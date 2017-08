Barcellona, caccia all'autista killer

Si stringe il cerchio intorno a Younes Abouyaquou, il marocchino di 22 anni sospettato di essere l’autista del furgone killer della Rambla. Caccia all’uomo con decine di posti di blocco in Catalogna, intensificati i controlli al confine con la Francia. Messa in ricordo delle vittime in una Sagrada Familia blindata, presenti i reali e Rajoy. Il capolavoro incompiuto di Gaudì sarebbe stato uno dei possibili obiettivi del commando. Nuove indiscrezioni sul covo di Alcanar: trovate 120 bombole di gas, i terroristi 'stavano preparando l’esplosivo per commettere uno o più attentatì. Fra i morti c'è anche Julian, il bimbo australiano di 7 anni dato per disperso e poi, erroneamente, per sopravvissuto. Alfano sulla Rambla, depone una corona di fiori. Musulmani in piazza a Madrid al grido di 'Not in my namè, i familiari dei terroristi accusano l’Imam: 'Li ha manipolatì.

GENTILONI AL MEETING: 'NESSUNO E’ AL RIPARO DAL TERRORE'

ESCLUSIONE NON E’ RISPOSTA. LA CRESCITA C'E', ORA IL LAVORO

'Siamo al fianco di Barcellonà, ha detto il premier Gentiloni al Meeting di Rimini sottolineando che 'nessun Paese può sentirsi al riparò dal terrorismo e per questo 'è decisivo che tutti sostengano forze dell’ordine, intelligence, militari impegnati per garantire la sicurezzà. Ha quindi ribadito il sostegno allo Ius Soli dicendo che la risposta all’immigrazione 'non è l’esclusione nè la negazione della realta». In tema di economia, ha rimarcato che 'la crescita è tornatà e ora 'la sfida sarà il lavoro e il contrasto all’esclusione socialè. La prossima legge di bilancio 'passaggio chiave per concludere in modo ordinato la legislaturà. Messaggio del Papa: 'I cristiani evitino l’alzheimer spiritualè.

BERLUSCONI RIUNISCE IL CENTRODESTRA, TAVOLO FI-LEGA-FDI

CROCETTA: SE NON CI SONO LE PRIMARIE MI RICANDIDO IN SICILIA

Berlusconi conferma che 'nei primi giorni di settembre Fi, Lega e FdI si siederanno ad un tavolo per l’edizione definitiva del programma comunè. Ironia sul blog di Grillo per Merkel che 'ha scaricato il suo pupillo Renzi per puntare sull'usato sicuro, Silvio Berlusconi, l’uomo che ha fatto dell’Italia il suo reamè. Ora, aggiungono i 5 Stelle, 'siamo curiosi di leggere l'ultimo tweet di Matteo Salvini sulla sua nuova alleatà. Nel centrosinistra, il presidente della regione siciliana Crocetta insiste sulle primarie ma annuncia: 'Se non si faranno io non potrò non ricandidarmì.

MUORE AL PRONTO SOCCORSO, LORENZIN MANDA LA TASK FORCE

IL PADRE: L’HANNO UCCISO, IN QUEI MOMENTI SANITARI LITIGAVANO

Il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ha inviato una task force all’ospedale Loreto Mare di Napoli dove un giovane ricoverato in codice rosso in pronto soccorso è morto dopo un’attesa di ore per il trasferimento ad altra struttura. Antonio Safuri, 23 anni, era stato ricoverato in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente stradale. 'Lo hanno ucciso - sostiene il padre - perchè mentre lui moriva, i sanitari litigavano su chi dovesse salire sull'ambulanzà.

ANTIRAZZISTI IN PIAZZA NEGLI USA, SCONTRI A BOSTON E DALLAS

NEL MIRINO ANCORA STATUE DI CONFEDERATI. TRUMP: 'AGITATORI'

Migliaia di persone hanno manifestato a Boston e in altre città degli Stati Uniti contro il razzismo e i suprematisti bianchi. A Dallas la folla ha preso di mira le statue del Confederati e ci sono stati tafferugli con alcune persone schierate a difesa dei monumenti. Alcuni erano armati, ma non risulta che si sia sparato. A Boston il corteo ha sfidato il raduno di un gruppo di ultradestra, scortato poi via dalla polizia. 'Agitatorì secondo Trump, che incassa il sostegno del segretario al Tesoro Mnuchin: 'Non credo che le accuse contro il presidente siano accuratè.