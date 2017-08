Bagarre sui vitalizi, la Boldrini espelle Di Battista

BOERI-MONTECITORIO, BOTTA E RISPOSTA SUI DATI ALL’INPS Bagarre alla Camera sui vitalizi. Alessandro Di Battista del M5s è stato espulso dall’Aula dalla presidente Laura Boldrini: 'Intervento non pertinente, toni inaccettabili'. Aveva chiesto la parola per un richiamo al regolamento mentre si discuteva il bilancio della Camera. Intanto, botta e risposta tra Boeri e Montecitorio sui dati dei contributi versati dai parlamentari. Non renderli noti è 'un regalo all’anti-parlamentarismò, dice il presidente dell’Inps. 'Sono pubblici, l’istituto non ha competenza istituzionale a conoscere i dettagli', replicano i deputati Questori.

L’ITALIA AVVERTE MACRON, 'INTRANSIGENTI SULLA GOLDEN SHARE'

CALENDA IN PARLAMENTO, 'FERMI SU STX, ISTRUTTORIA SU VIVENDI' 'Applicheremo con intransigenza le regole sulla golden share e proporremo una norma antiscorrerie per le aziende quotate'. E' il monito alla Francia del ministro dello Sviluppo Carlo Calenda, che riferisce alla Camera sul caso Fincantieri-Stx. Il primo esempio di intransigenza, la decisione del governo di avviare un’istruttoria su Tim per verificare gli assetti e gli obblighi di Vivendi. Su Stx, 'il governo manterrà la linea della fermezza, ma terrà sempre aperto il dialogo con Parigi. Ci sono tutte le condizioni per trovare un accordo', dice Calenda.

'RAPPORTI CON SCAFISTI', SEQUESTRATA LA NAVE DI UNA ONG

SI' ALLA MISSIONE IN LIBIA, PATTUGLIATORE VERSO TRIPOLI E' stata sequestrata, su ordine del gip di Trapani, la motonave olandese Iuventa, che opera per il soccorso ai migranti nel Mediterraneo per la ong tedesca 'Jugend Rettet'. L’accusa è di aver portato per due volte a bordo migranti 'scortati da trafficanti libici non in situazione di pericolo'. Intanto, dopo il via libera del Parlamento alle risoluzioni sulla missione, il pattugliatore italiano Comandante Borsini è entrato nelle acque territoriali libiche diretto al porto di Tripoli. Per la prima volta quest’anno segno meno negli sbarchi di migranti in Italia: 95.215 ad oggi contro i 97.892 del 2016 (-2,7%).

CAOS ROMA, MAZZILLO RESTA MA E’ SOS BILANCIO

CASALEGGIO CON LA RAGGI. 'IO VOLONTARIO DI M5S' Andrea Mazzillo resta al suo posto nella giunta Raggi, con deleghe 'dimezzatè in quanto non è più responsabile di casa e patrimonio, ma rimane assessore al Bilancio. E’ l’esito del lungo e teso confronto di ieri sera. Intanto Davide Casaleggio conferma l’appoggio del Movimento alla sindaca di Roma che 'è pienamente autonoma in tutte le sue decisionì. E di lui dice: 'il mio ruolo? Volontario che supporta il Movimento. Non ho cariche elettive, il mio sostegno è dato gratuitamente'.

VIOLENTATA DAL BRANCO A 15 ANNI, 4 SONO MINORENNI

ADESCATA DA UN AMICO. POI RACCONTA TUTTO AI GENITORI Una 15enne barese è stata violentata a turno da un gruppo di 5 ragazzi, alcuni suoi coetanei, nella tarda serata di ieri all’interno dell’area portuale di Bari, a ridosso della città vecchia. Avrebbe subito violenza da quattro minorenni e da un maggiorenne. Identificati, non hanno risposto alle domande dei carabinieri. La vittima, adescata dall’ex fidanzatino, conosceva gli aggressori e ha raccontato tutto ai genitori.

TRUMP FIRMA LE SANZIONI ALLA RUSSIA

NUOVA GAFFE, 'CASA BIANCA UNA CATAPECCHIA' Donald Trump ha firmato il pacchetto di sanzioni alla Russia che comprende misure anche verso Iran e Corea del Nord. Il testo era stato approvato dal Congresso a larghissima maggioranza. Intanto nuova gaffe del presidente che avrebbe detto ai membri del suo club di golf di Bedminster che la 'Casa Bianca è una catapecchia', spiegando che per questo nei fine settimana va via da Washington.

VERSO IL PICCO DEL CALDO, +15% NEI PRONTO SOCCORSO IN CITTA'

L’EMERGENZA SICCITA', 11 REGIONI VERSO LO STATO DI CALAMITA' Ondata di caldo record sull'Italia, saranno 26 da domani le città con il bollino rosso. Le temperature su livelli record fino all’inizio della prossima settimana. Nelle grandi città +15% di richieste al pronto soccorso. Sono 11 al momento le Regioni che si apprestano a richiedere lo stato di calamità a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche, ha detto il ministro delle Politiche agricole Maurizio Martina in audizione in commissione Ambiente alla Camera.

NEYMAR AI SALUTI, PSG LO ASPETTA. MA IL BARCA NON FA SCONTI

AFFARE DEL SECOLO, L’UEFA VIGILERA' SUL FAIR PLAY FINANZIARIO Adesso è certo. Neymar non ha resistito alle lusinghe arabe e diventa protagonista dell’affare del secolo nel mondo del calcio. Il Paris Saint Germain pagherà la clausola di 222 miliardi e presenterà il giocatore nel fine settimana, ha rivelato l’agente dell’asso brasiliano. Ma sul fair play finanziario, apparentemente aggirato, non si deroga: il trasferimento di Neymar è sotto la lente dell’Uefa che assicura all’ANSA vigilanza sul rispetto delle regole.