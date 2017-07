Parigi nazionalizza Stx: duro scontro Italia-Francia

La Francia nazionalizza Stx per impedire la cessione a Fincantieri. 'Eserciteremo il diritto di prelazione. Difendiamo i nostri interessì, dice il ministro Le Maire, che parla tuttavia di una decisione 'temporaneà. Macron chiama Gentiloni per parlare anche della Libia. Ma l’Italia contrattacca. 'Nazionalismo inaccettabile. Per progetti condivisi servono fiducia e rispetto reciprocì, scrivono in una nota i ministri Padoan e Calenda, secondo i quali la decisione di Parigi è un 'grave errorè. Il titolo Fincantieri perde in Borsa il 2,6%.

HOTSPOT FRANCESE IN LIBIA, MARCIA INDIETRO DELL’ELISEO

DOMANI DECRETO SULLE NAVI ITALIANE, MARTEDI' IN PARLAMENTO

Hotspot francesi in Libia dall’estate per verificare le richieste d’asilo. L’annuncio da Parigi provoca l’irritazione del governo italiano. 'Abbiamo un’altra agendà, dice Gentiloni. 'No alle improvvisazionì, fa eco Alfano. Dopo la frenata della ministra Loiseau, dall’Eliseo arriva la smentita. Intanto, il governo varerà domani il decreto sulla missione navale contro il traffico di esseri umani in Libia e presenterà i dettagli martedì in Parlamento. 'Sui migranti, anche economici, serve un impegno comune. Non ci rassegniamo all’idea che questa sfida sia lasciata a singoli paesi per scelta del caso e della geografià, dice Gentiloni dopo un incontro con il leader della Spd Schulz.

SICCITA', SU ROMA LO SPETTRO DEL RAZIONAMENTO DELL’ACQUA

PERQUISIZIONI ALL’ACEA, INDAGATO IL PRESIDENTE PER BRACCIANO

Ventiquattrore per scongiurare il razionamento dell’acqua a Roma, con l’ipotesi massima del fermo di 8 ore per un milione e mezzo di cittadini. Regione, governo e Acea studiano le soluzioni. Intanto, il presidente di Acea Paolo Saccani è indagato dalla procura di Civitavecchia per inquinamento ambientale dopo le denunce presentate sulla criticità della situazione del lago di Bracciano. Le indagini sono affidate ai carabinieri del Noe di Roma che hanno perquisito gli uffici dell’azienda in piazzale Ostiense e sequestrato documentazione relativa alla captazione di acqua dal bacino del lago.

E’ LEGGE IL DECRETO BANCHE VENETE, BAGARRE M5S AL SENATO

I 5STELLE LANCIANO SOLDI FINTI E URLANO "LADRI!". IL PD QUERELA

E' legge il decreto sul salvataggio delle banche venete. Il Senato lo approva confermando la fiducia al governo con 148 sì e 91 no. Bagarre in aula quando il senatore M5s Enrico Cappelletti attacca la maggioranza: 'Vi siete presi tutto prendetevi anche questi!', dice mentre i 5Stelle lanciano banconote false e urlano 'Ladri!' e 'Vergogna!' al Pd. Tra i più agguerriti Barbara Lezzi che nel suo intervento si era detta 'certà di un accordo per 'regalare le banche venete a Intesa Sanpaolo e aveva invitato la procura ad 'approfondire i legami Pd-Banca Intesà. Affermazioni per le quali i senatori veneti del Pd Laura Puppato e Giorgio Santini hanno annunciato querela per diffamazione.

TRAGEDIA ALL’ARGENTARIO, VIGILESSA UCCIDE FIGLIO E SI SUICIDA

AL RAGAZZO UN COLPO ALLA NUCA NEL SONNO, IPOTESI DI UN RAPTUS

La comandante della polizia municipale di Monte Argentario Loredana Busonero ha sparato al figlio Francesco Visconti di 17 anni e poi si è suicidata. E’ successo a Porto Santo Stefano, in provincia di Grosseto. Al ragazzo un colpo alla nuca nel sonno. Nella casa nessuna lettera per spiegare il gesto. Si ipotizza un raptus di follia della donna. Una tragedia inspiegabile per il sindaco Arturo Cerulli: 'Loredana aveva molto sofferto per il suicidio del padre. Ha sempre detto che l’aveva tradità.

CHARLIE ANDRA' IN UN HOSPICE, SARA' STACCATO IL RESPIRATORE

NESSUN ACCORDO TRA GENITORI E OSPEDALE, DECIDE L’ALTA CORTE

Il giudice dell’Alta Corte di Londra ha deciso che Charlie Gard verrà trasferito in un hospice dove verrà a breve interrotta la respirazione artificiale. La decisione è stata presa in mancanza di un accordo fra i genitori di Charlie e il Great Ormond Hospital, dov'è ricoverato. I genitori avrebbero voluto che il loro bebè fosse almeno assistito e tenuto in vita nell’hospice per avere la possibilità di stare con lui qualche giorno 'in tranquillita»: una soluzione che secondo l’ospedale aggraverebbe le sofferenze del piccolo.

ALTA TENSIONE A GERUSALEMME, NUOVI SCONTRI SULLA SPIANATA

NETANYAHU, PENA DI MORTE PER PALESTINESE CHE UCCISE 3 COLONI

Nuovi scontri, con numerosi feriti, alla Spianata delle Moschee a Gerusalemme fra palestinesi e forze di sicurezza israeliana, malgrado la rimozione dei metal detector. Sono migliaia i musulmani presenti alla Spianata per le prime preghiere dopo la decisione di Israele di rimuovere tutte le misure di sicurezza. Netanyahu ha intanto chiesto la pena di morte per il palestinese che il 21 luglio scorso ha ucciso tre israeliani nella colonia di Halamish, nei pressi di Ramallah in Cisgiordania.

JEFF BEZOS SUPERA BILL GATES, E’ IL PIU' RICCO DEL MONDO

LO STORICO SORPASSO GRAZIE ALLA VOLATA DEL TITOLO DI AMAZON

Amazon vola in Borsa, consentendo a Jeff Bezos di sorpassare Bill Gates, strappandogli lo scettro di paperone del mondo nel Bloomberg Billionaires Index. Il sorpasso precede la diffusione dei risultati trimestrali di Amazon, che saranno comunicati dopo la chiusura di Wall Street.