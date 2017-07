Sì all'abolizione dei vitalizi, bagarre PD-M5S alla Camera

PASSA AL SENATO IL TESTO DEI DEM. FI, 'E' INCOSTITUZIONALE' La Camera approva la proposta di legge Richetti sull'abolizione dei vitalizi dei parlamentari con 348 voti a favore, 17 contrari e 28 astenuti. Il via libera dopo un’altra giornata di bagarre tra Pd e M5s, che pure hanno votato a favore insieme alla Lega. Non ha partecipato al voto Fi: 'E' incostituzionale', dice Brunetta. Il testo passa al Senato. Se sarà convertito in legge, il sistema di calcolo della pensione dei parlamentari sarà contributivo e dalla prossima legislatura i criteri anagrafici saranno quelli della legge Fornero.

GENTILONI, NAVI ITALIANE CON LA LIBIA CONTRO I TRAFFICANTI

INCONTRO CON SARRAJ. CORTE UE, REGOLE DUBLINO NON CAMBIANO L'Italia valuta l’uso di navi militari con la Libia contro i trafficanti di uomini nel Mediterraneo, ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni dopo l’incontro a Palazzo Chigi con il premier libico Al-Sarraj, che fa seguito all’accordo di Parigi per tregua e elezioni a primavera promosso da Macron con Sarraj e Haftar. 'Questa richiesta può rappresentare un punto di novità molto importante nella lotta ai trafficanti in Libià, dice il premier che sente al telefono la cancelliera Merkel e sottolinea che Berlino si schiera con Roma sui ricollocamenti. La Corte Ue, intanto, afferma che, malgrado l’emergenza, non cambiano le regole di Dublino sull'accoglienza.

IMPRESA DELLA PELLEGRINI, ORO MONDIALE NEI 200 STILE LIBERO

'ORA SONO IN PACE, E’ L’ULTIMA VOLTA IN QUESTA GARA' Impresa di Federica Pellegrini ai mondiali di Budapest. L'azzurra ha vinto l’oro nei 200 stile libero, conquistando così una medaglia in sette edizioni iridate. La vittoria con il tempo di 1'54''73, battendo la campionessa olimpica in carica, l'americana Katie Ledecky che ha chiuso in 1'55''18, a pari merito con l’australiana Emma Mckeon. 'Ora sono in pace. Volevo una medaglia importante dopo quello che è successo l’anno scorso, ma non pensavo all’oro. Questi sono i miei ultimi 200 stile, continuerò a nuotare seguendo un altro percorso'.

ALTA TENSIONE ITALIA-FRANCIA SU FINCANTIERI-STX

ALTOLA' DA PARIGI, CALENDA-PADOAN MINACCIANO STOP Alta tensione Italia-Francia sull'acquisizione dei cantieri di Stx France da parte di Fincantieri. Il ministro dell’Economia francese Le Meire lancia l’altolà: senza accordo sull'assetto 50-50, la Francia eserciterà il diritto di prelazione. Ma il ministro dello Sviluppo Calenda replica che se dovessero mancare le condizioni non si andrà avanti. Stessa posizione dal ministro dell’Economia Padoan: 'Non c'è motivo per cui Fincantieri debba rinunciare alla maggioranza e al controllo della societa». Il titolo Fincantieri chiude con un tonfo in Borsa, -8,67%.

BLITZ ANTICRIMINE ALLA STAZIONE CENTRALE DI MILANO

OPERAZIONE INTERFORZE, CONTROLLI A MIGRANTI E SBANDATI Operazione anticrimine nell’area della Stazione Centrale di Milano, più volte al centro di polemiche sulla sicurezza. l'intervento in Piazza Duca d’Aosta, bloccati presunti spacciatori e balordi. Chiuse le vie della zona, metro e cancelli della stazione. Plauso all’operazione dal presidente della Regione Maroni e dal sindaco Sala: 'Sì ai controlli con le giuste modalita».

TRUMP, FUORI I TRANSGENDER DALLE FORZE ARMATE

IL PRESIDENTE CANCELLA UN’ALTRA DECISIONE DI OBAMA Donald Trump va un’altra volta in direzione opposta rispetto al suo predecessore Barack Obama e decide che i transgender non potranno servire nelle forze armate americane. 'Dopo consultazioni con i miei generali e esperti militari, informo che il governo degli Stati Uniti non accetterà o consentirà ad individui transgender di servire, in qualsivoglia ruolo, nelle forze armate. I nostri militari devono concentrarsi su decisive e schiaccianti vittorie e non possono essere oberati dai tremendi costi medici e disagi che comporta avere transgender nelle forze armate. Graziè, ha scritto su Twitter.

ATTACCO HACKER A UNICREDIT, LA PROCURA APRE UN’INDAGINE

ACCESSO ABUSIVO SISTEMA INFORMATICO E VIOLAZIONE PRIVACY Attacco hacker a Unicredit, coinvolti circa 400mila clienti italiani ma non ci sarebbe stato furto di dati personali. La Procura di Milano ha aperto un’indagine carico di ignoti. Le ipotesi di reato sono accesso abusivo al sistema informatico e violazione della privacy. L’inchiesta è affidata al pool antiterrorismo che si occupa anche di cybercrime.

TORNA IL CASO DEL MOSTRO DI FIRENZE, INDAGATO EX LEGIONARIO

CONOSCEVA PACCIANI. LUI DICE, 'NON HO PAURA, SONO IN REGOLA' Si riapre il caso del mostro di Firenze a 32 anni dall’ultimo degli 8 duplici omicidi. Il pm che ha sempre indagato sui delitti del mostro, Paolo Canessa, ora procuratore capo a Pistoia, ha indagato un ex legionario, Giampiero Vigilanti, 86 anni, residente a Prato. L’uomo conosceva Pietro Pacciani: come lui nel 1951 abitava a Vicchio, nel Mugello. Vigilanti sarebbe stato sentito da Canessa più volte negli ultimi mesi e condotto nei luoghi dove vennero uccise le coppiette. 'Non ho paura, non ho fatto nientè, dice Vigilanti. Per la moglie la vicenda è legata alle quattro pistole che ha sempre avuto.