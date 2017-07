Siccità: acqua razionata e scontro politico

La siccità non dà tregua e anche se sono in arrivo piogge. A Roma l’Acea conferma, senza un piano della Regione sarà 'turnazionè, con acqua a singhiozzo nella Capitale. Già per 20 comuni dell’hinterland romano l’acqua è erogata a singhiozzo. La sindaca Raggi ha chiesto di 'trovare risorse e soluzionì e convocato un 'tavolò con Regione e Acea e chiudere con le 'strumentalizzazionì. Disagi alla viabilità, alla circolazione dei treni e alle aziende per gli incendi lungo la costa adriatica. Lo stabilimento della Fca di Termoli parzialmente evacuato. Gli incendi continuano a stringono in una morsa infernale il centro Sud. Ancora roghi hanno devastato ampie zone in Sicilia, Campania, Sardegna, Puglia e nel Molise dove un muro di fumo ha fermato la circolazione tra Vasto Sud (Chieti) e Poggio Imperiale (Foggia) e la circolazione ferroviaria sulla linea Termoli e Campomarino dalle 15.20.

MINNITI A TUNISI: UE E AFRICA GESTISCANO I FLUSSI MIGRATORI

MATTARELLA CHIEDE FERMEZZA E SERIETA': NON BATTUTE O FACEZIE

Sul tema dell’immigrazione 'Europa e Africa hanno il dovere di lavorare insiemè. Il ministro Minniti, nel suo intervento alla seconda riunione del gruppo di contatto Africa-Europa, in corso a Tunisi secondo il quale 'un fenomeno epocalè come questo 'può essere affrontato in maniera utile e definitiva soltanto attraverso una grande cooperazione tra Europa e Africà. Il Capo dello Stato, ha chiesto fermezza. 'E' una discussione collegiale, seria e responsabile, quella che chiediamo, senza spazio per battute estemporanee al limite della facezia, che non si addicono al dialogo e al confronto internazionali».

MATTARELLA E GENTILONI: L’ITALIA E’ IN RIPRESA C'E' PIU' FIDUCIA

FMI ALZA IL NOSTRO PIL, +1,3% NEL 2017 E +1% IL PROSSIMO ANNO

Mattarella e Gentiloni ribadiscono che la ripresa c'è. «Il Paese - spiega il Capo dello Stato - ha registrato una graduale inversione di tendenza che si è rafforzata nel tempo e che ha assunto, negli ultimi mesi, un ritmo finalmente più consistentè. Gli ha fatto eco il premier: 'siamo dentro una fase positiva dell’Eurozona, ma dobbiamo registrare una cosa interessante: per altri Paesi stiamo parlando di uno scalino che si sale, nel caso italiano di qualche scalino in piu». Intanto l'Fmi ha rivisto al rialzo le stime di crescita del Pil italiano, che crescerà quest’anno dell’1,3%, 0,5 punti percentuali in più rispetto alle previsioni di aprile.

IL PAPA' DI CHARLIE: "E' TEMPO CHE VADA CON GLI ANGELI"

I GENITORI RINUNCIANO ALLA BATTAGLIA LEGALE

I genitori di Charlie, il piccolo affetto da una gravissima malattia degenerativa, hanno annunciato di voler rinunciare alla loro battaglia legale per le cure del loro figlio. 'Non c'è più tempò hanno detto. 'Non vivrà fino al suo primo compleannò, che è tra due settimane, ha aggiunto Chris Gard in lacrime davanti all’Alta Corte. 'Siamo così addolorati per non essere riusciti a salvartì.

RUSSIAGATE: KUSHNER SI DIFENDE: "NESSUN CONTATTO IMPROPRIO"

IL GENERO DI TRUMP AL SENATO: INNOCUI GLI INCONTRI CON I RUSSI

Attesa per la deposizione di Jared Kushner, genero e consigliere del presidente Usa Donald Trump, in Senato sul Russiagate. Lui si difende spiegando che non conosceva il contenuto dello scambio di mail in cui Trump jr avrebbe accettato un incontro con i russi in cambio di informazioni contro Hillary Clinton. E il presidente Trump chiede 'perchè non si indaga nei crimini e nelle relazioni con la Russia di Hillary Clinton?'.

CACCIA ALL’ORSO, SE E’ UN PERICOLO SARA' ABBATTUTO

EMESSA L'ORDINANZA, IN ZONA CI SAREBBERO SEI FEMMINE

Il governatore del Trentino, Ugo Rossi, ha ordinato la cattura dell’orso che l’altro ieri ha ferito un uomo che passeggiava in un bosco col cane in località Predera, nel territorio di Terlago, comune di Vallelaghi. L’ordinanza prevede anche che i forestali del Trentino, nel caso si trovassero in pericolo durante la cattura, possano ucciderlo.

TERRORE IN SVIZZERA, UN UOMO CON LA MOTOSEGA FERISCE 5 PERSONE

E’ CACCIA ALL’AGGRESSORE. ESCLUSO IL MOVENTE TERRORISTICO

Cinque persone sono rimaste ferite dopo essere state aggredite da un uomo, armato di una motosega, nella città svizzera di Schiaffusa, all’interno di una filiale della cassa malattia CSS. Due feriti in modo grave sono ricoverate in ospedale. La polizia svizzera ha escluso che si tratti di 'un atto di terrorismò. Per l’aggressione è sospettato un cinquantunenne, Franz Wrousis, un emarginato, che vive principalmente nelle foreste, si è dato alla fuga.