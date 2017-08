Inchiesta sulle Ong, Msf nel mirino

Anche Medici senza Frontiere è nell’inchiesta sulle ong per il traffico di migranti. "Vecchie accuse, nessuna Procura ci ha contattato", replica l’associazione. Mentre Famiglia Cristiana avverte su un legame tra l’indagine su Iuventa e l’operazione anti-migranti della destra di Defend Europe. La guardia costiera libica fa sapere intanto di avere "salvato e arrestato" 826 migranti, tra cui anche bambini, a nord di Sabrata. Erano su 3 gommoni e 2 barche di legno. "Sono stati affidati all’organismo di lotta alla migrazione clandestina". Dalla Libia arriva anche un apprezzamento per la missione italiana: "Aiuterà ad aumentare le capacità tecniche per poter contare sulle nostre forze, non solo sull'emigrazione illegale, ma anche per difendere la nostra sovranità", dice il portavoce della Marina di Tripoli.

COREA DEL NORD, GLI USA PRONTI ALLA GUERRA PREVENTIVA

"Gli Stati Uniti sono pronti a tutte le opzioni per contrastare la minaccia nucleare rappresentata dalla Corea del Nord, compresa quella di una guerra preventiva", ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale americano McMaster in una intervista alla Mnsbc. Alle Nazioni Unite la proposta americana di pesantissime sanzioni per Pyongyang attraverso il taglio per un miliardo di dollari (un terzo del totale) dell’export del regime di Kim Jong Un.

RIMOSSA LA PM ANTI-MADURO, IL MERCOSUR SOSPENDE CARACAS

La Costituente venezuelana rimuove la procuratrice Luisa Ortega, ostile al presidente Maduro. Il Mercosur, il mercato economico comune dell’America Latina, sospende in modo indefinito il Venezuela per il mancato rispetto della "clausola democratica". Precipita la situazione dopo l’insediamento dell’Assemblea voluta del presidente chavista. Ortega è stata rimossa dopo una sorta di assedio della guardia nazionale al suo ufficio, la procuratrice generale ha anche denunciato di essere stata "aggredita" mentre cercava di entrare.

SINDACA PD DEL FERRARESE, PIU' TASSE A CHI OSPITA MIGRANTI

Tasse più alte a chi ospita migranti, controlli fiscali e verifiche delle condizioni degli alloggi: li ha annunciati Alice Zanardi, sindaca Pd di Codigoro nel Ferrarese a partire da lunedì, dopo controlli di Ausl, Polizia Municipale e Ufficio tecnico del Comune su abitabilità e rispetto delle normative sanitarie. Matteo Salvini la chiama nella Lega ("Cosa ci fai nel Pd?", dice), ma lei frena: "Era solo una provocazione. Ma in un mese siamo passati da 58 a 110 profughi e la comunità lamenta un disagio".

BOMBA D’ACQUA A CORTINA, UNA DONNA MUORE SOTTO UNA FRANA

Una donna è morta travolta con la sua auto da una frana a causa di una bomba d’acqua nella notte a Cortina d’Ampezzo. Carla Catturani, 60 anni, medico in pensione, stava tornando a casa per il maltempo. La donna, alla guida della sua auto, stava attraversando un ponte quando è piombata sulla strada la massa di detriti che l’ha trascinato via. Altra tragedia sul Lago d’Iseo, dove due giovani ghanesi di 23 anni sono morti dopo aver salvato in acqua una ragazza in difficoltà: rianimati sul posto, il decesso è avvenuto in ospedale a Brescia.

RAPISCE UNA MODELLA DI 20 ANNI, "LA METTO ALL’ASTA SUL WEB"

Ha ha rapito una modella inglese di 20 anni, facendola arrivare a Milano con l’offerta di un servizio fotografico. Dopo averla drogata, l’ha segregata dall’11 al 17 luglio e l’ha messa all’asta sul web per 300mila euro in bitcoin, sotto la minaccia di "venderla" per fini sessuali. Il sequestratore è un 30enne polacco residente in Gran Bretagna, incensurato, che dice di far parte del 'Black death group', una organizzazione del dark web, l'area oscura e illegale della Rete. Un mitomane per la Polizia che l’ha arrestato quando, non avendo ottenuto il riscatto, dopo sette giorni ha liberato la ragazza portandola al Consolato britannico di Milano.

FERMO 2 ORE SOTTO IL SOLE, L’ODISSEA DEL MILANO-MARSIGLIA

Un guasto al locomotore tra Voghera e Tortona. E’ rimasto per 2 ore fermo sotto il sole il treno 35049 Milano-Marsiglia di Trenitalia con circa 500 passeggeri, che hanno denunciato il caldo insopportabile nei vagoni. Dopo lo stop, il convoglio è riuscito ad arrivare a Tortona dove ha atteso un locomotore di soccorso. L’odissea per i viaggiatori nel giorno del bollino nero per l’esodo verso le vacanze sulle autostrade tra lunghe code e temperature record.

ADDIO A TETTAMANZI, "L'ARCIVESCOVO DEGLI ULTIMI"

E' morto a 83 anni, dopo una lunga malattia, il cardinale Dionigi Tettamanzi. "Arcivescovo degli ultimi" nel suo incarico a Milano dal 2002 al 2011. Il Papa lo ricorda come "pastore sollecito, totalmente dedito alle necessità e al bene dei sacerdoti e dei fedeli tutti, con una peculiare attenzione ai temi della famiglia, di matrimonio e bioetica, dei quali era esperto".