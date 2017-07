Venezuela, ucciso un candidato all'Assemblea Costituente

IL BILANCIO SALE A 113 VITTIME. PAROLIN, IMPEGNATI PER SOLUZIONE Un candidato all’Assemblea Costituente venezuelana è stato ucciso nella notte nella sua casa a Ciudad Bolivar, capitale dello stato di Bolivar, nel Sudest del paese. La vittima è Josè Felix Pineda (39 anni). Sale a 113 il bilancio delle vittime dall’inizio delle proteste. Il Papa e la Segreteria di Stato vaticana si sono «impegnati molto» per cercare una soluzione nella crisi del Venezuela, che deve essere «pacifica e democratica». Lo ha detto il cardinal Pietro Parolin, rispondendo ai cronisti sull'azione della Santa Sede riguardo alla situazione nel paese sudamericano.

MATTARELLA, L’EUROPA CONTRASTI CON FORZA I MERCATI DI MORTE

IL PAPA, BASTA TRATTA, PIAGA ABERRANTE E MODERNA SCHIAVITU' Forte richiamo del presidente della Repubblica Mattarella e del Papa in occasione della Giornata mondiale contro la tratta degli esseri umani, promossa dall’Onu. Una vittima su quattro è un bambino o adolescente, mentre sulle strade in Italia aumentano le baby prostitute straniere. Il capo dello Stato sottolinea che la solidarietà e la civiltà degli europei devono contrastare con forza il crimine atroce commesso dai mercanti di morte. Papa Francesco la definisce una piaga aberrante contro cui ci si deve impegnare tutti. Laura Boldrini parla di schiavitù moderna, una vergogna che colpisce in tutto il mondo decine di milioni di persone, in gran parte donne e bambine.

LEGGE ELETTORALE, BERLUSCONI RILANCIA SUL 'TEDESCO ALL’ITALIANA'

CASINI, VA CAMBIATA. CICCHITTO, PROPORZIONALE CON PREMIO Dopo l’appello del capo dello Stato per la riforma elettorale «sarebbe assurdo» se non ci fosse una ripresa della trattativa a settembre. Mattarella «ha ragione, non è pensabile andare al voto con due sistemi contraddittori fra Camera e Senato». Lo afferma Silvio Berlusconi in un’intervista a Repubblica, nella quale invita a ripartire dal sistema tedesco adattato alla situazione italiana. Casini insiste: «A settembre riprenderemo il cammino per una legge elettorale seria, con gli elettori che possono scegliere i parlamentari. Tema che non è un optional». Quagliariello: «Bene il 'tedescò con qualche ritocco». Cicchitto: «Propongo il proporzionale con premio».

TRUMP DELUSO DALLA CINA PER L’INERZIA DIMOSTRATA SULLA COREA

GLI USA RISPONDONO MANDANDO I BOMBARDIERI SOPRA LA PENISOLA Gli Stati Uniti e i loro alleati sono pronti a usare una «forza schiacciante e letale» se necessario contro la Corea del Nord, che «è la minaccia più urgente alla stabilità dell’area». Lo afferma il generale Terrence O'Shaughnessy, il comandante del US Pacific Air Forces, dopo 10 ore di esercitazioni nella penisola coreana con la Corea del Sud e il Giappone come

«risposta diretta» a nuovo test Pyongyang. Il presidente americano si dice 'deluso' dall’atteggiamento della Cina nella crisi con la Corea del Nord e accusa Pechino di non fare nulla per risolvere il problema.

ANCORA TERRORE IN GERMANIA. SPARI IN DISCOTECA, DUE MORTI

SVENTATO IN AUSTRALIA PIANO PER METTERE UNA BOMBA SU UN AEREO Due morti e quattro feriti gravi in una sparatoria in Germania in una discoteca a Costanza nel Land Baden-Wuerrtemberg. Nella notte un uomo ha aperto il fuoco contro i presenti nel club Grey. Ferito in un inseguimento con la polizia, è deceduto in ospedale. La seconda vittima era un ospite della discoteca. Tra i feriti un poliziotto. L’autore della sparatoria un iracheno in Germania da molti anni. Esclusa l’ipotesi terrorismo. Sventato in Australia il piano di una cellula jihadista per piazzare un ordigno a bordo di un aereo. L’antiterrorismo ha condotto raid e perquisizioni che hanno portato all’arresto di quattro persone.

PROVE DI ESODO, TRAFFICO SOSTENUTO MA NON C'E' STATO CAOS

PROSSIMO WEEKEND DA BOLLINO ROSSO, ARRIVA NUOVA ONDATA CALORE Positivo il bilancio del primo weekend di esodo estivo con bollino rosso, secondo l’Anas, la quale ricorda che sui circa 25 mila chilometri di rete stradale e autostradale a sua gestione si è registrato traffico sostenuto e disagi contenuti. Prossimo weekend da bollino rosso. Ultime ore di caldo ancora accettabile, la settimana che comincia domani sarà davvero rovente con una intensa e prolungata ondata di calore africana che ingloberà tutta l’Italia.

MORTO CIRO CIRILLO A 96 ANNI, FU SEQUESTRATO DALLE BR

RAPIMENTO E RILASCIO AVVOLTI ANCORA OGGI DA MOLTI MISTERI E' morto all’età di 96 anni l’ex presidente della Regione Campania Ciro Cirillo. L’esponente di punta della Dc fu sequestrato dalle Brigate Rosse nel 1981, quando era assessore regionale, in un sanguinoso rapimento avvenuto a Torre del Greco (Napoli) per poi essere rilasciato dopo diversi giorni di prigionia in circostanze ancora oggi avvolte da molti misteri.

DOPPIETTA FERRARI NEL GP DI UNGHERIA CON VITTORIA DI VETTEL

PALTRINIERI D’ORO NEI 1500 SL. FOGNINI VINCE A GSTAAD Giornata sportiva trionfale per l’Italia. Doppietta targata Ferrari nel Gran Premio d’Ungheria. Sebastian Vettel ha vinto la gara sul circuito dell’Hungaroring, vicino a Budapest, precedendo la Rossa del compagno di scuderia Kimi Raikkonen. Gregorio Paltrinieri ha vinto l’oro nei 1500 stile libero ai mondiali di nuoto di Budapest. Fabio Fognini è tornato a vincere un torneo Atp aggiudicandosi il titolo allo Swiss Open di Gstaad: quarta testa di serie, ha battuto 6-4 7-5, in poco più di un’ora e mezza di gioco, il tedesco Yannick Hanfmann.