Bimbo autistico, il vaccino non c'entra: respinta la richiesta di risarcimento

La Cassazione ha respinto la richiesta di indennizzo del padre di un bambino autistico, secondo il quale la malattia sarebbe stata contratta dopo il vaccino antipolio Sabin. Secondo la Suprema Corte, che ha confermato le conclusioni del tribunale e della Corte d’Appello di Salerno, non c'è correlazione tra la vaccinazione e l’autismo.

L’ITALIA ASSEDIATA DAGLI INCEDI, FIAMME DA ROMA AL GARGANO

VERTICE REGIONE-ACEA PER EVITARE IL RAZIONAMENTO DELL’ACQUA

Roma ancora assediata dal fuoco. Incendi con alte colonne di fumo nero si sono sviluppati all’Eur, ancora nella pineta di Castelfusano, in zona Tuscolana all’altezza del Gra. Attesa, intanto, intorno al vertice Acea-Regione in Campidoglio per scongiurare il razionamento dell’acqua. Raggi: 'Momento di responsabilità, garantire l’acquà. Altri roghi in Gallura, con oltre 100 persone fuggite dai loro appartamenti, e sul Gargano. Un intero quartiere di Milano è stato invaso dalla nube sprigionata dall’incendio che divampa dalla notte in un’azienda di stoccaggio rifiuti alla periferia della città.

VOTO E TREGUA IN LIBIA, ACCORDO SERRAJ-HAFTAR DA MACRON

L’UE APRE ALL’ITALIA. PROROGATA SOPHIA, TASK FORCE AIUTI

'Oggi la causa della pace in Libia ha fatto un grande progresso e può vincerè, ha detto il presidente francese Macron, ringraziando, in particolare l’Italia, e 'il mio amico Paolo Gentilonì, e annunciando che il presidente del Consiglio presidenziale di Tripoli Fayez al-Sarraj e il comandante dell’Esercito nazionale libico Khalifa Haftar, riuniti al castello di La Celle-Saint-Cloud, alle porte di Parigi, hanno adottato la dichiarazione congiunta sull'avvenire del Paese. L'accordo riguarda tregua e elezioni. Domani Sarraj vedrà Gentiloni a Palazzo Chigi. Intanto, l’Ue apre all’Italia: prorogata la missione Sophia, una task force provvederà sugli aiuti. Undici morti tovati a bordo di un barcone.

CAMERA AL VOTO SULLO STOP AI VITALIZI, SI' DI PD-M5S-LEGA

STRAPPO A SINISTRA, PISAPIA FA SALTARE L’INCONTRO CON MDP

Ben vengano i voti del M5s, ma la battaglia sui vitalizi è del Pd, dice Matteo Richetti, primo firmatario della legge per l'abolizione, il quale respinge l’accusa di inseguire il M5s. I Cinquestelle contrattaccano, dicendo che il testo Richetti è oggi in aula alla Camera grazie a loro. Intanto Giuliano Pisapia fa saltare l’incontro previsto per oggi con gli esponenti di Mdp e afferma che l’obiettivo di Campo Progressista è «un nuovo soggetto politico di centrosinistra, alternativo al Pd».

"FATECI PORTARE A CASA CHARLIE", NO DELLA CORTE AI GENITORI

POLEMICA TRA I MEDICI. IL BAMBINO GESU': ARRIVATI TROPPO TARDI

Sarebbe meglio che i genitori di Charlie Gard e l’ospedale dove il bimbo è ricoverato trovassero un accordo. Lo ha detto il giudice Nicholas Francis in udienza all’Alta Corte di Londra, affermando che altrimenti sarà costretto a prendere una decisione. I coniugi Gard vogliono che Charlie trascorra le sue ultime ore di vita a casa. Il Great Ormond aveva chiesto l'intervento di un mediatore, ma i Gard hanno rifiutato. La «terapia sperimentale poteva rappresentare una opportunità ma si è arrivati troppo tardi», secondo il Bambino Gesù di Roma.



TIM VERSO LA NUOVA GOVERNANCE. CALENDA: TUTELARE GLI AZIONISTI

LA SEMESTRALE DI INWIT. CICCHETTI: SEGUIAMO LA NOSTRA STRATEGIA

Le scelte sulla governance di Telecom, «attengono a un’azienda che è privata e che ha un azionariato però anche diffuso, che va tutelato": così il ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda in un’intervista a Rainews 24 . «Tim è il nostro principale azionista ma noi continueremo a seguire la nostra strategia, i nostri obiettivi e la nostra vision, ha detto Oscar Cicchetti, amministratore delegato di Inwit.

DARIA BIGNARDI LASCIA LA DIREZIONE DI RAITRE

"RETE IN SALUTE E DI QUALITA", NIENTE BUONUSCITA

Daria Bignardi lascia consensualmente e, comunica la Rai, senza richiedere alcuna buonuscita la direzione di Rai3. 'Lascio una rete in salute e di qualita», dice l’interessata. Il vicedirettore Stefano Coletta in pole per la sostituzione.