Fincantieri, Calenda gela la Francia: "Non arretriamo"

'Su Stx-Fincantieri l’Italia non arretra di un millimetro, non accetterà il 50%, cioè meno di quello che avevano i coreani. E' una questione di rispetto e dignita». Così il ministro Calenda avverte i francesi. 'Questo gli farà bene perchè devono capire che nazionalizzare è sbagliatò, aggiunge. Alla mossa della Francia, comunque, non si risponde nazionalizzando Telecom perchè 'a una fesseria non si risponde con una fesseria più grossà. Critiche a Macron anche dal Financial Times. Dalla ministra Pinotti l’ipotesi di aprire 'il polo della cantieristica europea anche con i tedeschì.

IL CASO ATAC SCUOTE IL CAMPIDOGLIO, VERSO L’INCHIESTA

IL PD: M5S RACCOMANDA GLI AMICI. TENSIONE TRA I 5STELLE

Il caso Atac scuote il Campidoglio dopo le dichiarazioni dell’ ex Dg Rota sulle presunte 'segnalazioni indebitè che avrebbe ricevuto dal presidente della commissione Trasporti Stefàno, del M5s. Augello e Piso, di Idea, presentano un esposto affinchè la Procura apra un’inchiesta. Fi chiede le dimissioni della sindaca Raggi, mentre Renzi attacca: 'All’Atac i grillini, che dovevano fare la rivoluzione, invece fanno come gli altri, anzi peggio: raccomandando gli amici degli amicì. Intanto, il ministro dello Sviluppo Calenda firma il referendum dei Radicali per la messa a gara dei servizi di trasporto pubblico locale.

PROTESTE CONTRO I VACCINI, LITE RENZI-CASALEGGIO

I DEPUTATI DEM DENUNCERANNO L’AGGRESSIONE NO VAX

Scontro Renzi-Davide Casaleggio sui vaccini e la memoria del fondatore del M5s, Gianroberto. 'Diceva che ciò che è virale diventa vero, ma non è così. Se dico che vaccinando faccio l'interesse delle case farmaceutiche, in una classe si riduce il numero dei bambini che si vaccinano e quello più debole può rischiarè, dice il leader Dem. 'La smetta di infangare la memoria di mio padrè, replica Davide che parla di una 'bufala che stravolge il suo pensierò e chiede 'immediate scusè. Intanto, i deputati del Pd bersaglio della protesta No Vax in Piazza Montecitorio annunciano denunce e lamentano l’intervento 'non tempestivò della Polizia.

MUORE A 16 ANNI DOPO AVER PRESO L’ECSTASY

ARRESTATI DUE AMICI, LE AVEVANO DATO LA DOSE

Una ragazza di 16 anni, Adele De Vincenzi di Chiavari, è morta per arresto cardiaco dopo aver assunto una dose di ecstasy durante una serata passata con gli amici in un appartamento del quartiere San Martino a Genova. Due 18enni che erano con lei sono stati arrestati con l’accusa di averle ceduto la droga acquistata da un minorenne italiano che è stato denunciato.

MIGRANTE ACCOLTELLA L’AUTISTA DEL BUS DOPO UNA LITE

L’UOMO E’ GRAVE, L’AGGRESSORE FERITO DAI CARABINIERI

Un ivoriano di 19 anni ha aggredito e accoltellato al torace durante una lite l’autista di un pullman di linea a Monteriggioni, in provincia di Siena. L’aggressore è stato fermato dai carabinieri che, aggrediti a loro volta, per bloccarlo gli hanno sparato un colpo di pistola a una gamba. L'autista del pillman Grave l’autista del pullman è ricoverato in ospedale in prognosi riservata.

KIM MINACCIA GLI USA: POSSIAMO COLPIRE LOS ANGELES

TILLERSON A RUSSIA E CINA: NON AIUTATE LA NORDCOREA

Nuova minaccia agli Usa della Corea del Nord. Il leader Kim Jong-un ha detto che il secondo test di lancio di un missile balistico intercontinentale ha dimostrato che Pyongyang può colpire gli Stati Uniti continentali. Secondo gli analisti, la gittata può raggiungere un’ampia parte del Paese, comprese Los Angeles e Chicago.