annettere, anche se non esclude «qualche altra defezione». Intanto Tim smentisce la ricostruzione fatta oggi dal quotidiano Repubblica dell’addio di Flavio Cattaneo: nessun legame con le presunte tensioni con il Governo, afferma l’azienda.

CROLLA LA POPOLARITA' DI MACRON, MENO 10 PUNTI IN UN MESE

DAL 64 AL 54%. SI VA VERSO UN AUTUNNO CALDO IN FRANCIA Sembra già finita la luna di miele tra i francesi e Emmanuel Macron: crolla la popolarità del presidente eletto a maggio, meno 10 punti in un mese, dal 64 al 54%, secondo un sondaggio Ifop per il Journal du Dimanche. Le sue ambizioni internazionali - dal rilancio dell’asse con Angela Merkel ai flirt con Putin e Trump- non sembrano interessare più di tanto i suoi connazionali, decisamente più preoccupati dal fronte interno.

SETTIMANA CRUCIALE PER MIGRANTI, DOMANI MINNITI IN TUNISIA

DRAMMA IN TEXAS, 8 MORTI NEL RIMORCHIO DI UN CAMION In apertura di una settimana cruciale sul tema migranti, il ministro dell’interno Marco Minniti sarà domani in Tunisia per una riunione del gruppo contatto fra 7 Paesi europei e 7 del Nordafrica. E intanto si registra un dramma dell’immigrazione clandestina a San Antonio, nel Texas, dove in un camion con rimorchio, parcheggiato nei pressi di un Wal-Mart, la polizia ha trovato otto morti, tra cui due bambini, e altre 30 persone, tra cui 20 in gravi condizioni.

ACCOLTELLATA DALL’EX MARITO CHE CHIAMA CC, 'SONO STATO IO'

UCCISA IN SARDEGNA, 'LITE PER BRICIOLE SUL TAVOLO'

«L'ho uccisa io, venite qui": sono le parole dette stamane al telefono ai Carabinieri da un uomo di 44 anni che ha accoltellato a morte l’ex moglie di 38 anni, nell’appartamento in cui la donna viveva a Musile di Piave con i due figli. I ragazzi, di 9 e 15 anni, non erano presenti al momento dell’omicidio. Risolto anche un altro femminicidio, dopo che Dimitri Fricano, 30 anni, ha confessato di aver ucciso lo scorso giugno a coltellate Erika Fiore, la sua fidanzata, nella casetta in Sardegna dove stavano trascorrendo una vacanza. Causa scatenante, una lite per un tavolo sporco di briciole di cibo.

PENSIONI, IPOTESI RETE REDDITI PONTE A SOSTEGNO ANTICIPI

GIOVEDI' IL TAVOLO, MIX DI SOLUZIONI PER ARGINARE RIALZO ETA' E' fissato per giovedì il primo tavolo politico sulla cosiddetta 'fase duè della previdenza, convocato in via ufficiale, che vedrà governo e sindacati a confronto sul cantiere pensioni. L'intervento dovrà governare l’innalzamento dell’età d’uscita, che, stando alle previsioni attuali, salirà a 67 anni nel 2019, 68 anni nel 2031 e 70 anni nel 2057, senza scardinare gli equilibri di budget. Tra le ipotesi sul tavolo quella di anticipare l’età attraverso una rete di redditi-ponte fino al raggiungimento dei requisiti.

TURISTI SI TUFFANO DA PONTE DI CALATRAVA, POLEMICA A VENEZIA

BLOCCATI E IDENTIFICATI DOPO VIDEO POSTATO STAMANE Sono stati identificati, bloccati dalla Polizia, e subiranno una pesante sanzione economica i giovani turisti che stamane si sono esibiti in un tuffo acrobatico e molto pericoloso dal Ponte di Calatrava a Venezia, finito su un video postato in rete. A compiere la bravata un gruppo di turisti belgi, quattro dei quali si sono gettati in acqua. Polemiche dei cittadini sul web.