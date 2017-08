Nord Corea e Usa: minacce incrociate. La guerra è sempre più vicina

Stati Uniti e Corea del Nord ancora al muro contro muro, con uno scambio di minacce continuo che fa tremare anche i mercati borsistici. Pyongyang promette che ridurrà l’America in cenere, Trump li avverte: cambiate strada, perchè le nostre misure militari sono pronte. Monito da Mosca e Pechino sul rischio di un confronto militare, Berlino dice no all’escalation, mentre il Giappone schiera i suoi missili intercettori. Fonti governative Usa all’Ap: da mesi si lavora dietro le quinte per tentare di avviare un canale di dialogo.

COLLOQUIO GENTILONI-MERKEL, SINTONIA SU MIGRANTI E LIBIA

OK AL CODICE DA UN’ALTRA ONG. LA SPAGNA LA NUOVA FRONTIERA

La Spagna nuova frontiera di migranti: dall’inizio del 2017 fino al 6 agosto, l’arrivo via mare ha raggiunto quota 8.385, ovvero è quasi quadruplicato rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La Ue: seguiamo gli sviluppi, siamo pronti a dare una mano. Il Wsj: dopo il calo degli arrivi a luglio l’Italia ora spera. Intanto, anche l’Ong Sos Mediterranee sottoscrive il codice del Viminale, è la quinta a farlo. Problemi in mare per un’avaria al motore alla nave anti-migranti, in aiuto arriva quella di un’Ong. Ricerca dell’Istituto Toniolo: per il 69,3% dei giovani italiani, i flussi migratori dovrebbero essere regolati dall’Unione Europea e non dai singoli stati membri. Contatti Gentiloni-Merkel, sintonia su migranti e Libia.

LE UOVA ALL’INSETTICIDA PREOCCUPANO ANCHE L’ITALIA

SEQUESTRO DI PRODOTTI. VIA DAI SUPERMERCATI INGLESI

Anche l’Italia è coinvolta nel caso delle uova contaminate da un insetticida, essendo uno dei 15 paesi che hanno importato dalle aziende coinvolte. Sequestrati prodotti, mai messi in commercio, provenienti da un’azienda francese che aveva usato uova di uno degli allevamenti olandesi coinvolti nell’uso del fipronil. Ministero Salute: non risultano in Italia uova o ovoprodotti contaminati. Ritiro di prodotti nei maggiori supermercati britannici.

BRUTTA GIORNATA SUL MARE, QUATTRO ANNEGAMENTI IN POCHE ORE

INQUINAMENTO, LUNGO LE COSTE 38 PUNTI SONO MALATI CRONICI

Quattro annegamenti - tre dei quali in Campania - in una sola giornata a causa di condizioni meteo avverse che hanno tradito la voglia dei bagnanti di fare un tuffo. Intanto la Goletta Verde di Legambiente fa il punto sull'inquinamento: il 40% dei campioni d’acqua di mare prelevati quest’anno lungo la costa italiana è risultato inquinato, con cariche batteriche elevate. E ci sono «ben 38 'malati cronicì, cioè punti risultati inquinati mediamente negli ultimi 5 anni». Il maltempo: al Nord si lavora per il ritorno alla normalità, ora l’allerta è al Centrosud per piogge e venti forti. Genova: un fulmine danneggia la Lanterna, l’accende il guardiano.

L'INFLAZIONE RALLENTA A LUGLIO, MA RESTA IL CARO-VACANZE

STIMA CONFERMATA. IL CARRELLO DELLA SPESA RINCARA DELLO 0,8%

L'Istat conferma la stima preliminare di un rallentamento dell’ inflazione, che scende all’1,1% a luglio, dopo l’1,2% di giugno. Rispetto al mese precedente l’indice dei prezzi aumenta invece dello 0,1%. I prezzi del cosiddetto 'carrello della spesà, calano a luglio dello 0,6% su base mensile e aumentano meno del tasso di inflazione su base annua, con una crescita dello 0,8%. L'Unione dei consumatori: rincari inaccettabili, gli italiani in vacanza non hanno beneficiato della frenata.

MAXIMULTA DELL’ANTITRUST AD ATAC, I CONSUMATORI ALL’ATTACCO

I RADICALI: REFERENDUM NEL 2018. L'ASSESSORE: RESTI PUBBLICA

Corse cancellate e mancata informazione. Le inefficienze di Atac nel mirino dell’Antitrust, con una multa da 3,6 mln all’azienda di trasporti della capitale. Soddisfatti i consumatori: Codacons chiede che ora Atac indennizzi gli utenti riducendo gli abbonamenti 2018, Altroconsumo è pronta a procedere con azioni giudiziarie. Intanto, i radicali consegnano in Campidoglio le 33 mila firme per il referendum sulla messa a gara del trasporto pubblico. L’assessore alla mobilità: aprire ai privati non è la soluzione.

CONTADINI INSEGUITI E UCCISI, L'IPOTESI ANCHE DI SCAMBIO DI PERSONA

L’AGGUATO IN PUGLIA, IL QUESTORE VIETA I FUNERALI DEL PRESUNTO BOSS

Inseguiti e giustiziati a colpi di Kalashnikov perchè avevano visto quello che nessuno avrebbe dovuto vedere. Così sono morti i due contadini di San Marco in Lamis, due fratelli, uccisi dai killer perchè testimoni dell’assassinio del presunto boss Mario Luciano Romito e di suo cognato Matteo De Palma. Ma da fonti investigative si apprende anche che potrebbero invece essere rimasti vittima di uno scambio di persona, presi forse per persone vicine a Romito. Intanto, il questore di Foggia vieta i funerali pubblici di quest’ultimo. Il pm: «C'è voluta una mattanza per ottenere attenzione, ma bene l’impegno dello Stato".