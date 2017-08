Ammazzato Younes, il killer di Barcellona

E' finita la fuga di Younes Abouyaaqoub: il 22enne marocchino autista-killer di Barcellona, è stato ucciso a Subirats, a nord di Barcellona. Secondo la tv pubblica catalana il terrorista, prima di essere ucciso, avrebbe gridato «Allah è grande». L’uomo indossava una falsa cintura esplosiva. Per quanto riguarda le indagini, uno degli arrestati collabora con gli inquirenti, mentre l’imam presunto leader della cellula jihadista sarebbe morto. E’ di 15 vittime il bilancio della strage. L’attacco di giovedì pomeriggio è stato deciso la notte precedente durante una riunione a Ripoll.

IN LIBANO SVENTATO ATTENTATO AEREO CON BARBIE-BOMBA

A MARSIGLIA AUTO IMPAZZITA UCCIDE UNA DONNA, NON E’ TERRORISMO

I servizi di Intelligence di Beirut, in collaborazione con le autorità australiane, hanno sventato un attentato per fare esplodere in volo un aereo, diretto dall’Australia ad Abu Dhabi, con l’utilizzo di una barbie. A Marsiglia un’auto si è lanciata a tutta velocità contro due fermate dell’autobus: una donna è morta ed un’altra è rimasta ferita. L’autista, fermato dalla polizia, ha 35 anni, non è schedato come sospetto radicalizzato ma conosciuto per problemi psichiatrici. Le autorità hanno precisato: non è terrorismo.

MIGRANTI: PAPA, DIRITTO ALLA NAZIONALITA' SIA DALLA NASCITA

SALVINI ATTACCA: SE VUOLE LO IUS SOLI, LO FACCIA IN VATICANO

«Nel rispetto del diritto universale ad una nazionalità, questa va riconosciuta e opportunamente certificata a tutti i bambini e le bambine al momento della nascita». Il messaggio del Papa per la Giornata del Migrante divide la politica italiana. Delrio: «Bene sullo ius soli». Polemico Matteo Salvini: «Se vuole applicare lo ius soli nel suo Stato, il Vaticano, faccia pure. Ma da cattolico non penso che l’Italia possa accogliere e mantenere tutto il mondo». E sempre sui social il leader della Lega attacca un prete di Pistoia per aver portato dei migranti in piscina, postando le foto.

TERREMOTO, ERRANI: LASCIO COME PREVISTO, NON PER UNA POLTRONA

ATTESO UN NUOVO COMMISSARIO. GENTILONI: ACCELERARE RICOSTRUZIONE

«Il 9 settembre scade mio contratto, non ci sono retroscena» su poltrone. Così Vasco Errani spiega i motivi della fine del suo impegno come commissario per la ricostruzione post-sisma. Gentiloni, ringraziandolo per l’ottimo lavoro, ha affermato: «Ci sarà un nuovo commissario, il sistema si evolverà con una maggiore responsabilità di Regioni e territori». Il premier ha fatto appello a tutte le forze in campo per la ricostruzione a fare il massimo «per accelerare le procedure». Gentiloni assicura: la circolare sulle tasse nelle zone colpite dal sisma sarà corretta.

ADDIO AL GIURISTA E AVVOCATO GUIDO ROSSI

DA PRESIDENTE CONSOB A COMMISSARIO FIGC DOPO CALCIOPOLI

E' morto ad 86 anni il giurista e avvocato Guido Rossi. E’ stato tra l’altro presidente Consob (tra il 1981 e il 1982), senatore dal 1987 al 1992 (indipendente eletto tra le liste Pci), due volte presidente Telecom Italia, e commissario della Federazione Italiana Gioco Calcio dopo lo scandalo Calciopoli (2006). Ha presieduto Ferfin-Montedison guidandone il risanamento dopo i Ferruzzi. Padre delle leggi italiane antitrust e sulle scalate societarie, è stato anche docente in diverse università italiane.

UOVA CONTAMINATE, DUE CAMPIONI POSITIVI ANCHE IN ITALIA

MINISTERO, BLOCCATA LA VENDITA. ESCLUSA TOSSICITA' ACUTA

Il caso delle uova contaminate dall’insetticida fipronil coinvolge anche due aziende italiane. Due positività ai controlli (su 114 campioni esaminati) sono state infatti trovate in un centro di imballaggio nelle Marche e in un laboratorio artigianale di pasta nel Lazio, attività medio-piccole. I relativi lotti sono stati ritirati. Premesso che si tratta di una sostanza che «deve essere assolutamente assente» negli alimenti, la quantità rilevata, «è molto sotto la soglia di tossicità acuta» afferma Giuseppe Ruocco, del ministero della Salute.

CON IL NASO ALL’INSU' PER L’ECLISSI DEL SECOLO

VISIBILE DAGLI USA. ASTROPAOLO LA VEDRA' DALLO SPAZIO

'The Great American Eclipsè è iniziata. Il sole viene oscurato completamente dalla luna a partire dall’Oregon, con il fenomeno che nell’arco di un’ora e mezza attraverserà - come non accadeva da 99 anni - 14 stati fino alla South Carolina. Circa 200 milioni di americani assistono allo spettacolo. Trump e Melania la ammirano dalla Casa Bianca. Anche l’astronauta Paolo Nespoli osserva dallo spazio. Su Ansa Scienza la trasmissione delle immagini dell’eclissi nella diretta con il Virtual Telescope, a partire dalle 19.