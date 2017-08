Il Pil +1,5%: è ai massimi dal 2011

Cresce il prodotto interno lordo nel secondo trimestre secondo la stima preliminare dell’Istat che vede una crescita dello 0,4% nel trimestre che diventa 1,5% rispetto allo stesso periodo del 2016, al top da 6 anni. Esulta Gentiloni: 'Meglio delle previsioni. Una buona base per rilanciare economia e lavorò. 'Il tempo è galantuomo, basta saper aspettarè, commenta Renzi. Per il ministro Padoan alla crescita 'Ora 'misure per incentivare le assunzioni dei giovanì. La Borsa di Milano vola.

ORRORE A ROMA, UNA DONNA A PEZZI NELLA SPAZZATURA

I RESTI TRA FLAMINIO E PARIOLI. L’OMICIDA E’ IL FRATELLO

E' choc a Roma per la macabra scoperta, nel giorno di Ferragosto, dei pezzi del corpo di una donna in diversi cassonetti nei quartieri Parioli e Flaminio. Una donna che rovistava nella spazzatura a scoperto le due gambe legate con del nastro adesivo da pacchi. Il fratello della vittima ha confessato il delitto dopo un interrogatorio di circa due ore. Un uomo di 62 anni è in gravi condizioni dopo essere stato colpito con una mattonella alla testa da un giovane nordafricano a Milano. Arrestato il conducente 22enne della Fiat Stilo che la notte di Ferragosto, alla periferia di Trani, ha tamponato, ubriaco, una Toyota Aygo sulla quale viaggiavano tre persone, tutte morte carbonizzate. A Bitonto (Bari), un giovane di 25 anni è stato accoltellato durante un diverbio per futili motivi.

NYT: "REGENI FU UCCISO DAI SERVIZI, L’ITALIA EBBE LE PROVE"

GOVERNO SMENTISCE. IL CAIRO APPLAUDE AL RITORNO DELL'AMBASCIATORE

Gli Stati Uniti dell’amministrazione Obama acquisirono prove che Giulio Regeni era stato rapito, torturato e ucciso dai servizi di sicurezza egiziani e avvertirono il governo Renzi. Ma da Palazzo Chigi si fa notare che nei contatti tra amministrazione USA e governo italiano nei mesi successivi all’omicidio del giovane non furono mai trasmessi elementi di fatto, nè tantomeno 'prove esplosivè. L’ambasciatore italiano Cantini torna in Egitto. L’ira dei genitori del giovane ricercatore ucciso: 'Siamo indignati, è una resa». Gentiloni li assicura: 'Cercherà la verita». Il portavoce del ministero degli Esteri del Cairo, Ahmed Abou Zeid auspica «il ritorno del turismo italiano».

GENTILONI A JUNCKER, SUI MIGRANTI SERVE MAGGIOR SFORZO DELL'UE

DALL'AUSTRIA MILITARI AL BRENNERO, IL VIMINALE: NON GIUSTIFICATI

Gentiloni richiama la Commissione Ue a «un maggior sforzo europeo per affrontare il fenomeno migratorio che ha una dimensione strutturale e riguarda l’intera Unione europea». Apprezza «la determinazione della Commissione» ma sottolinea come sia «fondamentale che gli Stati membri dell’Ue concordino di finanziare in modo significativo il fondo fiduciario Ue per l'Africa». Il ministro Minniti è ottimista: «Per la prima volta io incomincio a vedere la luce». L’Austria schiera ancora militari al Brennero. Irritazione del Viminale: decisione «sorprendente e non giustificata».

PESTATO A MORTE IN SPAGNA: VEGLIA PER NICCOLO' A SCANDICCI

ALFANO: PUNIRE I RESPONSABILI, INQUIETUDINE PER LA SCARCERAZIONE

A Scandicci una veglia in memoria di Niccolò Ciatti, il 22enne morto dopo aver subito un pestaggio in una discoteca a Lloret de Mar in Spagna. Rimessi in libertà due dei tre aggressori fermati. Il 24enne ceceno accusato di aver colpito a morte Niccolò è un atleta professionista di lotta libera. Gli avvocati della discoteca Sant Trop di Lloret del Mar chiederanno sia giudicato per omicidio. Il ministro Alfano all’omologo spagnolo Alfonso Dastis ha espresso «perplessità e inquietudine» per la scarcerazione di due dei tre ceceni.

TRAGEDIE FAMILIARI PARALLELE, DUE BAMBINI PERDONO LA VITA

INVESTITO DALL’AUTO DEL PADRE, MORTO NELL’AUTO AL SOLE

Una manovra, forse per parcheggiare, il bambino dietro l’auto con al volante il padre e finisce schiacciato da una delle ruote delle Renault Scenic. è morto così un bambino di un anno e mezzo, questa mattina all’ospedale Policlinico di Modena dove, da lunedì, era ricoverato in prognosi riservata. Una mezz'ora dentro l’auto bollente per il sole, con i finestrini tutti chiusi, è stata fatale per il bimbo di 4 anni morto oggi all’ospedale di Verona. Per gioco si era chiuso nel bagagliaio dell’auto di famiglia. Lo ha scoperto la mamma.

EBREI FATEVI LA DOCCIA, BUFERA SU UN HOTEL SVIZZERO

UFFICIO DEL TURISMO SI SCUSA PER LO "SGRADEVOLE INCIDENTE"

Uno 'sgradevole incidentè. Con queste parole l’Ufficio nazionale del turismo svizzero ha espresso il suo rammarico dopo che un piccolo hotel, il Paradies di Arosa, aveva appeso nei giorni scorsi due cartelli che invitavano i clienti ebrei a «farsi la doccia prima di entrare in piscina» ed di accedere ai congelatori delle cucine, solo in «alcuni orari stabiliti».