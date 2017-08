I killer di Barcellona preparavano attacchi più devastanti

La polizia catalana è convinta che la cellula terroristica che ha colpito sulla Rambla e a Cambrils preparasse da tempo l'attacco. Sul selciato della capitale catalana sono rimasti in 13, anche due italiani: Bruno Gulotta e Luca Russo. Si attende conferma che Moussa Oukabir, il diciottenne conducente del furgone della strage, sia tra i 5 terroristi uccisi dagli agenti Cambrils. I fuggitivi sarebbero quattro.

FINLANDIA, ATTACCO A COLPI DI COLTELLO: DUE MORTI E 8 FERITI

ALTRO ACCOLTELLAMENTO IN GERMANIA, UN MORTO. MA ERA UNA LITE

Due persone sono morta ed altre otto sono rimaste ferite in un attacco a colpi di coltello messo a segno da un assalitore nella città di Turku in Finlandia. La polizia finlandese gli ha sparato alle gambe e lo ha arrestato. «Correva in mezzo alla strada - sostengono media locali - e gridavano Allahu Akbar». Paura anche in Germania, dove una persona è morta accoltellata a Wuppertal. In quel caso, però, si trattava di una lite finita male.

UN MINUTO DI SILENZIO POI APPLAUSI, COSI' BARCELLONA RIPARTE

ANCHE IL RE IN PIAZZA. RAJOY: TERRORISMO E’ PRIMO PROBLEMA UE

Migliaia di cittadini si sono riuniti attorno a Re Felipe VI, al premier Rajoy e al presidente catalano Puigdemont in Plaza Catalunya, per un minuto di silenzio in omaggio alle vittime dell’attentato. Applausi dalla folla e il grido 'No Tengo Miedò, 'Non ho paurà per ripartire dopo la strage. «La lotta contro il terrorismo - ha detto Rajoy - è il primo problema dell’Europa».

ALLARME SICUREZZA, IL VIMINALE TIENE LA VIGILANZA AL MASSIMO LIVELLO

IN AMERICA SI USANO MICROONDE E LASER CONTRO GLI ATTENTATI

Rimane elevato in Italia il livello di vigilanza con misure sul territorio rafforzate: è quanto ha deciso il Viminale dopo l'attentato di Barcellona. Intanto negli Stati Uniti si diffonde l'uso degli ultimi ritrovati hi-tech che potrebbero evitare o limitare gli attentati: dispositivi a microonde e laser sviluppati dall’esercito USA che bloccano i veicoli provocando un collasso elettronico.



TRUMP CACCIA BANNON, VIA LO STRATEGA DELL’ESTREMA DESTRA

MA WALL STREET TEME ADDIO DI COHN, AGENDA ECONOMICA A RISCHIO

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha cacciato Steve Bannon, stratega dell’estrema destra, dal suo posto alla Casa Bianca. Ma i mercati finanziaari americani temono che la defestrazione sia seguita da quella del consigliere economico Gary Cohn e ne soffrono.



IDENTIFICATO L’AGGRESSORE DELLA DISCOTECA DI JESOLO

E’ UN TRENTENNE DELLA ZONA. MIGLIORANO CONDIZIONI DEL FERITO

E' un trentenne di Cavallino-Treporti l’aggressore di Daniele Bariletti, il 24enne aggredito tra lunedì e martedì scorso in una discoteca di Jesolo. Il ferito già ieri aveva ripreso conoscenza e le sue condizioni sono in miglioramento. Gli investigatori sono arrivati all’identificazione del responsabile attraverso le immagini video riprese nel locale e il racconto dettagliato di alcuni testimoni. Il presunto aggressore nega qualunque addebito, ma le immagini lo inchioderebbero.