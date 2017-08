Migranti, tre Ong rinunciano ai salvataggi e accusano

Arrivano a tre le Ong che hanno sospeso l’attività di ricerca e soccorso dei migranti davanti alla Libia: dopo Medici Senza Frontiere e Sea Eye, anche Save the Children annuncia di aver fermato "temporaneamente" la nave Vos Hestia, che ora si trova a Malta "in attesa di capire se ci sono le condizioni di sicurezza per riprendere le operazioni". In un’intervista a Repubblica, uno dei responsabili di Msf spiega le motivazioni: "Il problema è l’assurda e crudele linea politica del governo italiano e dell’Europa per risolvere il problema migranti".

USA: CORTEO SUPREMATISTI, BUFERA SU TRUMP PER CONDANNA "SOFT"

Bufera su Trump per la condanna soft e, dopo, tardiva, per gli scontri a Charlottesville, in Virginia, dove un’auto si è scagliata contro un corteo antirazzista uccidendo una ragazza e ferendo altre 35 persone. Sono in tutto 3 i morti alla manifestazione dei suprematisti bianchi. Il consigliere alla sicurezza nazionale definisce gli episodi come atti di "terrorismo" e da Washington arriva la risposta sulle critiche al presidente Usa per non aver condannato esplicitamente la violenza dei suprematisti bianchi: "Trump" - viene precisato - condanna "tutte le forme di violenza, intolleranza e odio". Il conducente dell’auto un 20enne dell’Ohio, è stato arrestato.

IL SINDACO DI AMATRICE: SULLE TASSE CI HANNO PRESO IN GIRO

"Sull'esenzione da tasse e contributi ci hanno preso in giro. Ho studiato il bando pubblicato dal ministero dello Sviluppo economico: non c' è quello che era stato stabilito. Ci avevano promesso l’esenzione dai contributi e dalle tasse per le imprese per due anni. E invece c'è solo un credito d’imposta. E questo non va bene". A dirlo è il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, in un’intervista al Messaggero. "O mettono a posto o io faccio la contea: faccio un regolamento grazie ai soldi delle donazioni degli italiani - spiega - e sarò io a rimborsare i contributi e le tasse per le attività del mio territorio". Domani il premier Gentiloni sarà in visita ad Arquata.

ABBATTUTO IN TRENTINO L’ORSA KJ2, AVEVA FERITO UN UOMO

Gli agenti del Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento hanno abbattuto l’orsa KJ2 attuando l’ordinanza emessa dal presidente della Provincia di Trento, per garantire la sicurezza. Il Trentino cercava l’orsa che il 22 luglio scorso aveva ferito un uomo in un bosco. L’abbattimento registra le reazioni delle associazione di protezione degli animali. Per l'Enpa il "Trentino è una terra intollerante". Condanne anche dal consigliere provinciale M5S Filippo Degasperi e dalla parlamentare Fi Michela Vittoria Brambilla.

MELONI A CAV, ALLEANZA CON ALFANO E’ TEATRINO DELLA POLITICA

"Voglio rispondere all’appello all’unità con Alfano che Berlusconi mi lancia dalle pagine de il Mattino". Lo sostiene la presidente di Fdi Giorgia Meloni, che si dice "d’accordo sul fatto che occorra costruire un centrodestra capace di rappresentare lo scontento e il cambiamento. Ma considero impossibile farlo insieme a chi governa la Sicilia insieme a Crocetta e l’Italia insieme a Renzi. Per come la vedo io, è questo il teatrino della politica che nausea gli elettori, non certo chi chiede serietà e coerenza".

BOOM DI RIMBORSI IRPEF, 20 MILIARDI AI CONTRIBUENTI

Tra fine agosto e i primi di settembre gli italiani finiranno di incassare quasi 20 miliardi di euro di rimborsi Irpef per i redditi 2016. I contribuenti che hanno chiuso la dichiarazione in credito sfiorano i 21 milioni, in costante crescita negli ultimi anni. L’importo medio restituito si aggira sui 950 euro a persona, anch''esso in aumento. E’ quanto emerge da una ricerca sulle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche di UHY Italy, network di società di consulenza fiscale.

PARLAMENTO IRANIANO AUMENTA SPESE PER PROGRAMMA BALISTICO

Il parlamento iraniano ha votato l’incremento delle spese per il programma di missili balistici e per la Guardia Rivoluzionaria, recentemente colpiti da nuove sanzioni americane. Sul fronte delle tensioni tra Stati Uniti e Corea del Nord, il direttore della Cia precisa che gli Usa non sono sull'orlo di una guerra nucleare e mette in evidenza come siano stati compiuti "progressi reali".

SPAGNA, GIOVANE ITALIANO MUORE DOPO AGGRESSIONE IN DISCOTECA

Un italiano di 22 anni è morto dopo un’aggressione in discoteca nella località turistica spagnola di Lloret de Mar. Sotto accusa sono finiti tre giovani russi, che sono stati arrestati. Due sub, un uomo di 42 anni e una ragazzina di 15 anni, sono morti nelle acque di Ischia: i due si erano immersi in una piccola grotta con fondo fangoso. A Torino un uomo si è suicidato dopo aver esploso dai colpi di pistola in centro contro una donna di 31 anni, credendo erroneamente di averla uccisa. La 31enne non è in pericolo di vita. Nel Chitwan, in Nepal, 110 hotel sono stati inondati dai fiumi e almeno 600 turisti, tra cui alcuni italiani, sono rimasti bloccati in attesa dei soccorsi, che avverranno con l’utilizzo di elefanti.