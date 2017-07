Migranti, solo Save the Children firma il codice per le Ong

Medici senza frontiere e la tedesca Jugend Rettet non hanno firmato il codice delle Ong nell'ultima riunione convocata dal Viminale. Polizia a bordo ed il possibile divieto di trasbordo su altre navi delle persone soccorse sono i due elementi ritenuti inaccettabili. Save the children ha invece aderito all’accordo, mentre le altre organizzazioni non erano presenti al ministero. Domani le Commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato, nella Sala del Mappamondo, ascolteranno il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, e la ministra della Difesa, Roberta Pinotti, sulla missione navale in Libia.

LA DISOCCUPAZIONE SCENDE A 11,1%, LAVORO RECORD PER LE DONNE

Il tasso di disoccupazione a giugno scende all’11,1%, -0,2 punti su maggio. Torna al valore di settembre-ottobre 2012. Crescono gli occupati di 23mila unità sul mese per l’aumento dei contratti a termine (+37mila). Il numero dei dipendenti a termine a giugno raggiunge 2,69 milioni, il valore più alto dal 1992. Cala la disoccupazione dei giovani al 35,4%, ma è il tasso di occupazione delle donne a far registrare un balzo al 48,8%: il top dal 1977. 'Buone notizie. Meno disoccupati, anche tra i giovani. Aumenta lavoro donne. "Fiducia in risultati Jobs Act e ritorno crescita", il tweet del premier Gentiloni. "Ripresa fondata sui precari", secondo la Cgil.

VENEZUELA VERSO LA GUERRA CIVILE, MADURO CONTRO IL PARLAMENTO

Venezuela versol la guerra civile. Nel primo discorso pubblico dopo le elezioni per l’Assemblea Costituente, il presidente Maduro annuncia che il nuovo organismo prenderà misure contro Parlamento, Procuratrice Generale, dirigenti dell’opposizione e stampa indipendente. Resiste il presidente delle Camere Julio Borges, che parla di "uno scenario di scontro violento", perché l'opposizione non vuol cedere la sede del legislativo all'Assemblea, di cui non riconosce la legittimità. Intanto, il bilancio della repressione è di 14 morti solo ieri: tra le vittime anche una ragazzina di 15 anni rimasta ferita ieri da al torace a San Cristobal, nell’ovest del Paese.

PAOLO SIMIONI E’ IL NUOVO PRESIDENTE E AD DELL’ATAC

La sindaca di Roma Virginia Raggi ha indicato Paolo Simioni come nuovo presidente e amministratore delegato di Atac. Simioni collaborava già per il Campidoglio con l’assessore Massimo Colomban nel ruolo di coordinatore del gruppo di lavoro sulle società partecipate Ama, Atac e Acea. Cambio anche nella governance, con un Cda a tre. Si punta quindi sulla formula di gestione collegiale invece di quella attuale monocratica.

CALDO, DOMANI E MERCOLEDI' BOLLINO ROSSO IN 16 CITTA'

Tra domani e mercoledì saranno 16 le città contrassegnate dal Bollino rosso del ministero della Salute per il caldo eccessivo, praticamente l’intera penisola dal Nord al Sud. In coincidenza dell’arrivo della quinta ondata di caldo africano, si comincerà domani con Roma, Frosinone, Pescara e Campobasso, alle quali dopodomani si aggiungeranno altre 12 città: Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Firenze, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Rieti e Viterbo. Ferrara conquista oggi, tra i capoluoghi, il record della temperatura percepita: 46 gradi.

DELITTO GAY, IL CORPO FATTO A PEZZI E MURATO IN UN GARAGE

E' stato fatto a pezzi e cosparso di acido il corpo di Vincenzo Ruggiero, l’attivista gay ucciso il 7 luglio nel Casertano. Il cadavere è stato trovato dai carabinieri di Aversa in un garage adibito ad autolavaggio nel quartiere Ponticelli di Napoli. Reo confesso dell’assassinio per gelosia è Ciro Guarente, fermato sabato con l’accusa di omicidio premeditato e occultamento di cadavere. Ruggiero è stato ucciso, poi il suo corpo è stato sezionato per essere seppellito più agevolmente. Gli inquirenti ora non credono più alla versione di Guarente che aveva detto di aver ucciso Ruggiero durante una lite e di averne poi gettato il cadavere in mare. Oggi nuovo interrogatorio e autopsia.

VANDALI DA MAURO CORONA, L’ARTISTA LI INSEGUE CON L’ACCETTA

Di notte mandano in frantumi la vetrata dello studiolo dove scrive e scolpisce il legno e lui li insegue con l’accetta. Protagonista della vicenda è Mauro Corona, l’artista che vive e lavora a Erto e Casso. Nella notte tra sabato e domenica, ignoti vandali hanno usa una scultura in bronzo che era davanti alla bottega, per rompere la vetrata. Lo scrittore stava riposando, ma dopo l’accaduto li ha inseguiti impugnando un’accetta. "Se li avessi presi ci sarebbero stati tre morti. Li ho rincorsi ed ero armato, ringrazio Sant'Antonio per non essere riuscito a raggiungerli, perché li avrei ammazzati senza pietà", ha detto.

ADDIO A JEANNE MOREAU, L’ICONA DELLA NOUVELLE VAGUE

Addio all'icona della Nouvelle Vague: Jeanne Moreau è morta a Parigi all'età di 89 anni. Nel corso della sua carriera l'attrice premio Oscar ha lavorato con i più grandi registi francesi e internazionali. La sua filmografia conta oltre 130 interpretazioni, senza considerare il teatro che cominciò appena maggiorenne, a 19 anni, con i primi passi alla Comédie-Française.