Libia, l'Onu appoggia l'Italia

Il premier Gentiloni riceve a Palazzo Chigi l’inviato speciale Onu per la Libia, Salamè, e chiede una "spinta decisiva" dalle Nazioni Unite per la stabilizzazione del paese africano. Per l'Onu la missione navale italiana in supporto alla guardia costiera libica è la via giusta. Alfano a sua volta spinge per un cambio di passo e affinché il Palazzo di vetro assuma la leadership dei negoziati. Tajani si schiera a favore del codice per le Ong (oggi ha firmato anche Proactiva Open Arms) e loda Mattarella per l’intervento che ha dato all’Italia una "voce unica" sull'argomento, ma Delrio tiene duro: "Se una nave di un’Ong è vicina a gente da soccorrere non posso escluderla". Il portavoce della Commissione Ue chiede "pieno coordinamento e cooperazione tra Stati membri durante le operazioni di soccorso e salvataggio".

"I MIGRANTI COME MARCINELLE", SALVINI ATTACCA MATTARELLA

Il presidente della Repubblica ricorda la strage di Marcinelle e parla degli italiani del passato che "hanno vissuto la gravosa esperienza dell’emigrazione, hanno sofferto per la separazione dalle famiglie d’origine e affrontato condizioni di lavoro non facili, alla ricerca di una piena integrazione nella società di accoglienza". Esperienze che per il Capo dello Stato sono assimilabili a quelle di "coloro che oggi cercano anche in Italia opportunità che noi trovammo in altri Paesi". Immediata la reazione rabbiosa del segretario leghista: "Paragona gli italiani emigrati ai clandestini, si vergogni! Non parla a nome mio". Il Pd contrattacca: "Cerca visibilità".

CURCIO LASCIA LA PROTEZIONE CIVILE, AL SUO POSTO BORRELLI

Il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, ha chiesto al premier Gentiloni di essere sollevato dall’incarico. In una lettera Curcio ha spiegato che il suo ruolo è "totalizzante" e richiede un impegno "senza soluzione di continuita", giorno e notte" che "per motivi strettamente personali, non sono più nella possibilità di garantire". Il capo del Governo, ringraziandolo "per la dedizione", ha promosso al suo posto il suo vice, Angelo Borrelli. L’omaggio di Delrio: "Onorato di avere lavorato con lui". Per il sindaco di Arquata è "una grave perdita".

L’OPPOSIZIONE SFIDA MADURO. MARADONA: COMBATTERO' PER LUI

L'opposizione in Venezuela ha indetto una nuova protesta nazionale contro il governo del presidente Maduro, esortando i cittadini ad uscire dalle case e dai luoghi di lavoro e invadere le strade per bloccare il Paese. L’Onu denuncia un "uso diffuso e sistematico" di forza eccessiva, detenzione arbitraria e altre violazioni dei diritti dei manifestanti e dei detenuti, Guterres invita al compromesso. Nelle ultime 24 ore altri due giovani sono stati uccisi durante le proteste di piazza; destituito e condannato un altro sindaco di opposizione, l’esercito impedisce ai deputati anti-Maduro di entrare in Parlamento. Maradona offre il suo appoggio al presidente: "Quando lo ordinerà, mi vestirò da soldato per combattere contro l’imperialismo".

ALLARME PENSIONI, "NON TOCCARE GLI AUTOMATISMI SULL'ETA'"

Interventi di legge diretti a "limitare, differire o dilazionare gli adeguamenti automatici" sulle pensioni, inclusi gli scatti di età, "determinerebbero un sostanziale indebolimento della complessiva strumentazione del sistema pensionistico italiano". E' quanto scrive la Ragioneria generale dello Stato spiegando che la previsione di requisiti minimi, come quelli sull'età, è "condizione irrinunciabile anche perché costituisce la misura più efficace per sostenere il livello delle prestazioni". E il requisito per il pensionamento di vecchiaia "verrebbe comunque adeguato a 67 anni nel 2021". Con la manovra 2017 la spesa aumenterà per la prima volta da vent'anni. L’Ocse: crescita stabile in Italia ed Eurozona.

LA MORTE DI DELL’AGLIO, SI INDAGA PER OMICIDIO COLPOSO

La procura di Modena indaga per omicidio colposo sul decesso del nuotatore Mattia Dall’Aglio, morto a 24 anni mentre si stava allenando con i pesi in una struttura vicino al comando dei vigili del fuoco. Il fascicolo è in mano al sostituto Katia Marino e ci sarebbero già uno o più iscritti. A spiegarlo è il procuratore capo di Modena Musti sottolineando che saranno inviati avvisi di garanzia in relazione all’autopsia che sarà svolta sulla salma dell’atleta "non solo per accertarne lo stato di salute, ma anche se avesse assunto farmaci di qualunque natura".

IL CALDO NON DA' TREGUA, MA SONO IN ARRIVO I TEMPORALI

Non si attenua l’ondata di caldo sull'Italia: domani saranno 17 le città con il "bollino rosso", e dopodomani il numero scenderà a 14. Con le temperature così elevate proseguono anche gli incendi: dall’inizio dell’anno sono andati a fuoco 88.537 ettari di boschi, una superficie pari a 124mila campi di calcio. Da oggi pomeriggio temporali al Nord, danni in Val d’Aosta. Domani allerta gialla in Lombardia, Piemonte e Veneto. E nel weekend è previsto un calo delle temperature al Centrosud, -10 gradi. Sul clima, le agenzie Usa smentiscono Trump: il caldo record è colpa dell’uomo.