L'Italia non arretra su Stx: "Vogliamo il controllo"

L'affare Stx non si sblocca. L’incontro del ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire con Pier Carlo Padoan e Carlo Calenda su Fincantieri non ha modificato le posizioni. Per Padoan «non è possibile accettare» una ripartizione 50 e 50 e su questo rimarremo fermi», fissando al 27 settembre il termine per colmare le differenze. Anche Calenda che invita alla «fiducia reciproca», l’obiettivo è una conclusione che rispetti gli accordi su Stx. Il ministro francese ha mantenuto una linea più cauta: «Sono convinto che dobbiamo rafforzare la cooperazione tra Italia e Francia. Abbiamo una difficoltà e opinioni diverse su Stx ma troveremo una soluzione adeguata», ha detto dopo aver ribadito la linea di un patto tra azionisti al 50 e 50 tra partner italiani e francesi, con la piena guida dei cantieri di Saint Nazaire al gruppo italiano.

UE, PORTI ITALIANI NON GARANTITI PER ONG SENZA FIRMA CODICE

La Commissione europea spinge sulle ong che non hanno firmato il codice: quelle che non hanno accettato non si avranno la garanzia di portare i migranti salvati nei porti italiani, se l'area in cui sono stati soccorsi non è quella di competenza italiana. Il ministro della Difesa, Roberta Pinotti, durante l’ informativa alle commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato ha spiegato che «non si profila alcuna lesione alla sovranità libica». Oggi otto cadaveri sono stati recuperati a bordo di un gommone carico di migranti diretto dalla Libia verso l’Italia durante le operazioni di soccorso coordinate dalla Guardia costiera italiana.

ITALIA ROVENTE, BOLLINO ROSSO GIOVEDI' PER 26 CITTA'

L'intera penisola è nella morsa del caldo africano: giovedì saranno 26 le città con il bollino rosso, praticamente tutta Italia con la sola eccezione di Genova. La punta massima si è registrata oggi in Sardegna: a Capo San Lorenzo la temperatura percepita è stata di 50 gradi. Termometro bollente anche a Napoli dove i gradi avvertiti sono 49, a Ferrara (48). Al caldo si sono sommati disagi negli aeroporti di Linate e Malpensa con ritardi nei voli per un’assemblea spontanea generale dei lavoratori di società che forniscono i servizi a terra.

STOP AI VITALIZI AL SENATO, SI RIACCENDE LO SCONTRO PD-M5S

L'Aula del Senato dice no alla deliberazione di urgenza al Ddl sui vitalizi. La proposta arrivata da M5S è stata dunque bocciata. E le reazioni non si sono fatte attendere: se per Luigi Zanda l’urgenza ad agosto è un bluff, sul suo blog Beppe Grillo scrive: «Voltafaccia Pd, faremo i nomi». Mentre per Luigi Di Maio «Niente è peggio dell’ipocrisia del Pd, ma non finisce qui». La Lega è a favore della richiesta di urgenza e Matteo Salvini tuona: «Pd rinvia, vergogna!».

MAZZILLO RIMETTE LE DELEGHE AL PATRIMONIO A ROMA

Nuovi problemi per la giunta Raggi a Roma. L’assessore al Bilancio Andrea Mazzillo, depositario fino a questo momento della delega al Patrimonio, ha comunicato di rinunciarci «preso atto dell’intenzione della sindaca di nominare altri due assessori, uno con delega ai lavori pubblici e l’altro al Patrimonio e politiche abitative, senza avermi informato».

SVOLTA AUTORITARIA IN VENEZUELA, ARRESTATI LEADER OPPOSIZIONE

Svolta autoritaria in Venezuela dove, nel cuore della notte, due leader dell’opposizione che erano agli arresti domiciliari sono stati portati via da agenti dei Servizi di intelligence. Successivamente il Tribunale Supremo di Giustizia (Tsg) venezuelano ha annunciato la revoca degli arresti domiciliari concessi ai due leader, Leopoldo Lopez e Antonio Ledezma, per aver violato le condizioni fissate al momento della loro scarcerazione. Il premier Paolo Gentiloni twitta: «Venezuela. Arresto dei leader dell’opposizione inaccettabile. Italia impegnata contro rischio dittatura e guerra civile». Sul tema, interviene anche Antonio Tajani: «ingiustificati gli arresti degli oppositori».

UCCIDE FIDANZATA E PORTA CADAVERE IN AUTO ALLA POLSTRADA

Ha confessato di aver strangolato la propria fidanzata Francesco Mazzega, 34 anni, di Spilimbergo (Pordenone), l’uomo che si è presentato stamani alla caserma della Polstrada di Palmanova con il cadavere della ragazza a bordo della propria automobile. La vittima si chiamava Nadia Orlando, 21 anni, di Dignano (Udine). «Temo di aver commesso un omicidio», ha detto Mazzega, quando ha suonato al citofono della Polizia, dopo aver vagato per tutta la notte per il Friuli, con il cadavere della fidanzata al fianco.

EIACULARE SU ABITI DONNA SENZA TOCCARLA NON E’ VIOLENZA

Masturbarsi in autobus, eiaculando sugli abiti della donna oggetto dei propri desideri, ma senza toccarla, è «un mero atto osceno». E non si qualifica come violenza sessuale. Lo scrive il gip di Torino, una donna, che ha respinto la richiesta della custodia cautelare avanzata dal pm per un marocchino immortalato dalle telecamere di sicurezza di un autobus. Nel filmato si vede l'uomo masturbarsi vicino ad una giovane passeggera.