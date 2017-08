Il vice di Serraj contro la missione italiana: "Intervenga l'Onu"

Arriva da Tripoli un attacco alla missione delle navi italiane. Il vice del premier Sarraj, Fathi Al-Mejbari, chiede all’Italia di "cessare immediatamente la violazione della sovranità libica" e chiede l’intervento del Consiglio di Sicurezza dell’Onu. Per il sito della tv LibyaChannel, "Al-Mejbari ha anche chiesto alla Lega Araba e all’Unione Africana di esprimersi al riguardo". Viene intanto dall’Onu l’allarme sulle condizioni dei profughi in Libia: "Non ci sono centri, ma carceri orribili", dice Vincent Cochetel, inviato speciale dell’Unhcr per la rotta del Mediterraneo Centrale.

IL PD SUONA IL GONG, LEGGE DI BILANCIO POI FINE LEGISLATURA

Prima la legge di Bilancio, poi la fine della legislatura. Il Pd, attraverso il capogruppo Ettore Rosato, suona il gong per il Parlamento. "Senza entrare nelle prerogative del presidente della Repubblica - dice - penso che dopo il via libera alla legge di bilancio la legislatura sia ragionevolmente finita". Intanto, la Procura di Roma apre due fascicoli sulle presunte segnalazioni all’Atac e sull'operato dell’Ipa, l’istituto di previdenza e assistenza per i dipendenti di Roma Capitale. Iniziativa chiesta dalla sindaca Virginia Raggi che intanto ha varato il rimpasto di Giunta, nominando Margherita Gatta ai Lavori pubblici e Rosalba Castiglione alla Casa. Andrea Mazzillo resta per ora assessore al Bilancio.



D-DAY DELLA COSTITUENTE IN VENEZUELA, VATICANO CONTRO MADURO

E' il d-day della Costituente a Caracas. La Santa Sede chiede al regime del presidente Maduro di "assicurare il pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali" e di sospendere l'Assemblea appena eletta perché "invece di favorire la riconciliazione fomenta un clima di tensione". Attesa per la giornata una mexi-manifestazione di protesta.

CALDO A 55 GRADI. SALTA L’ARIA CONDIZIONATA, UFFIZI CHIUSI

Bollino rosso in 26 città per il caldo record. In Campania il picco, fino a 55 gradi percepiti. Ma sono bollenti anche Puglia e Sardegna, e a Roma è la settimana più calda di sempre. L’afa manda in tilt il sistema d’aria condizionata della Galleria degli Uffizi a Firenze, costretta a chiudere per riaprire solo domani. Il caldo rende "forni crematori" le roulotte dei terremotati a Castelsantangelo sul Nera, nelle Marche.

UCCIDE MOGLIE E FIGLIO, BRUCIA LA CASA E SI SUICIDA

Ha ucciso la moglie di 73 anni e il figlio di 48, ha dato fuoco alla casa e si è suicidato con un colpo di pistola in mezzo alla strada in pieno centro a Ferrara. L’uomo, un artigiano di 77 anni, ha compiuto il gesto nel giorno in cui l’ufficiale giudiziario doveva sfrattare la sua famiglia dall'abitazione. Tragedia anche vicino Perugia, dove un imprenditore si è suicidato nella sua azienda perché, ha scritto in un biglietto, non riusciva più a pagare gli stipendi ai suoi operai.

VIOLENTANO PER UN ANNO UNA 16ENNE, DUE ARRESTI A BARI

Avrebbero violentato una 16enne con disagio socio-ambientale per più di un anno, costringendola a subire atti sessuali in garage e in campagna e a vedere in loro compagnia film pornografici. Per il reato di violenza sessuale aggravata i Carabinieri di Bari hanno arrestato un 69enne e un 45enne. La Procura impugnerà la decisione del gip di concedere gli arresti domiciliari e farà appello chiedendo la detenzione in carcere.

TREGUA D’AGOSTO SULLE CARTELLE DEL FISCO, PRECOMPILATA +18%

Tregua d’agosto per il fisco. Congelate 469.915 cartelle e avvisi da notificare tra il 7 e il 20 agosto da parte della neonata Agenzia delle Entrate-Riscossione. La decisione non riguarderà 14.500 atti considerati "inderogabili" e che quindi saranno comunque inviati. Aumentano intanto le dichiarazioni dei redditi precompilate, +18% nel 2017. Mentre la nuova legge sulla concorrenze introduce novità per i cellulari: si potrà cambiare gestore anche via web e sono previste nuove garanzie per gli utenti sul telemarketing.

LA SCELTA DI CUORE DI NEYMAR, "A PARIGI CERCO LA FELICITA'"

"Sono molto felice per questa nuova sfida. Ho fretta di cominciare a giocare, il mio cuore ha orientato la mia decisione e mi ha portato quI". Si presenta così in conferenza stampa Neymar, accolto a Parigi come un capo di Stato. "Non sono mai stato mosso dai soldi. Quello che cerco è la mia felicità e quella della mia famiglia", ha assicurato l’asso brasiliano. E intanto, a poche ore dalla messa in vendita su Internet, è già andata esaurita la sua nuova maglia con i colori del Psg.