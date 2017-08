Furgone lanciato sulla folla: strage a Barcellona

Almeno tredici persone sono morte e alcune decine sono rimaste ferite in un atto terroristico a Barcellona: un furgone ha investito la folla sulla Rambla, poi il conducente è fuggito a piedi. La stima è dei media spagnoli. Due persone armate sono trincerate in un ristorante e potrebbero aver preso degli ostaggi. Il furgone ha iniziato la sua corsa omicida a Plaza de Catalunya fino alla piazza del mercato della Boqueria, a oltre 600 metri di distanza. Chiuse le stazioni della metro della zona. La polizia ha invitato i negozianti a chiudere i loro locali quale misura di precauzione.

NIENTE SCUOLA PER I BIMBI NON VACCINATI, LA MULTA NON BASTA

FEDELI:SOSTEGNO A FAMIGLIE. IL VIROLOGO BURIONI: SERVE DI PIU'

Niente nido o scuola dell’infanzia per chi non vaccina il figlio, anche se paga la sanzione pecuniaria. Lo ribadisce la circolare esplicativa del decreto vaccini pubblicata dal ministero della Salute. 'La sanzione estingue l’obbligo della vaccinazione - si legge - ma non permette comunque la frequenza dei servizi educativi dell’infanzia, sia pubblici sia privatì. Saranno invece il medico di base o il pediatra ad attestare se un bambino non può vaccinarsi o deve differire l’immunizzazione, permettendogli quindi di iscriversi a scuola. La ministra dell’Istruzione, Fedeli, assicura sostegno a scuole e famiglie. Plauso con riserva del virologo Burioni: «Bene, ma ancora non basta: la copertura vaccinale va estesa anche agli adulti».

GOMMONE SUGLI SCOGLI, 2 MORTI E 2 FERITI A CAGLIARI

VITTIME UN SUB E UN FINANZIERE, NON GRAVI DUE RAGAZZE

Un gommone con quattro giovani a bordo si è schiantato sugli scogli frangiflutti del porticciolo del quartiere Sant'Elia. Due giovani sono morti e due ragazze sono rimaste ferite. Le vittime sono Giovanni Putzu, di 34 anni, sommozzatore, e Nicola Sanna, finanziere di 29 anni, entrambi di Cagliari. Il militare prestava servizio a Palermo ed era in vacanza in Sardegna con la fidanzata, Maria Bonfardeci, di 27, palermitana, rimasta ferita come la compagna di Putzu, Claudia Malica, anche lei 27 anni, ora entrambe in ospedale in condizioni non gravi. L’incidente, la cui dinamica non è stata ancora chiarita, è avvenuto poco prima di mezzanotte. Il gommone ha urtato a velocità sostenuta gli scogli e i giovani sono stati sbalzati in acqua. Aperte due inchieste, una penale ed una amministrativa.

REGENI, A SETTEMBRE INFORMATIVA GOVERNO. LA BOLDRINI: FARE PRIMA

IN PARLAMENTO I RAPPORTI CON L’EGITTO E IL NUOVO AMBASCIATORE

Commissioni Esteri di Camera e Senato sono convocate il 4 settembre per un’informativa del Governo sui rapporti tra l'Italia e l’Egitto e sull'evoluzione delle relazioni tra i due Paesi dall’assassinio di Giulio Regeni dopo l’invio al Cairo dell’ambasciatore Giampaolo Cantini. La presidente della Camera Laura Boldrini ha chiesto che l’informativa sia anticipata.

TRUMP CONTRO LA RIMOZIONE DELLE STATUE DEI CONFEDERATI

"ASSURDO, NON POTETE CAMBIARE LA STORIA, CHI SARA' IL PROSSIMO?"

«Assurdo": così Donald Trump in un nuovo tweet commenta la rimozione delle statue di alcuni dei personaggi della guerra civile americana. «Triste vedere la storia e la cultura del nostro Paese fatta a pezzi con la rimozione delle nostre bellissime statue e monumenti. Non potete cambiare la storia - aggiunge Trump - ma potete imparare da essa. Robert Lee, Stonewall Jackson, chi sarà il prossimo, Washington o Jefferson? Così assurdo...». A Charlottesville, in Virginia, si è tenuta una veglia contro l’odio e la violenza nel campus universitario.

«CI PENSAVO DA 2 MESI», LA CONFESSIONE DELL’OMICIDA DI ROMA

«MI UMILIAVA DI CONTINUO», STRANGOLATA E TAGLIATA CON SEGA

«Erano due mesi che stavo pensando di ucciderla ma il mio è stato un raptus, mi umiliava in continuazione». A dirlo agli inquirenti Maurizio Diotallevi, accusato dell’omicidio della sorella da lui uccisa e gettata in due cassonetti nella zona di via Flaminia, a Roma. La vittima è stata strangolata con una cintura e fatta a pezzi con un sega e poi con un coltello. Domani l’interrogatorio di convalida del fermo dell’omicida. La nomade che ha effettuato il macabro ritrovamento, ha inizialmente pensato che nel cassonetti ci fosse una persona addormentata.

BREXIT: NON CI SARA' OBBLIGO DI VISTI PER I VIAGGIATORI UE

IN GRAN BRETAGNA E’ RECORD DI LAVORATORI EUROPEI (2,4 MILIONI)

Il governo di Londra avrebbe proposto di non rendere obbligatorio un visto per i viaggiatori Ue che arrivano nel Regno Unito dopo la Brexit. Dovrebbero invece richiedere un permesso quanti vogliono lavorare, studiare o trasferirsi nel Paese. Ed è record di lavoratori europei nel Regno Unito nonostante la Brexit. Secondo i dati pubblicati dal Financial Times, hanno raggiunto i 2,37 milioni dopo un aumento di 126 mila nel periodo aprile-giugno 2017 rispetto all’anno scorso.