L'Isis minaccia: "Ora tocca all'Italia"

L'Italia è il prossimo obiettivo dell’Isis: il messaggio degli estremisti islamici sul web fa aumentare la paura. Roma blindata, rafforzati i presidi anche a Milano, Napoli, Firenze e Palermo. Allo studio l’installazione di barriere e dissuasori nel centro della capitale.

AUTISTA KILLER IN FUGA, TENSIONE SPAGNA-CATALOGNA SULLA STRAGE

IL RUOLO DELL’IMAM A CAPO DELLA CELLULA. SAGRADA A RISCHIO

La fuga di Younes Abouyaaqoub, autista del furgone killer della Rambla, crea tensione tra il governo centrale spagnolo e quello catalano. Per Madrid, la cellula jihadista della strage è stata smantellata. «Non ancora», ribatte Barcellona. Mistero sulla sorte dell’imam di Ripoll, sui Pirenei. E’ scomparso ed è lui che ha radicalizzato i baby terroristi. Intanto la stampa svela il loro piano iniziale: un attacco con furgoni carichi di esplosivo per distruggere la Sagrada Familia. Nell’aggressione con coltello in Finlandia di ieri, ferita la ricercatrice italiana di 30 anni Luisa Biancucci.

ALLARME DOPO L'ATTENTATO A BARCELLONA, PIU' CONTROLLI IN ITALIA

L'ISIS: E' IL PROSSIMO OBIETTIVO. AUMENTA SICUREZZA, ROMA BLINDATA

GENTILONI: NO ALLA POLITICA DI MURI E PAURA. E RILANCIA IUS SOLI

MA E’ POLEMICA. SALVINI: FOLLE. TOTI: PRIORITA' SONO ALTRE

«No alla politica della nostalgia, dei muri e della paura». Così Gentiloni, che alla vigilia del Meeting di Cl rilancia anche lo ius ioli e sottolinea che «diventando cittadini italiani si acquisiscono diritti ma anche doveri». Ma è polemica: per Salvini, la dichiarazione del premier dopo gli attentati «è folle». Non è la nostra priorità, rincara Toti. Il premier, poi, giudica ottimi i risultati del Jobs Act: «Talento e motivazione fanno la differenza quando tutti possono competere».

ERRANI VERSO L'ADDIO ALL'INCARICO DI COMMISSARIO PER LA RICOSTRUZIONE

ANNUNCIO ATTESO PER LUNEDI'. FONTI DEL GOVERNO: ERA IN SCADENZA

A settembre Vasco Errani non sarà più commissario per la ricostruzione del terremoto in Centro Italia e i governatori di Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo potrebbero vedersi attribuire nuove responsabilità. Per ora è solo una indiscrezione, ma l'annuncio del governo è atteso per lunedì. Mentre fonti del governo ricordano che il mandato era in scadenza, il diretto interessato non replica. Affondo di M5S: «L'addio di Errani è un fallimento di Renzi e Gentiloni».



VENEZUELA: ORTEGA DIAZ E’ FUGGITA IN COLOMBIA COL MARITO

LA PROCURATRICE HA CHIESTO ASILO ALLE AUTORITA' DI BOGOTA'

La ex procuratrice generale del Venezuela, Luisa Ortega Diaz, è fuggita dal suo Paese in barca ed è arrivata in Colombia, dove ha chiesto asilo alle autorità locali. Ortega Diaz ha prima raggiunto la costa caraibica del Venezuela e dalla penisola di Paraguanà ha raggiunto in barca Aruba, da dove ha preso un aereo privato che l’ha portata a Bogotà. L’ex procuratrice è fuggita insieme al marito, il deputato chavista German Ferrer, e due suoi collaboratori, tutti ricercati dalle autorità venezuelane.