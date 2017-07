Sì all'obbligo dei vaccini a scuola, aggrediti tre deputati Pd

L'obbligo di vaccini per l’iscrizione a scuola è legge. La Camera ha approvato in via definitiva il decreto con 296 voti a favore, 92 contrari (tra cui M5s e Lega) e 15 astenuti. Ma fuori da Montecitorio infuria la protesta. Tre deputati del Pd - Elisa Mariano, Ludovico Vico e Salvatore Capone - sono stati aggrediti e insultati da alcuni dei manifestanti no-vax. Si sono rifugiati dentro un’auto, circondata e presa a calci e pugni e messi in salvo dalla Digos. 'E' follia purà, commenta Matteo Renzi. 'No alla violenzà, dice il M5s. Mentre la presidente della Camera Laura Boldrini condanna come 'inaccettabilè l’aggressione: 'Le opinioni diverse non possono giustificare la violenzà.

MIGRANTI, IL GOVERNO VARA LA MISSIONE DELLE NAVI IN LIBIA

TRIPOLI CONFERMA LA RICHIESTA ALL’ITALIA. VERTICE A 4 A AGOSTO

Via libera del Consiglio dei ministri alla missione di supporto alla guardia costiera libica nel contrasto al traffico di migranti. 'Abbiamo approvato quanto richiesto dal governo libicò, dice Gentiloni. Da Tripoli arriva la conferma della richiesta di sostegno 'tecnico, logistico, operativò. 'Un passo avanti per stabilizzare il Paesè, per il quale il premier auspica un 'largo consensò in Parlamento, dove la delibera arriverà martedì. Intanto, un vertice a 4 tra Francia, Italia, Germania e Spagna è stato proposto dal Macron per fine agosto.

UOMO ACCOLTELLA I CLIENTI DI UN SUPERMARKET A AMBURGO, UN MORTO

ARRESTATO L’AGGRESSORE. SI SEGUE LA PISTA DEL TERRORISMO

Un uomo ha accoltellato alcuni clienti di un supermarket di Amburgo: il bilancio è di un morto e diversi feriti, secondo la Bild che cita la polizia locale. L’aggressore, che secondo alcuni testimoni gridava 'Allah u Akbar', ha tentato di darsi alla fuga ed è stato arrestato. Le autorità hanno aperto un’indagine per terrorismo. Si cercherebbe un secondo complice. La polizia precisa via Twitter che sono ancora ignote le cause del gesto ed è imprecisato il numero di feriti.

TIM, AMOS GENISH NOMINATO DIRETTORE OPERATIVO

DE PUYFONTAINE: PROFONDA ESPERIENZA DAGLI USA AL BRASILE

Amos Genish entra a far parte di Telecom Italia. In qualità di direttore operativo sovrintenderà alle Operations della società. Lo rende noto il presidente esecutivo Arnaud de Puyfontaine. Genish, aggiunge, 'ha una profonda esperienza nel campo delle tlc e della tecnologia sia negli Usa che in Brasile, dove ha fondato Gvt rendendola in pochi anni il principale operatore brasiliano nel campo della banda ultralargà.

PARTITA LA SOYUZ CON L’ITALIANO PAOLO NESPOLI

DALLA BASE DI BAIKONUR, L’ARRIVO FRA 6 ORE

E' partita la Soyuz con l’italiano Paolo Nespoli. Il lancio della navetta russa, avvenuto puntualmente dalla base russa di Baikonur, segna l’inizio della missione Vita, dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi). Con l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) viaggiano sulla Soyuz il russo Sergey Ryazansky, al comando della navetta, e l’americano Randy Bresnik. L’arrivo alla Stazione Spaziale è previsto tra sei ore e dopo altre due ore l’ingresso dell’equipaggio nella stazione orbitale.

A