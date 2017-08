Migranti, continua la polemica sul codice delle Ong

"Dobbiamo disciplinare il settore senza correre il rischio di una criminalizzazione indiscriminata: non può passare il messaggio, come mediaticamente in parte sta avvenendo, che le ong siano quasi una promanazione degli scafisti". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Andrea Orlando. E mentre Save the Children sottolinea che ha "Sempre agito in rispetto legge" continuano gli sbarchi: 404 sono in arrivo a Pozzallo. Nel dibattito sullo Ius Soli è intervenuto il ministro e vicesegretario del PD Martina: "E' una priorità del Pd, polemiche sono inutili" dice.

SICCITA': STATO EMERGENZA IN LAZIO E UMBRIA. ROGHI: 2 MORTI

Il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza nel territorio di Lazio e Umbria. I corpi di due persone sono stati trovati dai vigili del fuoco in una costruzione in un terreno dove si è sviluppato un vasto incendio a Tivoli. Incendi, primato Italia in Europa per numero di roghi. Seconda solo a Portogallo per estensione di territori bruciati. Appiccavano il fuoco e simulavano richieste di soccorso al 115 per guadagnare 10 euro l’ora: un’intera squadra di 15 pompieri ausiliari è indagata a Ragusa per truffa; alcuni anche per incendio. Il capo del gruppo è stato posto ai domiciliari.

SCUOLA, MINISTRA MADIA ANNUNCIA 58.000 NUOVE ASSUNZIONI

Il Cdm ha dato il via libera definitivo a nuove assunzioni nella scuola. Si tratta di 58.348 posti tra prof, presidi e personale Ata. Secondo quanto si apprende si tratta di quasi 52.000 insegnanti, oltre 6.200 unità di personale Ata e 259 presidi. Inoltre partirà la sperimentazione del diploma in soli 4 anni per 100 classi. La Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Valeria Fedeli, ha firmato il decreto che dà l'avvio ad un Piano nazionale di sperimentazione che coinvolgerà Licei e Istituti tecnici.

CONSIP: PM, INCHIESTA SU FM4 GIA' APERTA, NO NUOVO FILONE

Non c'è alcun nuovo filone di indagine sull'appalto Consip sul quale la Procura di Roma ha già avviato un’inchiesta per turbativa d’asta nel marzo scorso relativamente alla gara FM4. La relazione dell’Anac, su presunte irregolarità nell’affidamento dei lotti dell’appalto Consip da 2,7 miliardi di euro, verrà allegata agli atti dell’indagine sulla gara FM4 aperta nello scorso mese di marzo e già oggetto di attività istruttoria. Sul fronte Banca Etruria, si va verso la richiesta di archiviazione per Pier Luigi Boschi, padre di Maria Elena.E con l’accusa di fondi neri, corruzione e appalti nei settore dei rifiuti pilotati, la Guardia di Finanza ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere per il sindaco di Torre del Greco (Napoli), Ciro Borriello.

COREA DEL NORD, PRONTI A DARE UNA DURA LEZIONE AGLI USA

La Corea del Nord "è pronta a dare agli Stati Uniti una severa lezione con la sua forza nucleare strategica". Lo ha detto il ministro degli Esteri Ri Yong Ho, aggiungendo che il suo Paese non vuole usare le proprie armi nucleari contro alcun Paese "eccetto gli Usa". Poi ha aggiunto che Pyongyang non metterà "in nessun caso" sul tavolo dei negoziati il suo arsenale nucleare. Ma secondo il Segretario di Stato americano Rex Tillerson, il miglior segnale che la Corea del Nord potrebbe dare per dimostrare che è pronta a negoziare con gli Stati Uniti sarebbe quello di interrompere i lanci missilistici.

C.CONTI, COSTI RADDOPPIATI PER F35, MA RESTARE NEL PROGRAMMA

La Corte dei Conti ha reso noto che il programma F-35 "è oggi in ritardo di almeno 5 anni" e che i costi del super-caccia sono "praticamente raddoppiati". Tuttavia, "l'esposizione fin qui realizzata in termini di risorse finanziarie, strumentali ed umane è fondamentalmente legata alla continuazione del progetto" ed uscirne ora produrrebbe importanti perdite economiche. E' quanto si legge in un’analisi della Corte dei conti.

VERSO POS OBBLIGATORIO PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI

Il Pos potrebbe diventare presto obbligatorio per artigiani e commercianti. Un decreto ad hoc potrebbe partire giù a settembre. Prendono posizione le associazioni di categoria. Il Codacons ritiene il provvedimento tardivo e chiede sanzioni più dure. Bankitalia rileva che nel 2016 ci sono stati +13% pagamenti online e +14% con carte. Il Mef comunica infine che nel periodo gennaio-giugno 2017 le entrate tributarie hanno raggiunto i 205 miliardi di euro, in aumento dello 0,8% rispetto allo stesso periodo del 2016.

DOPING: DUE MESI DI STOP ALLA TENNISTA ERRANI

Sara Errani positiva al doping: la conferma arriva dall’Itf, la federazione internazionale di tennis, che dal suo sito annuncia che la tennista italiana è stata sospesa per due mesi a partire dal 3 agosto. Tornerà in campo il 3 ottobre. Intanto, nel calcio, Barcellona e Psg ai ferri corti dopo la cessione di Neymar. Il brasiliano "ha voluto andare via, ma le forme non sono state corrette: lo abbiamo segnalato all’Uefa". Così Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona.