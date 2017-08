Parigi, con l'auto travolge un gruppo di militari: 6 feriti

Parigi torna nel terrore: un’automobile ha travolto e ferito un gruppo di militari alle porte della capitale francese. Tra gli investiti, sei sono in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. La polizia ha inseguito e fermato un uomo, che sarebbe rimasto ferito dopo uno scontro a fuoco. Si tratta di un algerino che vive in Francia. Si cercano eventuali complici. La Prefettura di Hauts-de-Seine ha parlato di un 'atto volontariò e l’inchiesta è stata affidata alla Procura antiterrorismo.

RENZI SPEGNE LE POLEMICHE SUI MIGRANTI: MINISTRI BRAVI

IL LEADER PD INSISTE SUL NUMERO CHIUSO. CONTINUA IL CALO DEGLI SBARCHI

Il segretario del Pd, Matteo Renzi, raffredda il clima politico sul fronte della gestione dell’emergenza migranti. 'Nessuna polemica può oscurare i risultati di queste settimane - scrive su Facebook -, i nostri ministri, bravi e capaci, stanno facendo un buon lavorò. Per l’ex premier le altre misure necessarie sono il 'numero chiusò e 'gli investimenti in cultura pari a quelli in sicurezzà. Continua a scendere il numero dei migranti arrivati in Italia e, ormai da una settimana, il calo si attesta ad oltre il 3%.

NORD COREA, TRUMP: NOSTRO ARSENALE NUCLEARE ORA E’ PIU' FORTE

RUSSIAGATE, FBI PERQUISISCE LA CASA DEL CAPO DELLA CAMPAGNA DEL TYCOON

'Il mio primo ordine da Presidente è stato rafforzare e ammodernare il nostro arsenale nucleare. E’ ora più forte e più potente che maì. Lo afferma il presidente Donald Trump su Twitter a poche ore dalla notizia secondo cui la Corea del Nord starebbe 'considerandò un piano per colpire il territorio statunitense di Guam. Pentagono, stop minacce di Pyongyang o il regime finirà. L’Fbi ha perquisito la casa di Paul Manafort, l'ex presidente della campagna di Donald Trump: il mandato prevedeva la raccolta di documenti e altri materiali nell’ambito delle indagini sul Russiagate.

SALE LA PRODUZIONE INDUSTRIALE, +1,1% NEL MESE DI GIUGNO

DALLO SCORSO ANNO +5,3%, AL TOP DAL 2016. PER LE AUTO +19,9%

La produzione industriale accelera e cresce dell’1,1% sia nella media del secondo trimestre rispetto al trimestre precedente sia a giugno 2017 rispetto a maggio. Lo comunica l’Istat che nel trimestre precedente aveva rilevato un calo congiunturale dello 0,2%. L’aumento tendenziale, rispetto a giugno 2016, raggiunge il 5,3% nei dati corretti per gli effetti di calendario ed è il maggiore a partire dalla fine dello scorso anno. In crescita del 19,9% sull'anno precedente la produzione di autoveicoli. Nella media del secondo trimestre la crescita, rispetto al periodo precedente, è del 4,4%. Esulta il Pd, per il sottosegretario Boschi 'le riforme dei mille giorni producono risultatì.

AGGUATO NEL FOGGIANO, 4 MORTI. UCCISO BOSS A SAN MARCO IN LAMIS

IN AZIONE UN COMMANDO. TRA LE VITTIME DUE CONTADINI TESTIMONI

Quattro persone sono state uccise da colpi di arma da fuoco in un agguato compiuto a San Marco in Lamis (Foggia). Una delle quattro vittime è il presunto boss Mario Luciano Romito, di 50 anni, di Manfredonia, ritenuto dagli investigatori uno degli esponenti di spicco dell’omonimo clan. A sparare è stato un commando di 4-5 uomini che avrebbe agito prima contro un maggiolone, su cui erano a bordo le prime due vittime. Poi sarebbero stati uccisi due contadini a bordo di un Fiorino, freddati perchè testimoni involontari di quanto accaduto.



IN BERMUDA AL RISTORANTE,SINDACO VIAREGGIO INVITATO AD USCIRE

IL PRIMO CITTADINO: UMILIANTE. IL RISTORANTE: SONO LE REGOLE

Il sindaco invitato 'cortesementè a uscire da un ristorante della sua città perchè in bermuda: il locale richiede i pantaloni lunghi. E’ accaduto a Viareggio (Lucca), dove il primo cittadino, Giorgio Del Ghingaro, riferisce attraverso Facebook di un’esperienza 'un pò umiliantè e 'sgradevolè spiegando di aver avuto 'la sensazione di aver subito una piccola violenzà. Il sindaco ha poi ha cenato in un altro locale, 'senza censure sui vestitì. Il ristorante, ricordando una stretta sui controlli per il decoro decisa dal Comune di Viareggio, ha risposto: 'Deve accettare anche le regole di un localè.

ULTIMI GIORNI DI GRAN CALDO, VERSO UN FERRAGOSTO PIU' FRESCO

CONSUMI ELETTRICI TOP NEL 2017. BOOM VENDITE CONDIZIONATORI

Arriva, secondo le previsioni meteo, la fine della lunga e intensa ondata di calore e si annuncia un week end e una giornata di Ferragosto con un clima più piacevole. Sarà ancora caldo africano fino a domani ma da venerdì le temperature caleranno anche di dieci gradi. Previsti forti temporali e precipitazioni, sopratutto al Nord. L’ondata di caldo ha portato ai livelli massimi del 2017 la domanda elettrica e ad un boom delle vendite dei condizionatori d’aria: nei primi otto giorni di agosto le vendite si sono decuplicate.