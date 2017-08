Maltempo al Nord, tre morti sulle Alpi

VITTIME IN FRIULI, NEL BELLUNESE, SULLA MARMOLADA Ondata di maltempo con almeno tre morti al Nord. Un albero è caduto per un violento temporale sulle tende del raduno europeo delle 'Famiglie Arcobaleno' nella Val Tramontina, in Friuli. Una chiamata al 118 ha segnalato un morto. Un altro albero, sradicato dal vento, si abbatte su una sagra a Marziai, nel Bellunese, e fa un altra vittima. Un turista emiliano è stato ucciso da un fulmine sulla ferrata della Marmolada. Una barca con 2 persone a bordo si è capovolta nel Garda, una è dispersa. In Val Pusteria forti temporali su Braies e Dobbiaco. Un treno regionale per San Candido bloccato da una frana con 80 passeggeri a Valdaora. Fitta grandinata sull'alta Val Brembana. Danni a Selvino per una tromba d’aria.

REPRESSA UNA RIVOLTA DEI MILITARI CONTRO MADURO, 7 ARRESTI

I RIBELLI, 'NO ALLA TIRANNIA'. DISPERSA UNA MANIFESTAZIONE Repressa dal regime chavista la rivolta di alcuni soldati nella base Forte Paramacay a Valencia, nello stato di Carabobo. Sette militari sono stati arrestati. La rivolta era guidata dal capitano Juan Caguaripano, che già nel 2014 aveva invitato a sollevarsi contro chi voleva fare dell’esercito 'il braccio armato di un partito'. Gli insorti si erano dichiarati 'in legittima ribellione contro la tirannia assassina di Maduro per salvare il paese dalla distruzione'. Una manifestazione di protesta intorno alla base è stata dispersa.

ATTACCO DURANTE LA MESSA IN NIGERIA, ALMENO 8 MORTI

FEDELI UCCISI DA KILLER CON I VOLTI COPERTI DA MASCHERE Attacco durante la messa della domenica nella chiesa cattolica di Saint Philips a Ozubulu, nel sud della Nigeria. Uomini armati, con i volti coperti da maschere, hanno colpito decine di fedeli. I morti sarebbero 8 per la polizia e 18 i feriti, ma fonti citate dai media locali hanno parlato di 100 tra morti e feriti.

NUOVA LINEA SULLE ONG. MSF, 'ORA CI COINVOLGONO MENO'

LA LIBIA SALVA E RIPORTA A TRIPOLI ALTRI 139 MIGRANTI Dopo la mancata firma al codice delle ong 'non siamo più i primi ad essere chiamati per i soccorsi. Lavoreremo meno, ma siamo sempre a disposizione'. Michele Trainiti, capo progetto Sar di Medici senza Frontiere, spiega all’ANSA le nuove modalità operative, dopo che una nave della ong ieri notte non è potuta entrare in porto a Lampedusa con i migranti, ma è stata raggiunta a 33 miglia dalla costa dalla Guardia costiera per il trasbordo. Intanto, nuova operazione della guardia costiera Libica al largo di Zawia: 139 migranti, tra cui 3 bambini sono stati salvati e riportati a Triboli per essere 'consegnati all’organismo di lotta all’immigrazione clandestina.

SI STUDIA INTERVENTO GIOVANI, MANOVRA VERSO I 20 MILIARDI

IPOTESI 2 MILIARDI PER TAGLIO DEL CUNEO, 1,6 PER LA POVERTA' La manovra viaggia verso i 20 miliardi. Il governo sta studiando un intervento per abbassare il costo del lavoro dei giovani che avrebbe un impatto di 2 miliardi. Mentre per il reddito di inclusione servono 1,6 miliardi nel 2018 e 4-5 miliardi nel triennio. Altri 2 miliardi per i contratti pubblici, 6-7 per disinnescare l’aumento dell’Iva e 3 per le spese indifferibili. Resta da quantificare l’entità dell’intervento sulle pensioni al centro della trattativa tra governo e sindacati.

MOTOMONDIALE, A BRNO VINCE MARQUEZ, ROSSI E’ QUARTO

PEDROSA E’ SECONDO, VALENTINO SBAGLIA IL CAMBIO GOMME Marc Marquez ha vinto il Gran Premio della Repubblica Ceca, decimo appuntamento del motomondiale, sul circuito di Brno. Il pilota Honda ha preceduto i connazionali Daniel Pedrosa (Honda) e Maverik Vinales (Yamaha). Quarto Valentino Rossi, anche lui su Yamaha, e sesto Andrea Dovizioso (Ducati). La gara del campione di Tavullia è stata compromessa da un errore sui tempi del cambio gomme quando era in testa dopo 10 giri. Con la vittoria a Brno, Marquez allunga in testa alla classifica del mondiale. Ora ha 154 punti, +14 su Vinales, +21 su Dovizioso, +22 su Rossi.

SCOPERTA A BETSAIDA, LA CITTA' DEGLI APOSTOLI

SCAVI ALLA CONFLUENZA FRA GIORDANO E MAR DI GALILEA Il villaggio dei pescatori di Betsaida, luogo di nascita degli apostoli Pietro, Andrea e Filippo, è stato forse finalmente localizzato dopo decenni di ricerche. Nei secoli la sua esatta ubicazione era andata perduta. Ora esperti dell’istituto Kinneret di archeologia della Galilea ritengono di essere entrati nel suo perimetro dopo aver trovato reperti del I, II e III secolo nel lembo di terra alla confluenza fra il Giordano e il Mar di Galilea.

ADDIO AL MAESTRO CANFORA, RE DELLA MUSICA DEGLI ANNI '60

DA DA-DA-UN-PA A STASERA MI BUTTO, HA FATTO BALLARE L’ITALIA E' morto a 92 anni il maestro Bruno Canfora, direttore d’orchestra e personaggio di grandi spettacoli tv degli anni '60. Compositore e arrangiatore, ha fatto ballare l’Italia del boom con brani e sigle di programmi entrati nella storia della musica italiana. Sue, tra le tante, Da-da-um-pa e La notte è piccola per noi per le gemelle Kessler, oltre a Stasera mi butto per Rocky Roberts. Con l’orchestra della Rai è stato protagonista di programmi-cult come Canzonissima e Studio Uno.