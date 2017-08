Migranti, Medici senza frontiere sospende i soccorsi in Libia

Msf sospende 'temporaneamentè l’attività davanti alla Libia. La Ong ha sottolineato che la sospensione segue la decisione della Libia di istituire una zona Sar, 'limitando l’accesso delle Ong in acque internazionalì. In una lettera al quotidiano Repubblica, la presidente della Camera, Laura Boldrini, denuncia una 'pesantissima, indiscriminata campagna di denigrazionè contro le Ong. Maurizio Gasparri, senatore di Fi, definisce 'scandalosà la difesa delle Ong da parte della Boldrini. E' cominciata la visita del generale libico Haftar a Mosca: sul tavolo il suo possibile incontro col premier Sarraj.

LA CASA BIANCA NON ESCLUDE L'OPZIONE MILITARE IN VENEZUELA

COREA NORD, XI STA CON TRUMP: BASTA ALLE PROVOCAZIONI DI PYONGYANG

Dopo gli scambi di minacce tra Stati Uniti e Corea del Nord, il presidente Usa e quello cinese Xi hanno avuto un colloquio al telefono nel quale si sono detti d’accordo sul fatto che Pyongyang deve smetterla con il suo comportamento provocatorio. I due hanno ribadito il loro impegno alla denuclearizzazione della penisola. Sul fronte della situazione politica in Venezuela, Trump non esclude l’opzione militare. Maduro chiede un colloquio telefonico col presidente Usa, ma la Casa Bianca risponde: solo quando sarà ripristinata la democrazia nel Paese, per ora ha scelto la via della dittatura.

UOVA CONTAMINATE, IN BELGIO ALLARME DAL 2016,NESSUN CONTROLLO

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA SANITA' AVVERTI' SULLA TOSSICITA' DEL FIPRONIL

L'agenzia per la sicurezza alimentare belga, l’Afsca, 'non ha organizzato controlli sistematici per rintracciare l’uso dell’insetticida fipronil nella catena alimentare, nonostante un rapporto del Consiglio superiore della sanità belga mettesse in guardia sulla tossicità del prodotto, già nel giugno 2016'. E' quanto pubblicano alcuni media in merito allo scandalo delle uova contaminate da un insetticida, che ormai coinvolge oltre metà dei Paesi dell’Ue compresa l’Italia, per alcuni prodotti già sequestrati e mai messi in commercio.

KENYATTA CONFERMATO PRESIDENTE. ESPLODE LA VIOLENZA, 24 MORTI

INDIA, 60 BAMBINI MORTI IN 5 GIORNI IN OSPEDALE UTTAR PRADESH

Esplode la violenza in Kenya, dove Kenyatta ha conquistato un secondo mandato presidenziale. Spari in varie parti del Paese: secondo le Ong sono 24, fra cui una bambina di nove anni morta a Nairobi, le persone uccise. In India sessanta bambini, fra cui molti neonati, sono morti negli ultimi cinque giorni in un ospedale dello Stato di Uttar Pradesh, nella città dove è stato eletto l’attuale governatore, Yogi Adityanath. Secondo i media, la causa sarebbe dovuta alla mancanza di bombole di ossigeno, un fatto però decisamente smentito dalle autorità ospedaliere.

TAMPONA E UCCIDE UN UOMO MENTRE GUIDA E TELEFONA, IN CARCERE

MILANO, PM CHIEDE CUSTODIA PER PERUVIANO CHE ERA ANCHE UBRIACO

A Milano un uomo è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale aggravato, per aver ucciso una persona in un incidente: guidava in stato di ebbrezza e si distraeva guardando il cellulare. A finire in manette è stato un peruviano di 34 anni che a Milano, al volante di un van, ha tamponato a velocità sostenuta una Mini Cooper d’epoca ferma al semaforo rosso, uccidendo un avvocato di 31 anni.

ALLARME DI DELRIO: ATAC RISCHIA LA SORTE DI ALITALIA, AGIRE

IL TAR BLOCCA LA DEMOLIZIONE DI UNA CASA A LICATA,C'ERA L'INGIUNZIONE DEL COMUNE

'Il diritto della mobilità ai cittadini di Roma, come anche ai milioni di turisti che la visitano e sostengono la sua economia, va garantito e per farlo ha bisogno di un’azione forte e coraggiosà: per il ministro dei Trasporti Graziano Delrio, intervistato dal Messaggero, il paragone tra Atac e Alitalia 'è purtroppo pertinentè. Il Tar ha bloccato la demolizione di un appartamento a Licata, annullando l’ingiunzione del comune che era guidato dal sindaco Angelo Cambiano, sfiduciato nei giorni scorsi dal consiglio comunale. In merito alle alleanze elettorali di Ap in Sicilia, Alfano potrebbe sciogliere riserva la prossima settimana. Forza Italia è scettica su una possibile intesa tra Pd e Ap.