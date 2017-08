Libia , la guerra delle Ong

A terra l’equipaggio della nave tedesca accusata di accordarsi con gli scafisti per il traffico di migranti. Sequestrati tutti i pc. L’indagine resta a Trapani. Jugend Rettet si difende, ma è rabbia sui social. Pressing Ue sulle regole per le ong. Firma la Sea-Eye, per ora sono 4 i sì. Dopo le minacce del generale Haftar, in Libia torna in scena Said Gheddafi, figlio del colonnello: "L'Italia ha nostalgia del colonialismo fascista", dice. Nel mare tra Libia e Tunisia, intanto, un peschereccio di Mazara del Vallo è stato assalito da una motovedetta tunisina, in acque internazionali. E’ intervenuto un elicottero della Marina militare che, con manovre dissuasive, ha indotto il mezzo tunisino ad allontanarsi.

NASCONDE I BIGLIETTI PIU' ECONOMICI, MAXI-MULTA A TRENITALIA

Multa da 5 milioni di euro per Trenitalia. L’Antitrust sanziona con il massimo edittale la società ferroviaria per l’esclusione dai propri sistemi di prenotazione di alcune soluzioni sui treni regionali, "generalmente più economiche". Per il Garante "l'insieme di soluzioni di viaggio" proposte nei self-service e nelle app "omette numerose soluzioni con treni regionali, alterando in questo modo la sceltà dei viaggiatori". "Ora i rimborsi", dicono le associazioni dei consumatori.

"NAPOLITANO DOVREBBE ESSERE PROCESSATO", UN CASO SU SALVINI

"Napolitano andrebbe processato, non intervistato", dice Matteo Salvini sul colloquio dell’ex capo dello Stato con Repubblica. E scoppia un caso, con la maggioranza (Pd, Ap, Svp) che si schiera con il presidente emerito, mentre Lega e settori di Fi sostengono Salvini. "Grazie della solidarietà, sono attacchi inauditi", dice Napolitano. Intanto, tornano a parlarsi Roberto Speranza e Giuliano Pisapia dopo l’incontro fatto saltare dall’ex sindaco di Milano, "per dare gambe e fiato alle idee emerse in questi mesi". L’obiettivo è "una grande assemblea democratica" a ottobre.

MORFINA AL NEONATO "ROGNOSO", INFERMIERA ARRESTATA A VERONA

Un’infermiera di Verona è stata arrestata con l’accusa di aver somministrato morfina ad un neonato senza necessità terapeutiche né prescrizione medica, causandogli una overdose e provocandogli un arresto respiratorio. Secondo gli investigatori, la donna aveva definito il neonato "rognoso" mentre lo teneva in braccio davanti alle colleghe. Una ha detto che l’infermiera le aveva confidato di fare abituale uso di morfina e benzodiazepina, dandola ai neonati per bocca o naso per farli stare tranquilli.

"VITTORIO EMANUELE HA COLPA PER LA MORTE DI HAMER"

Vittorio Emanuele di Savoia "è responsabile" per la morte del giovane Dirk Hamer sull'isola di Cavallo nel 1978. Anche se è stato assolto in Francia dall’accusa di omicidio volontario. Per questo non è diffamazione dire che "ha ucciso" tanto più che quella morte avvenne in una sparatoria a cui partecipò Savoia, al di fuori di ogni ipotesi di legittima difesà e sulla quale, intercettato, "rese una confessione". Lo ha stabilito la Corte di Cassazione confermando l’assoluzione dell’ex direttore di Repubblica Ezio Mauro e di un giornalista dall’accusa per aver definito il principe "quello che usò con disinvoltura il fucile all’isola di Cavallo, uccidendo un uomo".

LASCIA ESSELUNGA (CON 75 MILIONI) LA SEGRETARIA DI CAPROTTI

Lascia Esselunga Germana Chiodi, 69 anni (per 50 in azienda), storica segretaria personale di Bernardo Caprotti, custode di archivio e segreti di famiglia. In pensione dal 2008, lavorava ancora come consulente. In pubblico lei e il fondatore si erano sempre dati sempre del lei, ma Caprotti le aveva dedicato un passaggio intero nel testamento con cui le destinava metà dei suoi risparmi: 75 milioni di euro.

CALDO SENZA PRECEDENTI, 54 GRADI PERCEPITI IN CAMPANIA

Caldo senza precedenti sull'Italia. Nuovo record a Grazzanise, in Campania, dove la temperatura percepita ha raggiunto i 54 gradi per effetto dell’umidità. Roventi anche Ferrara (50 gradi), Marina di Ginosa in Puglia (49) e Guidonia nel Lazio (48). A Forlì, Rimini, Latina, Capo Carbonara in Sardegna il termometro ha raggiunto 47 gradi. In Lombardia, ozono oltre la soglia di allarme.

NEW YORK TIMES CONTRO VENEZIA, "COSI' DIVENTA DISNEYLAND"

Il turismo come la marea. Sommerge Venezia, la trasforma in una "Disneyland sul mare". E’ l’accusa lanciata dal New York Times sul "grande male" che affligge la città sulla laguna. Dopo il Guardian che se l’è presa con le emissioni delle navi da crociera, il quotidiano americano scrive di un centro storico che perde la sua identità. "Giusto parlare dei problemi, ma guai a fare inutile allarmismo", replicano i veneziani.