La Cei sui migranti: "Si rispetti la legge, mai pretesti agli scafisti"

Ancora violenze sui migranti da parte degli scafisti al largo dello Yemen: almeno 180 persone sono state costrette a gettarsi in mare dal barcone su cui viaggiavano. Recuperati 5 corpi, ma circa 50 persone sono disperse. L’episodio segue quello di ieri, nella stessa zona, con almeno 50 migranti lasciati annegare da uno scafista. Le Nazioni Unite fanno sapere di aver salvato, da aprile, almeno 1000 persone abbandonate nel Sahara. Oggi circa 700 migranti hanno tentato senza successo un assalto al 'murò che separa l’enclave spagnola di Ceuta dal Marocco. La Cei appoggia la linea di rigore sulle Ong: si rispetti la legge, non fornire il pretesto per collaborare con i trafficanti.

LA COREA DEL NORD MINACCIA GUAM: "COLPIREMO CON 4 MISSILI"

TOKYO: PRONTI AD ABBATTERLI. SEUL: REAGIREMO AD OGNI ATTACCO

La Corea del Nord ribadisce il proposito di sferrare un attacco contro Guam, avamposto militare Usa nel mar delle Filippine, e anticipa che sta 'seriamentè valutando l’uso 'in contemporaneà di 4 missili a raggio intermedio Hwasong-12 per colpire. Il piano di attacco sarà completato a metà agosto, poi si attenderà 'l'ordine del Comandante in Capò. Il Giappone però si dice in condizione di intercettare e abbattere i missili. La Corea del Sud promette una 'forte e risoluta reazionè agli eventuali attacchi e chiede a Pyongyang di interrompere le provocazioni e tornare al tavolo negoziale. Il Pentagono rassicura: 'Nessun segno di attività imminenti da parte della Corea del Nord’.

LE IMPRESE TORNANO A CERCARE DIPENDENTI, BOOM DI POSTI VACANTI

NEL SECONDO TRIMESTRE TASSO ALLO 0,9%, IL PIU' ALTO DAL 2010

Le imprese tornano a cercare personale, con la quota di posti di lavoro vacanti, per cui le aziende sono a 'caccià di candidati, che tocca lo 0,9% nel secondo trimestre, il massimo da quando è iniziata la serie, ovvero dal 2010. E’ quanto emerge dalla stima preliminare dell’Istat, che, rispetto ai primi tre mesi dell’anno, segna +0,1 punti (dati destagionalizzati). La platea di riferimento comprende i settori dell’industria e dei servizi con almeno dieci dipendenti.

SFIDUCIATO IL SINDACO ANTI ABUSIVI CHE VIVEVA SOTTO SCORTA

E’ IMPASSE FRA I PARTITI IN SICILIA, ALLEANZE ANCORA APERTE

Angelo Cambiano, il sindaco anti-abusivi di Licata (Ag) che vive scortato perchè minacciato più volte e contro cui ci sono state diverse intimidazioni, è stato sfiduciato dal consiglio comunale. La mozione era stata presentata da 16 consiglieri comunali che gli contestano scelte sbagliate che avrebbero fatto arrivare meno risorse nelle casse comunali. 'Il vero motivo lo sanno tutti qual è, ma non hanno il coraggio di dirlò, replica Cambiano. Ancora aperto intanto il gioco delle alleanze fra i partiti in vista delle Regionali in Sicilia. Miccichè (Fi) rinvia la riunione con i suoi ed apre ad Alfano.

STRAGE DI MAFIA A FOGGIA, MINNITI AL COMITATO SICUREZZA

ROBERTI: NON E’ CRIMINALITA' DI SERIE B, VIOLENZA SPIETATA

In pieno svolgimento le indagini, con interrogatori e perquisizioni, dopo la strage di mafia avvenuta ieri a San Marco in Lamis. Il ministro dell’Interno ha partecipato alla riunione del Comitato per la sicurezza nella città pugliese, il procuratore antimafia Roberti ammonisce: 'La criminalità pugliese è considerata di serie B, ma le faide vanno avanti da 30 anni, ci sono stati 300 omicidi, e l’80% è impunito. E’ più violenta e aggressiva di mafie più organizzate come 'Ndrangheta, Cosa nostra e Camorrà. Critica anche il Comune di Foggia, ma il sindaco risponde: 'Noi in prima linea contro l’illegalita».



TRAVOLTO IN MOTO DOPO UNA LITE, SI RISVEGLIA DOPO UN MESE

CENTAURO FU FERITO IN PIEMONTE, LA FIDANZATA PERSE LA VITA

Si è svegliato dopo un mese di coma, ed è cosciente, Matteo Penna, il motociclista di 29 anni ferito in Val di Susa dal conducente di un furgone che, dopo una lite, lo travolse insieme con la fidanzata, Elisa Ferrero, di 27 anni, morta nello scontro. Scuolta anche la prognosi e dopo Ferragosto il giovane sarà trasferito all’Unità spinale del Cto per la riabilitazione. L'uomo che investì la coppia, Maurizio De Giulio, 51 anni, è in carcere con l’accusa di omicidio volontario.